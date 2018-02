/Поглед.инфо/ Една от основните теми на конференцията в Мюнхен бе създаването на Програма за постоянно структурирано сътрудничество на ЕС - PESCO (Permanent Structured cooperation). PESCO е първата стъпка към създаване на независима европейска отбрана: с общо имущество, общи военните разходи и в крайна сметка - с общо разгръщане на войски, пише френският вестник Le Figaro. Френският анализатор Омар Арфуш е уверен, че Европа е решила да излезе изпод контрола на САЩ поради противоречивата политика на Доналд Тръмп и факта, че САЩ съсредоточават вниманието си върху вътрешните си проблеми:

"НАТО - това са Съединените щати. Европейският съюз решава да създаде своя собствена армия, за да има собствен глас на международната арена. Но PESCO няма да е толкова мощен, колкото НАТО. Това е вариант на Франция, чията армия е водеща в континентална Европа, за да не плаща сама военните разходи. Днес, ако страните от ЕС подкрепят някои военни акции, парите за оръжие и войска заделя главно Франция. Сега, с новото сътрудничество, Париж ще взема от целия ЕС средства за военните нужди и военната си индустрия. А страните от ЕС ще останат в НАТО."

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг така отговори на решението за създаване на PESCO: "НАТО напълно подкрепя Програмата на постоянното структурирано сътрудничество в областта на сигурността и отбраната (PESCO стартира през ноември 2017 г.), но е необходимо да се осигури взаимно допълване на усилията на ЕС и НАТО, за да се избегне дублирането на функции."

(рус.ез.)

Европейская армия. Все по спирали

Одной из главных тем на Мюнхенской конференции стало создание ЕС программы Permanent Structured cooperation - PESCO.

PESCO - первый шаг к независимой европейской обороне, с проектами общего имущества, совместными военными ассигнованиями и со временем, возможно, с совместными развертываниями войск, пишет французская Le Figaro. Французский аналитик Омар Арфуш уверен, что Европа решила выйти из-под контроля США в связи с противоречивой политикой Дональда Трампа и тем, что Штаты сосредоточились на внутренних проблемах: "А НАТО - это США. Евросоюз решил создать собственную армию, чтобы иметь свой голос на международной арене. Но PESCO не будет такой же мощной как НАТО. Это вариант, чтобы Франция, как ведущая армия в континентальной Европе, не платила одна за военные операции. Сегодня, если страны ЕС поддерживают какие-то военные вопросы, деньги на оружие и солдат тратит в основном Франция. А теперь Париж будет аккумулировать средства всего Евросоюза на армейские нужды и военную промышленность. При этом страны ЕС остаются и в НАТО". Генсек НАТО Йенс Столтенберг так ответил на создание программы: "НАТО полностью поддерживает программу Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (Permanent Structured cooperation - PESCO, запущена в ноябре 2017 года), однако необходимо обеспечивать взаимодополняющий характер усилий ЕС и НАТО, избегая дублирования функций".

(из ТГ - ПолитДжойстик)

Не силен в истории, но мне эта концентрация вокруг Парижу напомнила одну карту:

(насколько все быстро собралось настолько же быстро разобралось и это тогда, сейчас процессы в сто раз быстрее)

Более подробно о PESCO можно почитать в ВИКИ:

Любят синий цвет (красненький тот, кто пока не в теме). Процессы ускоряются. Получается на планете скоро будет четыре силы с ядерным оружием, подкрепленным реальной армией - США, Россия, Китай и сейчас вот наклевывается ЕС. Безусловно это пока всего лишь считай подразделение НАТО, но объективно идет процесс не только усиления, но и обособления.

Будет ли большая войнушка? Не знаю, но очевидно, что военные бюджеты растут, а также готовят гражданскую инфраструктуру (та же самая бессмысленная с экономической точки зрения - "расперделенная генерация" (https://romansmirnov.org/25) (но только конечно в европейском варианте - панельки, вертяки, биогаз, водород и прч, а не как у нас предполагается - псевдорасперделенная - а по сути такая же централизованная только вместо ЛЭП - ФСК, пыхтелки на такой же централизованной и крайне уязвимой газовой трубе).

К чему, приведет вся эта возня по реструктуризации экономик под мобилизационные варианты?

Прежде всего к доп расходам по все фронтам, дополнительным телодвижениям и самое главное сокращению потребления потребителями - золотой век подходит к концу (например писал уже, что согласно прогнозам уменьшится количество личного автотранспорта - в Европе к 2030 году упадет с 280 до 200 миллионов, в США с 270 до 212, https://romansmirnov.org/17).

Плюс запал послевоенной западной и центральной Европы подходит к концу - люди разучились работать, новое поколение не знает, что такое реальная бедность (пока еще!), работоспособность же мигросов, по сравнению с обычными жаками и гансами вышколенными столетиями феодализма так себе, сейчас немного тянет постсоциалистическая восточная европа с зарплатами уже ниже, чем в китае (вот статья Форбс на эту тему:

China's median monthly wages in Shanghai ($1,135), Beijing ($983) and Shenzen ($938) are higher than they are in the newest European Union member, Croatia. Croatia's median net salary is $887 a month. They joined the EU in 2013.

Shanghai's median wages, in particular, are also greater than two of the newest euro members in the Baltics: Lithuania ($956) and Latvia ($1,005), with Estonia, which joined the euro in 2011, recording a median income of $1,256 per month, according to government figures for 2016.

Over the last 10 years, Europe has sought to incorporate the skilled, lower cost labor pool from Eastern Europe into the fold of the European Union.

https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2017/08/16/china-wage-levels-equa...)

Но тоже вопросы, вопросы, вопросы.

Возможно одним из дополнительных локомотивов экономики в 90ых задумывалась постсоветская Россия, но с учетом уже практически новой священной коровы современных псевдо "интеллектуалов" - "люди не нужны", возникает некоторая неопределенность.

Есть прекрасный индикатор реального положения в реальной, а не орешкинской экономике - база данных выкупленного полувоенным американским фондом OPIC - сайта HeadHunter.Ru , сейчас вынесли superjob поэтому достоверность у нее еще подросла.

https://stats.hh.ru/

Средняя 44 тысячи наших рублей, 6 человек на место. При том, что в по сути интегрированном в европейскую экономику газпроме (не таком уж малочисленном) - средняя 110 тысяч, т.е. у нас в среднем по больнице ниже, чем в ЕС или Китае, но в центральных городах и особо жирных местах уже выше, чем в Восточной Европе.

Что интересно, разрывы, не очень большие такого, как раньше в одном месте 100 долларов в месяц в другом 10.000 , за те же телодвижения, уже практически на континенте не осталось.

И в условиях этого выравнивания - доп расходы на оборону (точнее нападение) будут вынимать из кармана обычных людей - забавно, но у нас запланировано сокращение военного бюджета, перевод ВПК на гражданские рельсы, у партнеров, как видим наоборот. (В 2020 году доведут до нужного уровня, постепенно сокращая и вроде все) https://ria.ru/defense_safety/20170815/1500388947.html

Поэтому им придется "прыгать" на кого то уже в недалеком будущем, либо как то по другому(надеюсь) решать вопрос дисбаланса...

P.S. Да еще по поводу бедности, европейсы скоро обновят доклад от 2015 года по энергетической бедности - https://ec.europa.eu/energy/en/studies/energy-poverty-and-vulnerable-consumers-energy-sector-across-eu-analysis-policies-and

Старый надо сохранить, чтобы динамику отследить. Думаю энергорасслоение там только увеличилось.

