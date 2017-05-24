/Поглед.инфо/ "Работата на спецслужбите, които сериозно контролират ситуацията, винаги следи такива "спящи агенти", които получават команда и извършват терористичния акт сами," заяви за ВЗГЛЯД Франц Клинцевич, първи заместник-председател на Комитета по отбраната и сигурността към Съвета на федерацията.

Сенаторът посъветва британските разузнавателни служби да се координират с руските си колеги. Фактът, че атентаторът-самоубиец е успял да внесе в стадиона взривното устройство, е пряко доказателство за недостатъци в работата на правоохранителните органи. Без помощта на други страни, тяхната работа е обречена на провал.

Великобритания е една от първите западни страни, които преустановиха контактите си с Русия по линия на специалните служби.

(рус.ез.)

В Совфеде дали совет британским спецслужбам после теракта в Манчестере

«Работа спецслужб, которые считают, что серьезно контролируют ситуацию, всегда упирается в таких «спящих агентов», которые получают команду и совершают теракт в одиночку», – заявил газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор посоветовал британским спецслужбам наладить координацию с российскими коллегами. Факт, что террорист-смертник смог пронести взрывное устройство на стадион, – прямое свидетельство недоработки правоохранительных органов, отметил сенатор.

«Работа спецслужб, которые считают, что они серьезно контролируют ситуацию, всегда упирается в таких «спящих агентов», которые подготовлены, получают команду и совершают теракт в одиночку», – заявил Клинцевич. Напомним, в понедельник вечером в концертном комплексе «Манчестер Арена» произошел теракт. По данным полиции, взрыв осуществил смертник-одиночка, который пронес взрывное устройство прямо на стадион. Погибли 22 человека, 59 получили ранения.

В борьбе с терроризмом необходимо объединение работы спецслужб, и прежде всего, с российскими подразделениями, поскольку здесь крайне важен их «колоссальный опыт, знания, владение информацией о том, что происходит в самой террористической организации, какие могут быть проявления», указал сенатор.

Кроме того, западное общество не понимает, что проблему «выпущенного джинна из бутылки» – международного терроризма – решить уговорами и агентурной работой невозможно, добавил сенатор. На массовых мероприятиях нужны дополнительные технические средства, инструментарии, которые обеспечат безопасность людей, а это неудобно, это трата времени, очереди, ограничение свободы, заметил он. «Однако решить эту проблему без ограничения свободы, в том числе таким образом, невозможно. Если они это не учтут, проблемы будут только нарастать. Всякий успешный террористический акт – это питательная среда для очередных камикадзе, которые на этом примере готовятся и воспитываются», – резюмировал Клинцевич.

Россия уже предложила Британии помощь в расследовании теракта. «К сожалению, произошедшее в Манчестере» стало уроком спецслужбам Великобритании, что без помощи других стран их работа может давать сбои», – отметил ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Озеров.

Великобритания стала одной из первых западных стран, прекративших контакты с Россией по линии спецслужб.

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