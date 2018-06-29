/Поглед.инфо/ Срещата между президентите на Русия и Съединените щати може да се проведе на 15 юли във Виена. Това съобщава най-влиятелният австрийски вестник "Кронен Цайтунг". Според вестникът, преди няколко дни във Виена са пристигнали руски и американски дипломати, за да подготвят подробностите за срещата. В столицата на Австрия пристигнаха и групи на експерти по сигурността.

Макар че нито Москва, нито Вашингтон все още не са потвърдили, че срещата все пак ще се състои.

Рolitikus.ru предлага оценките на наблюдателя си Дмитрий Родонов относно перспективите и дневния ред на евентуалната срещу между двамата президенти.

15 юли е странна дата за срещата на високо равнище. В този ден в Москва ще се проведе финалът на Световното първенство по футбол. Шансовете на руския отбор да стигне до финала, меко казано, са доста прозрачни; но все пак присъствието на Путин на стадиона би било логично.

Според западните медии срещата на Тръмп с Путин трябва да се състои след срещата на върха на НАТО в Брюксел на 11 и 12 юли, на която Тръмп ще присъства. На 13-14 юли пък американският президент ще е във Великобритания за среща с министър-председателката Тереза Мей. Идеално би било, той да дойде в Москва за финала на Шампионата по футбол; но отношенията между нашите две държави са такива, че Тръмп не може да се реши на такъв ход.

(рус.ез.)

Финальные переговоры: чего Путин и Трамп хотят друг от друга

Президенты России и США могут встретиться 15 июля в Вене. Об этом сообщила крупнейшая австрийская газета Kronen Zeitung. По ее данным, несколько дней назад в Вену прибыли российские и американские дипломаты, чтобы прояснить детали встречи. В столицу Австрии прибывают также группы специалистов по безопасности. При этом ни в Москве, ни в Вашингтоне пока не подтвердили, что встреча все-таки состоится. Дмитрий Родионов оценивает ее перспективы и повестку.



15 июля — странная дата для саммита. В этот день в Москве состоится финал чемпионата мира по футболу. Шансы сборной России на выход туда, мягко скажем, весьма призрачны, но присутствие Путина на стадионе было бы логичным.



Как отмечают западные СМИ, встреча Трампа с Путиным должна состояться после саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля, на котором Трамп будет присутствовать. 13-14 июля он в Великобритании. В идеале, конечно, ему бы приехать в Москву на финал, но отношения между нашими странами до такого пока явно не доросли.



Напомню, что встреча эта планировалась давно. Все это время новоявленный американский лидер обещал "поладить" с Путиным, предложить ему "хорошую сделку" и т.п. Но встретиться долго не удавалось. В итоге даже Порошенко успел побывать в Белом доме, правда, как потом выяснилось, за деньги.



Все же американский и российский лидер встречались дважды, правда, оба раза это была не полноценная встреча на государственном уровне. В первый раз - на саммите G20 в Гамбурге в июле прошлого года, тогда разговор продлился более двух часов. Второй - на саммите АТЭС в Дананге, но то и вовсе была встреча "на ногах", никаких результатов от нее никто не ждал. Говорят, Трамп сразу после возвращения из Вьетнама поручил готовить полноценную встречу с Путиным. Однако его окружение этому всячески противилось.



"После той встречи президент потребовал пригласить Путина в Белый дом. Мы проигнорировали", — пишет The Washington Post со ссылкой на анонима из администрации президента.



Саботаж со стороны подчиненных Трампа на этом не закончился. Достаточно вспомнить, как в марте после победы Путина на выборах президента России Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его. Хотя, как сообщал все тот же The Washington Post, в информационных материалах о выборах в России, подготовленных для Трампа советниками по нацбезопасности, большими буквами было написано "НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ". Но Трамп не просто поздравил российского коллегу, а сделал это по телефону, а не телеграммой. Президенты, естественно, говорили не только о выборах.



Ключевыми людьми, определяющими внешнюю политику у Трампа, были госсекретарь (на тот момент Рекс Тиллерсон) и советник по нацбезопасности - Герберт Макмастер. Отсутствие нормального диалога с Москвой - во многом заслуга этих людей. В чем-то они были правы. Давление на команду Трампа из-за расследования о вмешательстве России было колоссальным. В таких условиях переговоры с Путиным могли только дать повод противникам президента вновь и вновь поднимать тему того, что Трамп чуть ли не агент Кремля.



Выражаясь западным политическим языком, такие переговоры для Трампа были слишком "токсичными". Интересно, что увольнение Тиллерсона и Макмастера совпало по времени со снижением в Америке интереса к "Рашагейту". Видимо, Трамп почувствовал некую свободу. Назначение "суперястребов" Джона Болтона и Майка Помпео на ключевые для внешней политики Вашингтона должности многие восприняли как признак того, что Трамп окончательно "прогибается" под неоконов и отказывается от своих внешнеполитических обещаний.



Тот же Болтон еще недавно называл Россию страной "новой оси зла". Или вот еще из его знаменитых высказываний:



Россия, Китай, Сирия, Иран и Северная Корея — это режимы, которые с вами договариваются, а потом врут об этих договоренностях. И если политика безопасности США будет базироваться на фейках о том, что с ними вообще можно о чем-то договориться, то она обречена на провал.



Болтон – это ярый антиглобалист, это его роднит с Трампом. Но и Болтон, и Помпео - преданные президенту люди, готовые беспрекословно следовать заданному курсу, которые не будут, как Тиллерсон, ворчать и грозить отставкой, а также игнорировать распоряжения президента. Даже если они не согласны.



Кстати, Болтон на днях едет в Россию. Вернее, у него выходит весьма интересное турне: с 25 по 27 июня он должен посетить Лондон, Рим и Москву. И этот маршрут символичен: Лондон стоит на пороге выхода из Евросоюза, в Риме к власти пришли евроскептики, которых Вашингтон вполне может рассматривать как своих союзников внутри ЕС, а сотрудничество с Москвой - это вообще страшный сон глобалиста. Известно, что Болтон встретится с Лавровым. Можно считать это разведкой боем, от которой будет зависеть сама встреча лидеров. Нечто подобное Трамп уже делал с Северной Кореей, отправляя к Ким Чен Ыну Майка Помпео еще неофициально и в статусе директора ЦРУ.



Болтон для Трампа - идеальный кандидат на роль эмиссара. Он не будет одолевать его излишней инициативностью, в то же время насчет Болтона Трамп может не беспокоиться, что Москва сможет оказать на него какое-то влияние как на орденоносца и имеющего бизнес-интересы с Россией Тиллерсона. Болтон будет предельно жестко отстаивать линию. Тем более, что его взгляды почти полностью совпадают с трамповскими: главное — сделать Америку снова великой, все остальное — не имеет никакого значения. Другой вопрос в том, насколько это "сделать Америку снова великой" сочетается с интересами России? К примеру, антироссийские санкции имеют серьезные экономические причины и вполне соответствуют внешнеполитическим задачам Трампа, снимать их никто не собирается.



По сути сам факт встречи будет победой для Трампа. Задача максимум - добиться от Москвы любых уступок по любому ключевому вопросу двусторонних отношений (Украина, Сирия, Иран), которые можно было бы объявить явной победой. Задача минимум — чтобы достигнутые договоренности не выглядели как триумф России. Та же встреча с Кимом имела для США побочный эффект — выход северокорейского лидера из международной изоляции. Впрочем, Трампу плевать на критику, ведь общий итог был достижением для него. Стоит отметить, что достижение тут скорее в пиар-эффекте. Стороны, по сути, договорились договариваться. Это может продлиться десятилетиями.



Помимо Сирии и Украины, по которым страны давно, но безуспешно пытаются прийти к согласию, важной для Трампа является тема его торговых войн. Ему важно не допустить каких-либо совместных действий Москвы с Пекином или с Брюсселем. Не исключено, что он может что-то предложить взамен. Однако для него гораздо важнее сам факт встречи с наличием хоть каких-то формальных договоренностей и обещаний совместно работать дальше на разных уровнях, как это было с Кимом. У Трампа осенью промежуточные выборы в Конгресс, ему нужны формальные достижения.



России же на сегодня важно продемонстрировать прорыв "изоляции". Первые государственные переговоры могут стать началом. Каким бы безрезультатным оно ни показалось, без него не может быть продолжения.

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