/Поглед.инфо/ Западните медии активно обсъждат перспективите за възстановяване на американската авиационна военноморска база "Кефлавик" край Рейкявик,Исландия.

По данни на американското списание Foreign Policy, Пентагонът е внесъл искане за 14,4 милиона долара от военния бюджет на САЩ за 2018 г., за да се възстанови базата в Исландия. Парите трябва да се разходват за "привеждане на базата в годност" и разширяване на авиационните хангари, които да приемат още 8 разузнавателни самолета Boeing P-8 "Посейдон", които могат да носят до 9 тона ракети, торпеда, мини и авиобомби и които са предназначени за проследяване на подводници.

Базата в Кефлавик е построена по време на американската окупация на Исландия през Втората световна война. През 1946 г. исландският парламент даде „зелена улица“ на американците да останат още 5 години, а след това - и за неопределено време (въпреки че първоначалните преговори гарантираха, че американските войски трябва да напуснат острова след войната). През 1949 г., въпреки протестите на левите сили и на профсъюзите, Исландия се присъедини към НАТО.

След края на студената война, през 2006 г. американците напуснаха базата, но сега отново искат да я възстановят. Исландците обаче все по-ясно осъзнават, че е по-добре да бъдат приятели с Русия, отколкото да бъдат под руски прицел.

(рус.ез.)

Что замышляет НАТО?

Западные СМИ активно обсуждают перспективы восстановления авиационной станции военно-морских сил США «Кеблавик» неподалеку от Рейкьявика. Соответствующую статью расходов, по данным Foreign Policy, Пентагон внес в американский военный бюджет на 2018 год. Чтобы вернуться в «Ледяную землю», минобороны Соединенных Штатов просит предварительно 14,4 миллиона долларов. Деньги должны пойти на «приведение базы в чувство» и расширение авиационных ангаров, в которых планируется разместить дополнительно 8 самолетов Boeing P-8 «Посейдон» – разведчиков, предназначенных для выслеживания подводных лодок и способных нести до 9 тонн ракет, торпед, мин и авиабомб.

База в Кеблавике была построена еще во время американской оккупации Исландии во Вторую мировую войну. В 1946 году исландский парламент дал добро «гостям» задержаться сначала на 5 лет, а затем – и вовсе бессрочно (хотя изначально переговоры шли о том, что войска США после завершения войны должны покинуть остров). В 1949 году, несмотря на протесты левых и профсоюзов, Исландия вступила в НАТО. В 1956 и 1971 гг. официальный Рейкьявик пытался поставить перед американцами вопрос об их уходе, но так ничего и не добился. В годы холодной войны Соединенные Штаты усилили свое авиационное присутствие в Исландии и построили на ее территории радиолокационные станции.

Маленькая северная страна была важна для США и НАТО сразу по нескольким причинам. Ключевым моментом было то, что советский Северный флот мог выходить на просторы Атлантики только по «коридорам» между Норвегией, Фарерскими островами, Исландией и Гренландией. Учитывая тот факт, что перекрыть выход в Атлантический океан кораблям Черноморского и Балтийского флота Североатлантический альянс мог элементарно в проливах, Северный флот был самой большой «головной болью» натовских военных моряков на потенциальном атлантическом военном театре. От качества работы американских «охотников за подлодками» в северной части Атлантики зависела возможность альянса атаковать Советский Союз с Запада в принципе.

В 1991 году США и НАТО отпраздновали победу – Советский Союз развалился, а остатки его армии на территории бывших республик СССР стали стремительно приходить в упадок. Уже в концу 1990-х наш флот был лишь тенью советского. Американцы, поверив в полную беззащитность России, на северной инфраструктуре решили сэкономить, и после предварительной подготовки покинули базу «Кеблавик» в 2006 году.

Однако не прошло и десяти лет, как в Вашингтоне стали об этом сожалеть. Попытки «доломать» Россию начали наталкиваться на серьезное сопротивление. Военно-морской флот РФ, хоть и существенно уступает на сегодняшний день советскому по мощи, но восстанавливается и применяет технические новшества, которые заставляют американцев очень сильно нервничать. В частности, речь идет о малозаметности. Российские конструкторы стараются добиться того, чтобы субмарины «не шумели», а значит были способны наносить неожиданные удары. И, нужно сказать, в этом преуспевают. Заявить же вслух о том, что российские подводные лодки могут помешать американцам перебрасывать войска в Европу – Вашингтону как-то неудобно. Во-первых, такого рода откровения способны вызвать острую тревогу у европейцев. Во-вторых, сказать такое – значит, расписаться в своих агрессивных намерениях, что в свою очередь будет означать «карт-бланш» на ответные действия со стороны России. Поэтому в прессу (в частности, совсем недавно, - в швейцарскую «Neue Zürcher Zeitung») вбрасываются забавные версии – типа того, что американские самолеты будут мешать российским подводникам подключаться к западным кабелям связи, проходящим в районе Исландии. Так и представляется – российская подлодка лежит на дне, подключившись к американским проводам, а «Посейдон» за это наносит по ней авиационный удар... Выглядит это все, конечно, не очень убедительно, и может не в лучшем свете выставить находящихся при власти в Исландии «зеленых» левых либералов, но США не привыкли считаться с мнением своих сателлитов. Поэтому выбора исландцам, судя по всему, никто не оставит.

Для России в этом, естественно, нет ничего хорошего. Стремление американцев «вернуться» в Исландию убедительно свидетельствует о том, что Вашингтон не исключает для себя прямой военной конфронтации с Москвой. Мы, в свою очередь, также должны быть морально готовы к подобному сценарию. И обезопасить нас в подобной ситуации может только четкое осознание Соединенными Штатами и другими западными странами, что любой (даже не ядерный) конфликт с Россией – это по определению фатально. Конкретно в этом случае нам может помочь выведение малозаметности наших субмарин на такой уровень, когда американские «Посейдоны» просто станут бесполезны, а также четкое осознание исландцами того факта, что с нами лучше дружить, чем находиться под нашим прицелом.

Кроме того, нам всегда нужно стараться достучаться до умов населения каждой страны-сателлита США и объяснить этому самому населению, что его водят за нос, что на самом деле Россия в жизни сама ни на кого не нападет. Ведь в той же Исландии Вашингтону в свое время приходилось делать скидку на наличие огромной прослойки просоветски настроенного населения. Именно благодаря ему Североатлантическому блоку так и не удалось не только разместить на острове ядерное оружие, но и получить на это право в отдаленной перспективе. Дело теперь за тем, чтобы подготовить и сегодня такое послание с нашей стороны, которые гарантированно бы услышали и поняли живущие среди арктических вод потомки гордых викингов...

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