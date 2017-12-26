/Поглед.инфо/ В световен мащаб Съединените щати се смятат за водеща държава във военната сфера, но в бъдеще Китай възнамерява да сложи край на това господство. Русия планира да предади на Китай противоракетната отбранителна система C-400 „Триумф”. Китайските радиолокационни станции и С-400 толкова добре са се сработили, че ако в зрителното им поле се появи американски изтребител, той веднага ще се превърне в купчина метал.

Неотдавнашното съвместно военно учение на Съединените щати и Южна Корея, наречено Vigilant Ace, се проведе в широк мащаб с участието на шест самолета F-22 и над десет самолета F-35. Освен това, в учението бяха включени стратегически бомбардировачи B-1B, които проведоха упражнения с бомбардировки.

И Русия отговори с безпрецедентно решение. Според съобщения на медиите, генералният директор на "Ростеха" заявил, че ще се ускори планираното предаване на Китай на зенитно ракетни комплекси С-400 "Триумф". Съгласно приетия по-рано план това трябваше да стане не по-рано от 2018 г.

Сега вече Китай може "да хваща за гърлото" не само известния американски военен модел F-22, но и F-35, считан за непобедим.

(рус.ез.)

Почему Россия хочет передать комплекс «Триумф» Китаю раньше срока?

Во всем мире США считаются ведущей страной в военной сфере. Во многих военных конфликтах Соединенные Штаты оставалась в выгодном положении. Однако в будущем Китай намерен положить конец этому господству. Это будет достигнуто с опорой на два обычных вида вооружения, о которых будет рассказано позже.

Американский малозаметный многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 находится на вооружении уже более 20 лет. Посредством того, как F-22 «Раптор» блестяще проявил свои возможности незаметного перемещения в воздушном пространстве других государств, во многих странах не проходит постоянное ощущение опасности, и им лишь остается испытывать чувство стыда.

Недавнее совместное военное учение США и Южной Кореи, под названием Vigilant Ace, прошло с широким размахом. В нём было задействовано шесть самолетов F-22 и более десяти самолетов F-35. Кроме того, в учениях приняли участие стратегические бомбардировщики B-1B, которые провели учения с бомбометанием. Цель данного учения заключалась в осуществлении ответных действий на новый запуск Северной Кореей межконтинентальной ракеты «Хвасон-15».

Так как Россия имеет геополитические связи с данным регионом, то ею также был предприняты ответные меры. Два стратегических авианосца Ту-95МС, которые могут перевозить ядерное оружие на борту, были командированы на военную базу в Индонезии, с целью патрулирования международных вод южной части Тихого океана с воздуха. Это, вероятно, наилучший ход со стороны России в ответ на попытки США дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове.

Кроме того, в России было принято беспрецедентное решение. По сообщениям СМИ, генеральный директор «Ростеха» заявил, что в ближайшее время планируется передать Китаю зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». Согласно ранее принятому плану, при соблюдении всех условий и требований самое ранее время передачи второй партии систем большой и средней дальности «Триумф» должно было состояться не ранее 2018 года.

Однако Россия, в условиях нехватки источников товароснабжения зенитно-ракетного комплекса, перенесла поставки на более ранний срок, позволив Китаю в это время ускорить план по дислокации С-400 и смягчить давление на ПВО. Это имеет огромное стратегическое значение.

Самое важное, это то, что комплекс «Триумф» и китайские радиолокационные станции работают поразительно слаженно. Китайские СМИ указывают, что американский истребитель F-22 сделан из специальных радиопоглощающих материалов, которые уменьшают эффективность работы отслеживающих радаров. Обычно, с помощью РЛС, эти самолеты обнаружить нельзя. Однако китайские системы обнаружения распознают данный вид истребителей, и это несомненно огромная угроза для F-22. И то, что теперь в Китае появятся зенитно-ракетные комплексы российского производства, является серьезным поводом для беспокойства.

Всем известно, что российский комплекс С-400 является передовой системой противовоздушной обороны. Он способен поражать цели на расстоянии 400 километров. Стоит только американским истребителям появится на китайских радарах, как они сразу же станут целью «Триумфа», и мгновенно превратятся в груду металла.

В настоящее время Китай «взял за горло» не только известные американские военные истребители модели F-22, но и F-35, считающиеся непобедимыми, и тут не на кого обижаться.

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