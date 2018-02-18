/Поглед.инфо/ През 2016 г. УНИЦЕФ публикува ужасяващи данни: 200 милиона жени, предимно в Африка, са обект на принудително обрязване. Оказва се, че не във всички африкански страни подходът към сексуалния живот е същият. В региона на Големите езера и предимно в Руанда традицията е коренно различна: тук е широко разпространен култът към женския оргазъм. Трудно е да се установят корените на тази традиция, но практиките на "куняз", т.е. на женската еякулация, са се превърнали в нещо като сексуална норма в Руанда, което противоречи на общата тенденция, която поставя на първо място удовлетворяването на мъжа.

Това научаваме от 55-минутния документален филм "Светата вода" на белгийския режисьор Оливие Журден. Седем години той пътува из Руанда, за да разбере същността на практиката "куняз" и влиянието й върху местното общество. И установява, че тази древна традиция е преди всичко символ на плодородието (жените не еякулират, а "дават вода") и семейното щастие.

"Водата е живот, благодарение на което растат растенията", пояснява Журден. - Способността на жената да даде "вода" като знак за нейното плодородие е подобна на топонимията на Руанда с нейната пищна растителност. Тази практика, без съмнение, е свързана с местната география... "

(рус.ез.)

Руанда: культ женского оргазма

Ее корни сложно определить, однако практика «куньязы», то есть женской эякуляции, стала своего рода сексуальной нормой в Руанде, что противоречит общей тенденции, которая долгое время ставила на первое место удовлетворение мужчины.

В 2016 году в ЮНИСЕФ обнародовали страшные цифры: обрезание было сделано 200 миллионам женщин, главным образом, в Африке. Как бы то ни было, в зависимости от африканской страны подход к сексуальной жизни может очень сильно меняться: от варварского удаления клитора до культа женского оргазма. Речь идет о распространенной в области Великих озер и в первую очередь в Руанде практике «куньяза» (слово образовано от глагола «мочиться» в языке рунди). Бельгийский режиссер-документалист Оливье Журден (Olivier Jourdain) впервые узнал об этом ритуале в 2009 году, когда вел в Кигали съемки фильма для НКО «Вперед, Африка»:

«Героем фильма был бабник, который без конца хвастался своими ночными похождениями. Как-то утром я пришел к нему и увидел, что он сушит снаружи матрац. Я наивно спросил его, почему.

Вместо того чтобы ответить прямо, он рассказал мне притчу. Пока король Руанды был на войне, королева решила переспать со стражником. Тот же слишком боялся перейти к делу, и поэтому начал стимулировать ее половые губы и клитор. После этого полового акта из королевы вытекло озеро Киву…»

Удовольствие женщины — залог удовольствия мужчины

В память об этой легенде на полу спальни королевского дворца, которая была реконструирована в музее Ньянзы, на полу всегда лежит бычья шкура, чтобы впитывать любовные соки. Оливье Журден решил снять об этом документальный фильм продолжительностью в 55 минут под названием «Святая вода». За семь лет бельгиец исколесил всю Руанду, чтобы лучше понять куньязу и ее воздействие на местное общество. Эта древняя практика, чьи корни сейчас уже невозможно отследить, является в первую очередь символом плодородия (женщины не эякулируют, а «дают воду») и супружеского счастья.

«Вода — это жизнь, то, благодаря чему растут растения, — теоретизирует Оливье Журден. — Способность женщины дать «воду» как признак ее фертильности перекликается с топонимией Руанды, с ее роскошной растительностью. Данная практика, без сомнения, связана с местной географией…»

В фильме есть длинная сцена, в которой представители нескольких поколений, от детей до бабушек, купаются в горячих источниках в окружении растений, делясь при этом званиями и опытом в куньязе. Так, мы узнаем, что женская эякуляция стала правом на удовольствие, как для женщины, так и для мужчины.

«Руандийские мужчины не скрывают, что получают большее удовольствие при пенетрации, — продолжает Журден. — Тем не менее им приходится следовать куньязе. Удовольствие женщины является залогом удовольствия мужчины, и если она не будет удовлетворена, то он тоже. Иначе говоря, это феминистический половой акт».

Феминистический половой акт… Разумеется, под женским надзором. Многие мужчины ездят «тренироваться» к опытным женщинам (чаще всего к проституткам в столице Кигали), чтобы доставить удовольствие будущей супруге. Кроме того, куньязе предшествует «гукуна», другая практика, которая призвана усилить удовольствие женщины. В подростковом возрасте местные девушки массируют друг другу половые губы так, чтобы растянуть их, обострив тем самым ощущения. Все это под доброжелательным взглядом тети, которая наставляет их на непростом пути ученичества.

Общественное давление

В таких условиях женский оргазм становится долгом, обязательством. Раз куньяза приобрела ритуальный характер, отсутствие «воды» у партнерши может повлечь за собой общественное давление. Жительницы Руанды становятся «сухими, как скала», и идут к врачу за настоями из трав, которые должны способствовать женской эякуляции.

Кроме того, куньязу можно рассматривать как сексуальный компромисс между мужчиной и женщиной, в частности когда той нужно не забеременеть вне брака.

«Девственность до брака никогда не была частью запретов в Руанде, — рассказывает Оливье Журден. — В то же время запрет на внебрачную беременность существует очень давно. В качестве наказания женщин сбрасывали со скалы в озеро Киву. Не исключено, что куньяза объясняется именно этим». Что касается гукуны, при неправильном подходе эта практика могла означать конец брака.

В настоящий момент куньяза и гукуна постепенно исчезают. Причин тому множество, отмечает Журден:

«Прежде всего, сохранению традиции помешала религиозная колонизация. Прибывшие миссионеры настаивали на миссионерской позиции, на том, что секс нужен только для рождения детей и т.д. Сама мысль о том, что девушки растягивали друг другу половые губы, чтобы расширить эрогенные зоны и получить больше удовольствия, казалась им полным бредом. В некоторых документах значился призыв искоренить гукуну. Потом была война, и передачи знаний о куньязе не произошло, поскольку она осуществляется словом и жестом. Наконец, это многих устраивает, потому что в Руанде не слишком гордятся всем, что связано с прошлым. Люди начинают жизнь с новых основ, в новой стране».

Женщины на высоких постах

Во время геноцида 1994 года большинство мужчин были убиты. Поэтому для восстановления Руанды Полю Кагаме пришлось открыть женщинам доступ к значимым должностям. 23 года спустя Руанда заняла в индексе гендерного разрыва 4 место среди стран-лидеров в борьбе за равноправие полов, обойдя Швецию. Все это не мешает молодежи из Кигали считать куньязу «практикой каменного века», как это видно по первым сценам документального фильма. Тем не менее все не так просто, продолжает Оливье Журден:

«Благодаря интернету все смотрят порно, в том числе люди из Руанды. Мужчины без конца говорили мне: «Только посмотрите, белые женщины тоже могут эякулировать. Мы это видим, это есть на самом деле, так бывает не только у нас». На Западе это нишевое явление, тогда как для них оно переплетается с культурой и историей поколений».

Некоторые пытаются любой ценой спасти эту культуру. В частности это относится к Вестин Дусабе, которая ведет посвященную сексу ночную программу на столичном радио «Флэш ФМ». Она знает, о чем говорит: сексолог по профессии, она ездит по стране и дает мастер-классы куньязы и гукуны. Но не только.

«Она говорит о многих вещах, — объясняет Оливье Журден. — О контрацепции, супружеской жизни, СПИДе. Занимается она и планированием семьи. Она начала с передачи, которая шла с 2 до 3 часов ночи, однако затем ей удалось привлечь к себе внимание. Сегодня у нее есть эфиры в 21 и 22 часа шесть дней в неделю. Когда она только начинала работать посреди ночи, люди ставили будильник, чтобы послушать ее, занимались любовью за прослушиванием. И даже звонили ей в процессе…»

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