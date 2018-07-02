/Поглед.инфо/ Облечени в черни гащеризони „активисти” упражняват насилие в Украйна. Украински нацисти нахлуват на заседанията на Градския съвет в Славянск и принуждават депутатите да им отредят терен за дейността на неканоничната, но "национално-осъзната" църква.

"Обществените активисти успяха да получат терен в Славянск". Така по йезуитски е озаглавена новината на получаване на ресурс за дейността на униатската "Религиозна информационна служба". Жителите на Украйна са наясно, че "обществените активисти" са синоним на нацисти, тяхната "помощ" в най-добрия случай се осъществява чрез заплахи, включително телесни увреждания, а така наречената „Украинска автокефална православна църква” (УАПЦ) не е призната в православния свят.

Поддръжниците на тази религиозна организация, създадена, впрочем, по заповед на Хитлер на територията на Райхскомисариата "Украйна", след това, заедно с отстъпващите нацисти, се премества в Съединените щати.

След Горбачовата перестройка „църквата” успя да се върне в Украинската ССР, но в Донбас не успя да стъпи.

След войната няколко десетки семейства на членове на терористичните бандеровски формирования бяха въдворени в района на Славянск и всички те бяха униати...

(рус.ез.)

Нацисты принуждают украинских депутатов к насаждению структур «Единой поместной церкви»

Чёрные балахоны распространяют насилие по Украине.

Украинские нацисты ворвались на заседание Славянского горсовета и принудили депутатов выделить землю для неканонической, но «национально-сознательной» церкви.

«Общественные активисты помогли общине УАПЦ получить землю в Славянске» – так по-иезуитски озаглавлена новость на ресурсе униатской «Религиозно-информационной службы». Жителям Украины не нужно растолковывать, что «общественные активисты» ныне – синоним нацистов, их «помощь» – в лучшем случае угроза тяжёлых телесных повреждений, а «УАПЦ» – непризнанная мировым православием «Украинская автокефальная православная церковь».

Сторонников данной религиозной организации (созданной по распоряжению Гитлера на территории рейхскомиссариата «Украина», затем вместе с отступавшими фашистами переместившейся в США и лишь при горбачёвской перестройке вернувшейся в УССР) в Донбассе отродясь не водилось. После Великой Отечественной войны в Славянский район было сослано несколько десятков семей членов террористических бандеровских формирований, но все они были униатами.

Исходя из соображений отсутствия «автокефальной паствы», депутаты Славянского горсовета первоначально приняли проект решения, в котором было отказано «священнику УАПЦ» в выделении городской земли под «храм».

«Такая позиция возмутила сторонников УАПЦ, поэтому они решили прийти на пленарное заседание, чтобы присутствовать при принятии решения, – сообщает агентство УНИАН. – Кроме нескольких десятков прихожан… в зал пришли представители различных общественных организаций, а также активисты с надписью на футболках: “Национальный корпус”. Ввиду масштабной поддержки, депутаты горсовета приняли решение единогласно».

Следует сказать, что принуждение военизированными формированиями местных советов к принятию «правильных» решений – устоявшаяся практика в «стране победившей демократии». В частности, под давлением «Правого сектора» [организация запрещена в России. – Ред.], ворвавшегося на заседание сессии горсовета г. Бар Винницкой обл., депутаты приняли решение отказать канонической Украинской православной церкви (Московского патриархата) в выделении участка под строительство храма. При этом нацисты заставили народных избранников отписать землю раскольническому и никем не признанному «Киевскому патриархату».

Своё присутствие в сессионном зале «активисты» пояснили тем, что по их «проверенной информации» сессию якобы «должны были посетить неизвестные лица, которые имели целью не допустить предоставления жителям Бара земли для церкви... Кроме того, на повестке дня стоял вопрос предоставления земли московским попам под уже четвертую их церковь в городе», открыли главную причину своего «беспокойства о безопасности депутатов» нападавшие. То есть проговорились: в одном из самых густонаселённых районов центральной Украины за четверть столетия незалежности у жителей так и не возникло желания иметь приходы самозваного «патриархата».

«Националисты убедили пленарное заседание вместо церкви оккупанта поддержать УПЦ Киевского Патриархата, – отчитались они на своём официальном сайте. – Под острыми взглядами правосекторовцев депутаты сделали все, что от них требуется: первое – отменили вопрос о предоставлении земли московским попам, второе – видели землю для строительства церкви УПЦ КП». Более того, «местные депутаты сразу приняли проект о застройке», сообщили неприкосновенные «герои».

Как известно, именно «УАПЦ» и «УПЦ-КП» подписали от имени «украинского православия» прошение Порошенко к экуменическому патриарху Варфоломею об «автокефалии для Украины». И пока прошение рассматривается, нацисты на местах насаждают ячейки будущей ЕППУЦ.

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