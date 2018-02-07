/Поглед.инфо/ Как западни медии отразяват предстоящите избори в Русия? Опитват се да разберат каква е руската опозиция. Но от седмица тонът на публикациите очевидно е повлиян от провала на акцията на 28 януари. Ако дотогава любимецът на чуждестранните журналисти Алексей Навалний бе представян като могъщ политик, радващ се на подкрепата на населението, то след шепата привърженици, присъствали на неговия митинг, у западните медии се усеща разочарование.

Според френското списание Les InRocks „Навалний не може да събере мнозинството, защото не е консенсусна фигура... Той действа като популист, не се опитва да обедини опозицията срещу Путин.“

(рус.ез.)

Навальный разочаровывает западную прессу. Срочно нужна замена

Попытки западных СМИ разобраться в том, что представляет собой российская оппозиция, продолжаются. При этом на тон публикаций, видимо, повлиял провал акций, состоявшихся 28 января. Если до них любимец иностранных журналистов Алексей Навальный представлялся чуть ли не как мощный политик, пользующийся поддержкой населения, то после малолюдных митингов чувствуются нотки разочарования.

Чешский портал iDNES.cz приводит слова студентов, являющихся сторонниками Навального: «Вот бы пришло хотя бы десять тысяч человек, но такого, наверное, не будет. Сейчас зима, и люди сидят по домам»; «Я думаю, что все это неэффективно: пришло слишком мало народу. Подобные акции проводить надо, но когда нас так мало, то ничего не изменится».

А французский журнал Les InRocks вообще приводит «крамольную» для западной прессы мысль преподавателя из Нантера Анны Колин Лебедев, считающейся специалистом по России и Украине: «Навальный не смог собрать большинство, он не консенсусная фигура… Он действует как популист и абсолютно не пытается объединить оппозицию против Путина».

Судя по ее отсылкам к мнению некоторых российских либералов, до кое-кого начало доходить, что бойкот выборов является «бесполезной тактикой, которая только может укрепить положение нынешнего главы государства» и вызвать реакцию российских граждан, прямо противоположную той, на которую рассчитывают западные кремленологи.

В этой связи западные журналисты все чаще обращают взоры на других оппозиционных кандидатов, внезапно обнаруживая их идеологическое разнообразие. Оно, оказывается, тоже «нужно Путину», чтобы «выборы казались законными». Так и хочется спросить: разнообразие кандидатов и их идеологий – разве это не показатель демократичности выборов? Или лучше было бы, чтобы царило однообразие?

При этом Анна Колин Лебедев отмечает, что благодаря выборам на российских каналах стали широко обсуждаться «темы, которые обычно не попадают в эфир». Сразу чувствуется, что французская преподаватель не видит наших многочисленных ток-шоу, где все эти темы обсуждаются на протяжении последних лет чуть ли не в круглосуточном режиме. Но в любом случае ее признание стоит запомнить: когда по итогам выборов толпа кремленологов кинется рассказывать нам о том, что эфиры были закрыты для оппозиционеров, не лишним будет вспомнить.

Польская Gazeta Wyborcza пошла дальше всех и обнаружила семь конкурентов Путина, которых она назвала «звездами второго плана». Само собой, по мнению польского журналиста Вацлава Радзвивиновича (кстати, в 2015 году лишенного аккредитации в России в качестве ответа на высылку из Польши корреспондента МИА «Россия сегодня»), все это разнообразие кандидатов является «фасадной демократией», а каждый оппозиционер являет собой фигуру, «идеально расставленную на шахматной доске».

Корреспондент, явно обиженный на Россию, в статье чуть ли не восторгается Кремлем в связи с тем, как тот якобы подобрал и расставил все эти фигуры. И вдруг неожиданно для себя находит один «прокол»: якобы «кремлевская пропаганда» не знает, что делать с возросшими рейтингами кандидата от коммунистов Павла Грудинина. По мнению поляка, 75% сообщений российских СМИ об этом кандидате «представляют его в негативном свете». И это, по идее, должно свидетельствовать о недемократичности выборов. Да уж, кандидат в президенты США Дональд Трамп наверняка мечтал бы о том, чтобы американские СМИ хотя бы на 25% представляли его в позитивном свете. Куда уж нам до «демократичности» выборов в США!

И в этой связи чувствуется некоторая неловкость в освещении российской кампании западными СМИ, привыкшими всегда критиковать коммунистов. Трудно представить, чтобы антикоммунистическая Gazeta Wyborcza поддерживала Грудинина. Еще труднее представить, чтобы его поддержала норвежская газета Aftenposten, в свое время являвшаяся органом тамошних нацистов и постоянно боровшаяся против левых взглядов. Можно себе представить, что чувствовал корреспондент этой газеты Пер Юхансен, написавший большую статью о Грудинине и его совхозе.

Судя по словам самого Грудинина и его коллег, приведенным в газете, те не особо поинтересовались взглядами данного печатного издания, постоянно хваля Норвегию и называя ее «коммунистической» страной. Это должно быть как соль на раны для правоконсервативной газеты, всегда декларировавшей свой антикоммунизм.

Журналист описал «коммунистический рай», который ему продемонстрировали в ходе поездки в совхоз Грудинина, но явно что-то заподозрил, сделав вывод: «Все это слишком хорошо, чтобы быть правдой». Видно, что на протяжении всего своего тура норвежец старательно сдерживается, слыша, как его страну называют «социалистической». Но в конце не выдерживает и он, когда пожилой водитель Валерий, посетивший шесть лет назад Норвегию, назвал ее «ближе всех на Земле к социализму». Журналист разочаровывает своего водителя и сообщает ему, что в Норвегии нельзя воровать в магазине (видимо, именно это ассоциируется у него с социализмом).

Так что попытку западной прессы найти замену своему недавнему любимчику Навальному, в котором она начинает разочаровываться, пока можно признать неудавшейся. Но впереди еще полтора месяца кампании. Судя по всему, попытки будут продолжены.

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