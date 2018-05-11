/Поглед.инфо/ Историята е училището, което трябва да се посещава, дори и да не искате да направите това. Уроците, които в това училище се преподават, трябва внимателно да се конспектират, прилежно да се заучават, а грешките – по-добре е да не се повтарят.

Макар че... всичко това може и да не правите, ако не се интересувате от резултата.

За нас, които живеем в XXI век, основният урок от Великата отечествена война не е статуквото, което наложи през май 1945 г., а последствията, към които то ни доведе днес. В скромното си изследване няма да говоря за безусловните постижения, които ни донесе Великата победа, сред които най-главното е правото на живот.

Нека днес да поговорим за грешките, направени след войната; и то с една единствена цел – да не ги повтаряме в бъдеще.

Главната и фундаментална грешка на руската цивилизация, колкото и да е странно, е продължаването на нейната основна добродетел, а именно всеопрощението. Който помни старото, то няма да излезе от ума му, провъзгласи Съветският съюз веднага след като оръдията замлъкнаха. И започна да прощава. Широко и мащабно.

Репарациите, получени от Германия, възлизат на по-малко от 1% от щетите, причинени от Германия на икономиката на СССР. Останалите съучастници на Третия райх, сред които е Франция, изпрати на Източния фронт дивизията „Карл Велики”, която атакува Бородино през 1941 г. и защитаваше Берлин през 1945 г. Та именно този съучастник, най-общо казано се отърва с лек уплах; а днес особено пикантно се оглежда като "победител".

(рус.ез.)

Невыученные уроки пост-1945

История – это та школа, которую придётся посещать, даже если этого делать не хочется. Уроки, которые в этой школе озвучивают, требуется аккуратно конспектировать, прилежно зубрить, а ошибки лучше не повторять. Хотя… всего этого можно и не делать, если вас не интересует результат.

Для нас, живущих уже в ХХI веке, главным уроком Великой Отечественной войны является не тот статус-кво, который сложился в мае 1945го, а те последствия, к которым он привел сегодня.

В своем скромном исследовании я не буду говорить про безусловные достижения, принесенные нам Великой Победой, среди которых главным является право на жизнь. Поговорим сегодня о тех ошибках, которые были допущены после окончания войны, и с единственной целью – не повторять таковые в будущем.

Главной и фундаментальной ошибкой русской цивилизации, как ни странно, является продолжение ее главной добродетели, а именно – всепрощение.

Кто старое помянет, тому глаз вон», - провозгласил Советский Союз немедленно после того, как замолкли пушки. И начал прощать. Широко и масштабно.

Репарации, востребованные с Германии, составили менее 1% от того ущерба, который Германия нанесла экономике СССР. Остальные соглядатаи 3-го Рейха, среди которых особенно пикантно смотрелась в качестве «победителя» Франция, чья дивизия «Шарлемань» штурмовала в 41м Бородино, а в 1945м – защищала Берлин, вообще отделались лёгким испугом.

Активное и всестороннее прощение оформили себе разнокалиберные «небратья», жизнерадостно поучаствовавшие в геноциде народов СССР, и прежде всего русского населения, а после войны списавшие свою русофобию на «отдельные эксцессы отдельных неуравновешенных личностей».

Всевозможные и разнообразные эсэсовцы, «отмучавшись» под игом «русской оккупации», в результате которой тотально лапотное и нищее титульно-небратское население обрело собственное образование, науку, производство, оказались в ХХI веке такими «пострадавшими», при одном виде которых русские, оказывается , должны каяться и платить, платить и каяться…

Таким же пострадавшим оказалось ВСЁ население Европы, смертельно оскорбленное существованием России вообще и каждого русского в частности. Оскорблённое настолько, что ни о каком праздновании Победы над нацизмом речь просто не может идти. И из всего вышеперечисленного стоит один раз уже сделать выводы:

Нам всем надо перестать врать самими себе, что СССР, БОРЯСЬ с ФАШИЗМОМ, освобождал Европу, ибо в этой формулировке верно только то, что выделено заглавными буквами. Европу невозможно было ОСВОБОДИТЬ от ФАШИЗМА, потому что Европа в целом и каждый европейский народ в по отдельности, никогда от фашизма НЕ СТРАДАЛИ. ФАШИЗМОМ ЕВРОПЕЙЦЫ НАСЛАЖДАЛИСЬ.

Британия и США – не исключение. Они создали Гитлера ровно также, как вчера создали Аль-Kаеду, а сегодня создали ИГИЛ. Ссылка 1. и Ссылка 2

И воевали они с ним также, как воюют сегодня с «басмачами» в Сирии, внешне грозно насупившись и щедро подкармливая из-под полы. Документальные искренние свидетельства симпатий британцев к нацистам смотрите тут и тут

Даже в «стране-победительнице фашизма» Франции воевавших в рядах нацистов было на порядок больше , чем в Сопротивлении. А что касается остального «цивилизованного еврочеловечества», то там Гитлеру аплодировали даже во сне, а нарукоплескавшись, ВСЕГДА записывались в убийцы русских радостно и с песнями. И этим они сейчас нисколько не смущаются и уж тем более не думают каяться.

Не было, оказывается, никакого геноцида русских, белорусов, украинцев (не путать с украми) во время 2й мировой. Вообще не было. Не верите – почитайте публицистику «наших западных партнёров», полистайте учебники истории «цивилизованного мира». Вам откроется чудный мир, где главным и единственным преступлением нацистов был исключительно и только геноцид еврейского населения, известного как Холокост.

Холокост замечательно освещён, описан, задокументирован и всесторонне изучен. Немецкие школьники, политики и простые бюргеры чётко знают, что должны круглосуточно испытывать чувство вины перед еврейским населением. Несогласных ждёт уголовное преследование и участь изгоев. На века вечные немцам вбивают в головы, что убивать евреев нехорошо.

Совсем другая песня с русскими. Про их истребление в годы Второй Мировой не говорят вообще. Никто и нигде. Задайте всемогущему Гуглю провокационный вопрос: «GENOCIDE against Russians» - получите массу интересной информации:

1) Про голодомор

2) Про массовые убийства коммунистического режима

3) Про миллионы, убитые лично Сталиным

А вот про массовые убийства европейцами граждан СССР ничего найти не получится.

Не найдёте вы подпадающим под определение «геноцид» смерть каждого 4го жителя Белорусcии, тысячи уничтоженных деревень и сёл, миллионы сожжённых заживо, расстрелянных, повешенных, заморенных голодом. ВСЕ жертвы 2й мировой, по мнению «наших западных партнёров», это жертвы коммунистического режима и лично Сталина.

Ничего не напоминает? Да-да, именно – "донецкие саперы", которые сами себя взрывают и расстреливают. Те же слова, тот же почерк. Один сценарист, один режиссёр.

Ну да Бог с ними, с «нашими западными партнёрами». Российские (и советские) исторические источники тоже почему-то круглосуточно жалеют нацистов, пряча за общими словами совершенно конкретные страны и этносы, приложившие руку к уменьшению количества славян на этом свете.

А вот это совсем зря. Потому что авторы геноцида – не просто нацисты и совсем не только немцы.

А было бы весьма познавательно и показательно закрепить за каждой жутко обиженной на русских нацией, список их личных подвигов на территории, временно оккупированной Рейхом. Очень бы правильно и органично смотрелось в учебниках, фильмах, справочниках и прочей исторической литературе количество мирных жителей СССР, уничтоженных итальянцами, венграми, румынами, испанцами, французами, бельгийцами, голландцами, норвежцами, латышами, литовцами, эстонцами и прочими, так ныне озабоченными «русской агрессией» и «русской угрозой».

И правильно было бы назвать этот мартиролог безвинных жертв «наших западных партнёров» так, как он и должен называться – геноцид, с распределением по каждому из цивилизаторских этносов его собственного вклада в «просвещение варваров» и избавление их от такого бремени, как физическое существование.

Фанатам латышских эсэсовцев, которые так рьяно считают ущерб от «советской оккупации», можно было бы напомнить, что только в течение одной карательной операции «Winterzauber» в одном только Освейском районе ими было сожжено 183 деревни, расстреляны и сожжены 11 383 чел. (из них 2118 детей в возрасте до 12 лет), 14 175 жителей были вывезены на работы — взрослые в Германию, дети в Саласпилсский концлагерь…

Напомнить и так ненавязчиво спросить: «А возместить не желаете?» А заодно поинтересоваться, что было бы, если бы хотя бы 1% содеянного ими (и их немецкими хозяевами) произошло не на территории СССР, а на территории США? Простые американцы, после ознакомления с такими насквозь документальными картинами, как «Иди и смотри!» почему то заявляют, что нации, чьи представители были бы замешаны в таких образцах «цивилизованности», сегодня просто перестали существовать…

Но ещё раз повторяю, в первую очередь такой скрупулёзный подсчёт и такое детальное описание деяний европейцев требуется именно подрастающему поколению в самой России, чтобы они чётко понимали, с кем имеют дело и что можно ждать от «наших западных партнёров» - начиная с «братушек» и небратьев и заканчивая знойными озорными испано-итальянцами, которые неплохо так поозорничали на пути к Волге. Вот тут, например, очень небольшой отчёт об этих «проказах»

Соответственно, и приём международных делегаций правильно было бы начинать с минуты молчания у соответствующих памятников – для посланцев испанской короны - у памятника жертвам геноцида от рук испанских захватчиков, для мадьяр - у памятника жертвам геноцида от рук венгерских захватчиков, для хронически обиженных прибалтов - у памятника жертвам геноцида от рук эстонских, латышских, литовских нацистов – и так далее по списку ЕС.

И как только какая-нибудь сволочь заикнётся про «зверства советских войск» и «ужасы советской оккупации», сразу его туда – к персональному памятнику деяний его собственной нации с тем же вопросом – "как за геноцид русских (белорусов, украинцев…) отвечать собираетесь?"

Больше и громче всех сегодня орут про русскую природную агрессивность те, кто очень деятельно и разнообразно пытался (и продолжает пытаться) уменьшить количество русских на этой планете. Убийцы сегодня обвиняют в агрессивности тех, кого они пытались убить, но у них не вышло. Очаровательно, не правда ли? Нет, то что это делает коллективный Запад, это нормально, он всегда воспринимал Россию, как корм, а население России, как досадную помеху на пути к этому корму. Плохо то, что мы про это говорим преступно мало…

«Без ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ природных богатств России системные проблемы Запада сегодня не решить!», - буквально хором скандируют сегодня «наши западные партнеры»… И не только сегодня… Сегодня они просто не подозревают, как похожи они на своих предшественников, объявивших своим священным долгом борьбу за Liebestraum (либерсраум), приведшую их в СССР, где под Москвой и на Волге на них «напал коварный Сталин»…

Они же про этот геноцид даже не знают и в упор своих "подвигов" не видят. Но это полбеды. Главное, что про этот геноцид начали забывать мы сами, пряча его под жестокость самой войны и как-то смущаясь, что именно геноцид и был целью этой войны. А молодому поколению про это даже и узнать негде. Молодёжь не знает и не догадывается, что если только на секунду дать слабину, Запад будет готов повторить всё, что уже проделывали их предки на 1/6 части суши. они даже уже демонстрируют, как это будет выглядеть – на примере Одессы и Донбасса. Геноцид русских? Нет, не знаем…

Если оставить дипломатам дипломатово, мы, обычные люди, на самом-то деле понимаем, что эти “потерпевшие европейцы» в 1941м абсолютно сознательно и с всемерным энтузиазмом выбрали в той войне не нашу сторону. И в грядущей - не дай Господь – с энтузиазмом повторят свой «подвиг». Впрочем, почему же в будущем времени? Они уже его настойчиво повторяют!

Неистовые укры от имени и по поручению «наших западных партнеров», на их деньги и с непосредственным участием их специалистов, расстреливают, жгут, гноят в тюрьмах мирных жителей Новороссии и Малороссии, спешно доделывая то, что не успели доделать заплечных дел мастера 3-го Рейха.

Террористы с самыми замысловатыми арабскими названиями (в том числе и гнуснопрославленная ИГИЛ), которых содержат и которым оказывают информационную, разведывательную и военную поддержку ЦРУ и Моссад, Пентагон и НАТО, взрывают, режут, превращают в беженцев своих соседей, говорящих на русском языке и тех, кто посмел им симпатизировать.

ВСЕ «республики» Средней Азии уже от души поучаствовали и продолжают участвовать в геноциде русского населения и уничтожении русской культуры. А вот поди ж ты (Россия-щедрая душа) до сих пор получают многомилионные подкормки из Российского бюджета (Привет Киргизии )

Что делать?

1. Ничего не требовать и не просить от «наших западных партнеров». В том числе уважения нашего праздника нашей Победы. Потому что это не наша и их Победа. Это – НАША победа над ними. Над всеми. И над теми, кто с оружием в руках нападал, кто науськивал и тихо грел руки на военном пожаре. Они ВСЕ – проигравшая сторона, потому их и корёжит, болезных.

Просто необходимо дополнить учебники истории реальной ролью наших «партнеров» по антигитлеровской коалиции в победе нацизма в Европе, в его распространении по всему миру. Потому что сейчас они делают то же самое. ИГИЛ – детище ЦРУ и МОССАД – это реинкарнация коллективного Гитлера. Мы должны оставить нашим детям маркёры, пользуясь которыми, они смогут определить, откуда это зло берётся и кто является главным бенифициаром его активности.

2. Не забывать . Не забывать – это серьёзная работа, требующая и времени и средств. В рамках этой работы я прошу присылать ко мне в комментариях или личным сообщениям любые ссылки на документальные материалы геноцида русского населения с указанием конкретных потерь и авторов этого действа. Мы все-таки сделаем карту в виде открытого ресурса, на который каждый сможет добавить собственную информацию и собственное расследование.

Эта карта – не для того, чтобы над нею рыдать, а чтобы помнить, где географически затаилась самая большая угроза, чтобы её вовремя локализовать и не выпускать из виду.

3. Не кормить русофобов. Это вообще уникальное явление в мире, когда кормящиеся из российского бюджета «партнёры» не стесняются своей русофобии и даже ею бравируют. В Латвии, например, только в одном представительстве российской компании – в Лукойле, можно спокойно общаться на русском. В дочерних компаниях Газрома или Роснефти лучше этого не делать, чтобы не нарваться на нарочитое непонимание, а то и на жалобу в инспекцию госязыка (есть такая профессиональная русофобская государственная организация)

Поэтому, параллельно с созданием карты русского геноцида, было бы неплохо создать и постоянно обновлять карту очагов русофобии за счет населения России. Причем мы ничуть не покушаемся на право любого человека быть русофобом. Ради Бога, но только не за наш счет.

4. Быть готовым. Ибо они обязательно полезут. У них просто нет другого выхода. Точнее у них очень скудный выбор между «Дранг нах Остен» и гражданской войной на собственной территории. И уже даже самым конченым оптимистам стало ясно, что они выбрали первое. Они всегда выбирают первое. Это их нормальное естественное состояние. Осталось только определить, где, как и за счёт чего будет реализована новая попытка нового блиц-крига.

И всё это – не позирование и не рефлексирование. Всё это – элементарные гражданские меры по обеспечению собственной безопасности и безопасности своих детей. «Наши западные партнеры» и их многочисленные слуги из числа «небратьев» так часто обещали нас убить, что мы им поверили. Уроки истории надо учить, чтобы они не превращались в трагедии.

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