/Поглед.инфо/ Когато ръководителят на отдела по външна политика на Брукингския институт Брюс Джонс размишлявал за света на „Група нула“ и новия етап на международните отношения , признавайки при това известно отстъпление от кървавия империализъм на САЩ, той предлагал в това число да се изработи нова терминология.

Сред коментаторите се намерил един скептик, който иронично и със закачка казал, че това виждате ли е „архиважен въпрос“. Аз не съм съгласен с него. Те - западните човекоядци, при изработването на стратегиите за заробване и разоряване на света създават нов език, на който после говорят всички, включително и обектите на въздействие, а това е много голям проблем. В самия край на миналата година в американската експертна среда започна да се спряга нов термин - „остра сила“ ((sharp power), той се използва по отношение на Китай и Русия и за това ще поговорим.

През декември Националния фонд в подкрепа на демокрацията публикува голям доклад с название „Остра сила. Подем на авторитарното влияние“, терминът „остра сила“ подхванаха и започнаха да обсъждат водещите американски средства за масова информация и видни експерти. Сега малко за самата организация.

Националният фонд за подкрепа на демокрацията е американска неправителствена организация, чиято главна цел е прокарване на демокрацията в света, която е създадена през 1983 г. от Конгреса на САЩ и се финансира за сметка на американския бюджет, типичен инструмент на кървавия американски империализъм. Фондът се занимава с пропаганда и раздаване на пари в целия свят за изграждане на „демокрацията“. В Русия от фонда си посмукваха парички Людмила Алексеева и Лев Пономарьов. В няколко страни получаването на пари се счита за престъпление. Руското правителство нарече дейността на фонда „подривна и антируска“ още в края на 2000 г., а през 2015 г. Генералната прокуратура я призна за нежелателна организация. Известният американски журналист Робърт Пери твърди, че Националния фонд за подкрепа на демокрацията е създаден от директора на ЦРУ Уйлям Кейси, който искал да прехвърли част от традиционната разрушаваща дейност върху условно открита структура. По същество фондът пое върху себе си ролята на ЦРУ за сваляне на неугодните за САЩ правителства и намеса във вътрешната политика. ЦРУ прави това тайно, а условно отворените организации, подобни на фонда – явно, но под прикритието на прокарване на „демократическите ценности“ и прочие глупости. Националният фонд за подкрепа на демокрацията е един от главните инициатори и участници в държавния преврат в Украйна през 2014 година предполага Пери.

Авторите на доклада бяха:

Хуан Пабло Карденал (Juan Pablo Cardenal) – експерт по Латинска Америка, Испания.

Яцек Кухарчик (Jacek Kucharczyk) – ръководител на Института за връзки с обществеността (Institute of Public Affairs), Полша.

Григорий Месежников (Grigorij Mesežnikov) – основател и ръководиутел на института за връзки с обществеността (Institute for Public Affairs), Словакия (между другото, роден в СССР през 1958 г. Избягал в Словакия през 1979 г.)

Габриела Плешова (Gabriela Pleschova) – експерт по Китай, сътрудник на Института по международни отношения (Institute of International Relations), Словакия.

Както вече беше отбелязано, докладът е голям – повече от 150 страници, в него се изследва „авторитарното влияние“ на Китай и Русия върху Аржентина, Перу, Полша и Словакия. Ще покажа само най-интересните моменти.

(рус.ез.)

***

В последние десять лет Китай и Россия израсходовали миллиарды долларов на формирование мирового общественного мнения. Используются программы по обмену, масштабные культурные мероприятия, образовательные программы и развиваются международные СМИ. Однако, некоторые способы авторитарного влияния, используемые такими странами как Китай и Россия, хотя и не "жёсткие" (жёсткая сила), но так же не являются и "мягкими" (мягкая сила), пишут в самом первом абзаце доклада навешивая пропагандистские ярлыки.

"Мягкая сила" направлена на "завоевание сердец и умов", а авторитарное влияние, главным образом сосредоточено на отвлечении внимания и манипуляциях, полагают докладчики. Эти амбициозные авторитарные режимы подавляют политический плюрализм и свободу слова внутри и для обеспечения собственных интересов всё чаще используют подобные методы на международной арене. То, что мы понимаем как авторитарная "мягкая сила", лучше определить как "острая сила", которая проникает и изменяет политическую и информационную среду.

Авторы отмечают, что подходы Китая и России различаются, но идеологическая модель одинакова - власть государства над индивидуальной свободой, враждебность к свободе выражения мнений и независимому мышлению. Ещё обе страны используют открытость демократических систем. А вот цитата, которая говорит о том, кто на самом деле хочет опустить "железный занавес": "В этом докладе говорится, что даже к программам по обмену за которыми стоят авторитарные правительства нужно относиться с большим скептицизмом".

Противодействовать "влиянию и манипулированию демократиями" предлагается так:

1. Обратить внимание на нехватку информации о Китае и России. Докладчики пишут, что в четырёх указанных странах мало информации о политической системе и внешней политике Китая и России, что похоже на призыв усилить антикитайскую и русофобскую пропаганду.

2. Выявлять авторитарное влияние. Тут всё понятно - давить антиамериканскую позицию и репрессировать людей и организации выступающие против американского колониализма.

3. Выработать иммунитет против пагубного авторитарного влияния - демократии должны создать внутреннюю оборону.

4. Вновь и вновь подтверждать поддержку демократических ценностей и идеалов.

5. Пересмотр понятия "мягкая сила", старый словарь устарел и не выглядит адекватным в нынешней ситуации. Всё просто, "авторитарные" Россия и Китай априорно не могут использовать "мягкую силу", то что они делают на международной арене в этой области нужно обозвать "острой силой", естественно, придавая негативный окрас.

Теперь перейдём к основным примерам "острой силы" Китая и России.

Одним из самых значимых инструментов "мягкой силы" Китая в Латинской Америке называются программы по обмену и народную дипломатию. Также китайцам вменяют в вину экономические связи, Институты Конфуция, культурные обмены, СМИ и студентов, которые учатся в Китае (подробно об этом можно узнать из статьи "Мягкая сила Китая"). По планам Форума Китай и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (Форум Китай-СЕЛАК), китайцы намерены подготовить одну тысячу "молодых латиноамериканских лидеров". В докладе отмечается, что стратегия Форум Китай-СЕЛАК явно нацелена на элиту.

Во вступительной части доклада говорится, что Россия стремится ослабить в Польше и Словакии чувство принадлежности к европейскому и трансатлантическому сообществу. И как же это делается?

Польша

Российская пропаганда якобы использует следующие темы:

- противопоставление традиционной морали и ценностей моральному упадку Запада (прим. Польша очень религиозная страна, с диктатурой педерастии и гендерной мутью они справляются самостоятельно)

- кризис беженцев (прим. после Второй мировой войны в Польше сложилось моноэтническое и достаточно ксенофобское общество, "российская пропаганда" тут ни при чём)

- Россия якобы способствует распространению теории заговора о том, что она стоит за Смоленской катастрофой. Мысль о том, что русские повинны в смерти президента Леха Качиньского разделяет общественность и политиков

- подпитывает раздор с Украиной по поводу Волынского геноцида.

Яцек Кухарчик, который готовил раздел доклада по Польше, предполагает, что Россия участвует в антироссийской пропаганде, чтобы Польша выглядела ослеплённой русофобией, что дискредитирует её. Надо сказать, что это весьма странная мысль, так как страны Запада соревнуются в степени русофобства и если сегодня на первом месте Польша, то её могут сместить прибалтийские шавки или заокеанские хозяева.

Говоря о российских СМИ (Россия сегодня - RT и Спутник) Кухарчик пишет, что они не очень популярны, а факт появления в них поляка может использоваться для дискредитации (то же самое происходит в США с RT), поэтому очень мало известных людей или политиков появляются в российских СМИ. Также выделяется несколько "пророссийских" сайтов и один аналитический центр - Европейский центр геополитического анализа (European Center for Geopolitical Analysis), который сотрудничает с Александром Дугиным. К слову, Кухарчик упоминает его в своём разделе целых три раза и отмечает интервью Дугина опубликованное в польской газете (западные и американские аналитики относительно часто пишут о Дугине). В то же время, сообщается, что основатель и глава Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский арестован в мае 2016 г. как российский и, возможно, китайский шпион. Пресса раскопала, что в 2013 г. Пискорский якобы получил платёж в 21 тыс. евро за "консультацию" исходящий из России, отмытый через британскую компанию.

Словакия

Согласно докладчикам готовившим раздел по Словакии, Россия действует так:

- 8 организаций осуществляющих "мягкую силу" в сфере культуры, среди них Россотрудничество, Российский центр науки и культуры, МГИМО, Валдайский клуб, Российский институт стратегических исследований, Фонд "Русский Мир" и Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова

- россияне и русские являются естественной аудиторией воздействия "мягкой силы" и пропаганды, в Словакии живут около 2 тыс. русских (0,1% от населения), на ПМЖ 3,5 тыс. российских граждан (о да, горстка мигрантов это большая угроза!)

- 6 рамочных соглашений между Словакией и Россией в области культуры (прим. со странами Запада их вероятно многие тысячи)

- конференция "Российская геополитика" (апрель 2016 г., организована посольством России), на которой выступали россияне, в том числе "сталинист и националист" Николай Стариков

- несколько лекций Андраника Миграняня, Владимира Козина, Алексея Подберёзкина и опять же Старикова.

Отмечается, что во второй половине 90-х годов в Словакии появилась сеть аналитических центров (фабрик мысли) с демократической повесткой, отстаивающих либеральные социально-экономические реформы и евроатлантическую интеграцию. Создавали и финансировали эти центры фонды и другие фабрики мысли из США и Западной Европы (прим. обычно так не откровенничают, явный недосмотр-прокол). Россия подобных организаций не создала, да места на политическом поле Словакии им нет.

"Сегодня продемократическая и прозападная ориентация словацких фабрик мысли так же сильна как и ранее. Аналитические центры составляют неотъемлемую часть общества и стремятся интегрировать Словакию в евроатлантическое сообщество".

***

Доклад рассчитан исключительно на заголовок и пропагандистский эффект, фактов реального российского влияния в Польше и Словакии ноль, одни выдумки и натяжки. Как и во времена "Холодной войны", Запад снова изображает из себя жертву. Также это очевидная попытка выкинуть Китай и Россию из сложившегося дискурса. Дескать, это "авторитарные режимы" и следовательно, их чаяния - зло, реализация национальных интересов - империализм и реваншизм, государственные СМИ - вредная пропаганда, манипуляция и ложь и так далее. Стало быть, их "мягкая сила" угрожает "западным демократиям", её следует называть иначе (например "острая сила") и необходимо противодействовать ей.

Во многом, атака на Россию и Китай связана с фигурами сильных лидеров, которые без особой оглядки на мнение США-Запада потихоньку реализуют интересы страны и народа. Западная пресса называет Си Цзиньпина самым сильным главой Китая со времён Мао Цзэдуна и к каждому его чиху сильно прислушивается (ещё тут).

С другой стороны, термином "острая сила" можно бить и Запад. Ибо Запад - это патриарх лжи, отец манипуляции, рассадник коррупции и источник кровавой экспансии.

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