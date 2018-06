/Поглед.инфо/ Видимо, сюжетът, написан от американските специалисти за фашистката хунта на Петро Порошенко в Киев, изискваше продължаване на засилването на антируската истерия. Ето как в Киев възникна съблазънта да „използват на определено място“ руския журналист от украински произход Аркадий Бабченко.

Колко е платила Службата за безопасност на Украйна или – защо не? – лично Порошенко за този „пострадал“, се надявам, рано или късно страхливия боклук, съгласил се да участва в провокацията на страната, чийто гражданин е дори и след „смъртта“ си, сами лично ще представи пред съответните следствени органи, а след това и в съда. Няма да разказвам подробно как е бил „използван“ от украинците руснакът-предател Бабченко – целият свят знае ситуацията. И по целия свят откровено се подиграват над украинските власти. Нали инсценировката на убийството на Аркадий Бабченко с опита да се обвини Русия нанесе сериозна вреда на репутацията на Украйна и характеризира равнището на работа на СБУ като крайно ниска. Бабченко стана жертва на СБУ на равнище лоша операция на специалните служби на Украйна и всичко стана като цяло на всемирно посмешище след непотвърдените заявления, че зад това покушение могат да стоят руските специални служби. Тази операция на СБУ дискредитира и целия прозападен журналистически клан, подхванал антируската риторика и обвинения, без да влиза в същността на нещата и който сега изразява своето негодуване във връзка с манипулациите на СБУ. Освен това тази операция на СБУ още веднъж разкри антируската вълна „натиск“ в навечерието на Световното първенство по футбол в Русия, след случая Скрипал - също зле организирана операция на специалните служби. Наистина – този път британските. И ненапразно в момента се правят сравнения – глупостта на английските „специалисти“ в „случая Скрипал“ основателно опетни репутацията и подкопа имиджа на британския министър-председател Тереза Мей. Но кретенското СБУ не просто удари рейтинга на Порошенко и компания – украинските „специалисти“ със сигурност са изложили своя президент.

рус. ез.

Как-то уже стало привычным, что все последние провокации против России очень быстро становятся её собственным оружием против самих провокаторов. Так было в английском Солсбери вокруг «дела Скрипалей» и в сирийской Думе вокруг несостоявшейся «химической атаки». Но последний случай точно станет в этом списке настоящим рекордсменом. Ведь от начала провокации до того момента, как она сама ударила по самим провокатором, прошли, в сущности, всего лишь сутки. Инсценировка с убийством А.Бабченко подорвала доверие к Украине и ее властям. Об этом в последние дни наперебой пишут на Украине, в Европе, США. Не знаю, что на самом деле задумывали недотёпы из СБУ, а может быть, и сам лично Порошенко, но они смогли сделать невозможное. Всего одной спецоперацией, они уничтожили доверие к целой стране со стороны всех своих союзников. И можно было бы этим достижением гордиться. Если бы не одно «но». Страна, лишившаяся доверия, их собственная. И это уже не исправить никакими оправданиями. Именно об этом сегодня говорят в США в эфире ведущих телеканалов. Их, оказывается, тоже не посвятили в тонкости «спецоперации» СБУ. Американские журналисты с упоением целые сутки рассказывали своим слушателям и зрителям об «очередном чудовищном преступлении» Кремля. Прошли считанные часы и очередное «украинское Солсбери» превратилось в фарс. А полными идиотами при этом стали выглядеть не русские, а украинские власти и поверившие им западные «неполживые» СМИ. Сегодня можно многократно и с наслаждением слушать как американские корреспонденты и ведущие новостей пытаются разобраться, что происходит:

Вот, к примеру, реакция сугубо антироссийского телеканала CNN. Вопрос ведущей на CNN: «Что происходит?». Ответ корреспондента телеканала: «Получается, Бабченко не мёртв. Получается, всё, что сказали украинцы, оказалось неправдой. Получается, всё, что говорили русские, - правда: они не виноваты, и их несправедливо обвинили в этом убийстве, в том числе украинский премьер». Именно эта страшная фраза, «русские оказались правы» прозвучала одновременно с фразой «украинцы, в том числе и премьер, нас обманывают». Всё это, по мнению экс-чиновника Пентагона и директора аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкла Карпентера, может сыграть злую шутку с шутниками из Украины: «Будут долгосрочные последствия, которые коснуться доверия к СБУ и вообще к институтам правительства. Ведь отныне люди будут колебаться. К сожалению, в следующий раз, когда случится трагедия и журналист или диссидент будет убит, каждый возьмёт паузу и задумается, является ли эта новость правдивой». И об этом уже говорят авторитетные американские журналисты. Бывшая руководитель московского бюро канала CNN Джилл Доэрти: «Это хорошие новости, что Бабченко жив, но это огромный удар по репутации Украины, ведь их словам больше никто никогда не поверит».

А что творится в украинском сегменте сетей - передать просто невозможно. Огромное число фото-жаб и откровенное издевательство над своими спецслужбами, правительством и самим «виновником» инфо-повода А.Бабченко. И эта волна только начинается. Никто не верит властям, что всё это было нужно, чтобы спасти жизнь журналиста и что таким образом спецслужбы кого-то там обезвредили. Да и сама версия оказалась настолько нелепо сшита белыми нитками, что только полностью наивный человек может в нее поверить. Ну как, например, поверить в то, что жена «покойного», вызывавшая полицию и скорую и сообщившая об убийстве, вдруг оказалась не в курсе? Она что не заметила, что её муж, лежащий в квартире, жив и даже не ранен? Смешно. В общем, в очередной раз следует констатировать, кадры у СБУ и других «антироссийских» спецслужб уже не те. И британцы, и американцы и саудиты и все те, кто сегодня тиражирует антироссийские провокации, никак не способны создать что-то правдоподобное. С каждым разом, каждая последующая провокация становится всё менее правдоподобной. В Солсбери поверил «весь цивилизованный мир» и верил несколько недель. В сирийскую Думу поверило всего несколько стран и буквально неделю. В труп Бабченко на свою беду также решили поверить все «неполживые СМИ». Всего сутки верили, а потом гнев разочарования вылился на тех, кто всё это придумал. И что нас ждёт дальше? Не только нас – весь мир? «Вторжение агентов Кремля с Марса»? «Бархатная революция» у пингвинов Антарктиды?

«Фейковое убийство Аркадия Бабченко можно расценивать как удар по независимой журналистике», - гласит заголовок немецкой «Дёйче Велле». Аналогичной точки зрения придерживается и Международная федерация журналистов. Тезис симпатичный, но, мягко говоря, неверный. Достаточно взглянуть на освещение западными СМИ того же «дела Скрипалей» или истории с «химической атакой» в Думе. Фейковое убийство Бабченко может стать как раз стимулом для возрождения западной журналистики. Аргументы России изначально воспринимаются как фейки, а идеи, транслирующиеся её врагами (прежде всего Украиной) позиционируются как истина, не требующая факт-чекинга, то есть проверки и перепроверки. И если в случае с «делом Скрипалей» инстинктивное реагирование прошло достаточно безболезненно для западных политиков и журналистов (ибо доказательства о российской непричастности начали в массовом порядке появляться лишь через недели после инцидента), то в случае с «делом Бабченко» удар под дых они получили сразу же. Издание The Independent (Англия) не зря называет историю с Бабченко «пропагандистским подарком» Москве, а редакция The New York Times позиционирует её как «аргумент сторонникам теорий заговора и циничным отрицателям “фейковых новостей”», который Кремль будет «использовать в своей официальной риторике о том, как далеко готовы зайти противники России ради её дискредитации». «Боюсь, что когда на Украине произойдёт следующее убийство журналиста, в него никто не поверит. Ведь никакого доверия нашей власти среди медиа больше нет», - написала украинская журналистка Мирослава Пеца. «Международная репутация Украины теперь будет во многом зависеть от качества доказательств российского заговора, которые она может предъявить», - считает The Independent.

Мы же, граждане России, всё-таки надеемся на то, что урок будет выучен, и что западные журналисты теперь будут более трезво подходить к анализу полученных данных. По крайней мере – из логова необандеровского фашизма, т.е. сегодняшнего Киева. Ну или хотя бы просто побоятся сразу включать инстинкты и разворачивать антироссийскую истерию. В целом на Украине большие проблемы с правосудием и правами человека (впору вспомнить того же журналиста «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, незаконно арестованного и абсурдно обвинённого), так как в настоящее время на Украине задержаны более 60 журналистов, более менее объективно отражавшие события и ситуацию на Украине. Или же – вон, «героиня Украины» и экс-депутат Надежда Савченко, сколько уже месяцев сидит за решёткой. Но Западу плевать на свободу слова и свободу масс-медиа в бандеровской тюрьме народов. Хотя когда Савченко сидела в России за конкретные преступления, повсеместно на Западе, да и в ряде стран-членов СНГ, на деньги американцев организовывались «акции» протеста у российских посольств с требованиями «отпустить несчастную Савченко». А что ж не видны сейчас такие же акции у посольств Украины на Западе, в странах-членах СНГ? Ведь опять любимица проамериканских шавок-собачек сидит – и теперь уж точно не за что не про что….

