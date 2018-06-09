/Поглед.инфо/ Твърде явните, тромави и минаващи всякакви граници в своята неправдоподобност лъжи, повтаряни хиляда и един пъти, губят своето въздействие върху съзнанието на хората, когато се размиват в никому неинтересуващи се вече изтъркани „новини”, като например за скорошно приземяване на извънземни...

И какво от това като дойдат? Аз трябва да плащам за детската градина, за отопление, за какво ли още не и... щях напълно да забравя колко трябва да платя утре на зъболекаря?

Явната неправдива пропаганда, когато стане явна и се сблъска с реалността, става безполезна и се превръща в обикновен информационен фон, който мозъкът вече не възприема. Ето в това се превърна супер-информационно оръжие на САЩ и на други като тях. Целта, поставена от САЩ в информационната война, е въздействие върху съзнанието на колкото се може повече хора на планетата. И впоследствие – манипулиране съзнанието на мнозинството.

Информационната война, започната от англосаксите, днес е проиграна. Бих ги посъветвал, като не можете, по-добре не го правете. Ето, пропагандата срещу Владимир Путин даде точно обратния ефект. Той спечели борбата за умовете. Но най-важното е, че той спечели и борбата за сърцата на хората, защото повечето хора по света искат доброта, защита и истината...

(рус.ез.)

Пропаганда утрачивает силу, как только становится явной

Слишком явная, топорная и перешедшая границу в своей неправдоподобности ложь, и повторенная уже тысячу и один раз, теряет свое влияние на умы людей, потому что происходит привыкание, замыливание, и никому уже не интересны новости, которые неправдоподобны, ровно как если скажут, что завтра к нам прилетят инопланетяне, и это уже никого не удивит.

Да Вы что, прилетят? А мне же надо заплатить за детский сад и утеплить крышу, да ах, я же совсем забыла, во сколько у меня завтра стоматолог? Явная не правдивая пропаганда, когда стала явью, уже бесполезна, и является обычным информационным фоном, который уже не воспринимает мозг. Вот во что превратилось супер информационное оружие США и иже с ними. Цель поставленная США в информационной войне - влияние на сознание большинства людей на планете. А впоследствии манипуляция сознанием большинства.

Информационная война, затеянная англосаксами, сегодня проиграна. Своим главным оружием в информационной войне они выбрали неправдоподобную ложь, или ужасающую ложь, которая была ничем не подкреплена, поэтому повторенная слишком много раз, она стала просто не восприниматься. Оружия не стало. Так была проиграна информационная война англосаксов России. На самом деле любое действие рождает противодействие. Даже если мы этого не хотим. Я посоветовала англосаксам, не можете, лучше не делайте. Ведь пропаганда против Владимира Путина произвела ровно обратный эффект. Он выиграл борьбу за умы. Но главное, он выиграл борьбу за сердца, потому что большинство людей во всем мире хотят добра, защиты и правды.

Благодаря распространению информации по всему миру, англосаксы распространяли информацию о Путине даже там, где его никто не знал. Они притянули внимание всего мира к его персоне, каждый день, каждый час, они рассказывали о нем , ни в чем не подкрепленную и неправдоподобную ложь, доходящую до абсурда. Лили потоки грязи, нарушая все нормы морали и порядочности, переходя все мыслимые границы. Это был их план, который провалился. Сами того не ведая поднимая на сегодняшний день рейтинг Путина во всем мире, до заоблачных высот.

Сегодня он возглавляет рейтинг доверия к мировым политикам, как обычных людей, так и руководителей стран, имеющих власть в своих странах. Что же мы видим? Путин это мировой лидер, который держит своё слово на политическом поприще, и как бы трудно ему не становилось уже невыгодно в последствии, слово он держал. Своих не предавал. Он помогал. Такой темы, как слово дал, и слово взял, у него нет. Мы все видели пример Сирии. Сирия осталась целой страной, ИГИЛ в ней разрушен, Башар Асад жив и остался сирийским лидером благодаря слову русского. И как то странно теперь слушать англосакскую пропаганду о том, что Путин изолированная личность, ведь только в мае 2018 года месяце его посетили лидеры самых сильных стран ЕС, это Макрон и Меркель, и как всегда о чем то просили.

Русские купцы исторически имеют тоже свое слово, купеческое. Это говорит о том, что люди мирового бизнеса знают, если русские дали своё купеческое слово, то заграничный бизнес может спать спокойно. Пример подачи и транспортировки газа в Европу, а также строительства новых газотранспортных ветвей и других видов бизнеса. Все это, называется информация, подкрепленная правдой. Это та стратегия русских, которую они используют в информационной войне с англосаксами, и довольно успешно. Это есть то, что в конечном итоге, и оказывает самое сильное воздействие на умы людей, но если правда еще и хорошая, добрая, то и на сердца. В чем сила, Брат? А сила в Правде.

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