/Поглед.инфо/ Журналистът Адам Хари намери твърде своеобразен израз за да характеризира сегашната външна политика на Вашингтон. Според неговото мнение, отразено в статия, публикувана в Asia Times, характеристиката добре е описана с един ред от песен на някога популярния певец Пол Робсън: “Уморих се да живея, но се страхувам да умра”.

Журналистът обяснява мисълта си, анализирайки действията на новия стопанин на Белия дом по отношение на Русия и Китай.

Вашингтон не се уморява да заявява, че всичките му действия са устремени към нормализиране на отношенията с двете велики държави, даже предприема конкретни действия, свидетелстващи за сериозността на наговите намерения, но веднага след това, като внезапно сетил се за нещо, извършва поредната провокация, която унищожава предидущите му действия.

(рус. ез.)

Весьма образное выражение для характеристики нынешней внешней политики Вашингтона нашел журналист Адам Гарри. По его мнению, выраженному в статье, опубликованной в Asia Times, она хорошо описывается строчкой из песни некогда популярного американского певца Поля Робсона: «Я устал жить, но боюсь умирать».

Объясняет свою мысль журналист, анализируя действия нового хозяина Белого дома в отношении России и Китая.

Вашингтон не устает заявлять, что все действия устремлены на нормализацию отношений с двумя великими державами, даже предпринимает конкретные действия, свидетельствующие о серьезности намерений, но тут же, будто спохватившись, идет на очередную провокацию, сводящую на нет предыдущие свои действия.

В качестве примера можно привести хотя бы то, что, подписав с Пекином соглашение о создании «прямых каналов связи», которые помогут избежать «недопониманий» в достаточно горячих регионах вроде Корейского полуострова или Южно-Китайского моря, Вашингтон буквально следом чуть не объявляет Поднебесной «торговую войну» из-за «хищения американской интеллектуальной собственности».

Не более логичны и отношения США с Россией. На встрече с Путиным Трамп обсуждает соглашение о совместном контроле над соблюдением перемирия в Сирии, а также создание зоны деэскалации. Вроде бы, стремление к налаживанию сотрудничества и нормализации отношений налицо. Но через месяц тот же Трамп подписывает законопроект о санкциях в отношении России.

Чем объяснить такое поведение, журналист не знает. По его мнению, это или часть геостратегического плана Америки – посеять повсюду сомнения – или просто неопытность администрации Трампа.

Более определенно не сможет ответить, видимо, никто.

В любом случае ясно одно: с такой политикой надо кончать. Иначе Америка рискует изолировать себя от всего остального мира. Ибо ни одна уважающая страна не позволит себе бесконечно иметь дело с непредсказуемым партнером. В политике, может быть, более чем в других областях, важна ясность позиции.

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