/Поглед.инфо/ В навечерието на президентските избори 2018 година положението на Путин удивително напомня положението на Си Цзинпин в навечерието на XVIII конгрес на ККП в края на 2012 година. В единия и в другия случай беше ясно , че бъдещите гласувания са по същество проста формалност, всичко вече е предрешено от почти двадесетгодишното управление на Путин и петгодишния подготвителен срок на Си Цзинпин на постовете заместник генерален секретар на ЦК на ККП, заместник председател на Военния съвет на ЦК на ККП. В този и в другия случай главна загадка са действията след изборите.

Китай тогава, както и Русия сега се намираше на низходяща траектория: забави се съвсем неотдавна рекордното нарастване на БВП, катастрофални мащаби достигна замърсяването на околната среда, корупцията на всички нива на партийния и административния апарати постави под въпрос правото на Компартията и по-нататък да управлява Поднебесната, засилваше се „сдържането“ на Китай от страна на САЩ и техните сателити. Но май най-сериозното предизвикателство за Си Цзинпин беше за избора между следването на предишния социално-икономически курс, разработен от Дън Сяопин и създаване на нова дългосрочна стратегия, способна да върне страната на възходящата траектория. Той можеше да продължи да следва пътя „на социализма с китайска специфика“ както десет години прави Цзян Цзъмин, а след това още десет години Ху Цзинтао. Можеше спокойно да си седи през собствения си десет годишен срок на управление. Шумно да провежда партийните пленуми на тема „да се разшири“, „да се осигури“, „да се постигне“ и нищо кардинално да не променя в икономиката, пък макар и угасваща. Да продължи да устройва показателни разстрели на отделни чиновници без да засяга системата на кражба и корупция като такава. Да въведе допълнителни данъци за собствениците на автомобили без да засяга „въглищната» енергетика, обричаща всички промишлени региони на живот в мъгла. Да продължава да „плаща данък“ на Америка, разполагайки стотици милиарди долари в дългови разписки на федералната хазна, да изпълнява, макар и не всички, но най-сериозните „пожелания“ от Вашингтон.

Благополучно минавайки всички полагащи се церемонии на партийните избори, Си Цзинпин неочаквано бързо и рязко пристъпи към коренни промени. Като начало постави фар, по който на цялата партия и цялата нация им предстоеше да държат курс до 2049 година, когато КНР ще навърши 100 години. Названието на този ориентир не можеше да остави равнодушен нито един жител на Поднебесната: „велико възраждане на китайската нация“. Именно тези думи се съдържат в програмата „Китайската мечта за велико възраждане на китайската нация“. Йероглифът, с който записват думата „мечта“ има още значение на „сън“. В началото много наблюдатели така и възприеха предложението на Си Цзинпин, направено, забележете, не от трибуната на партийния форум, а в залата на Националния музей.

(рус.ез.)

«Сон» очень быстро начал становиться явью. Вслед за «китайской мечтой» в китайский, а за ним и международный лексикон вошёл термин «новая нормальность». Началась перестройка колоссальной махины китайской экономики с гонки за высокими показателями роста ВВП и экспорта на обслуживание собственного рынка с почти полутора миллиардами потребителей. Предсказанная западными экспертами «жёсткая посадка» из-за смены модели развития не состоялась, Пекин сохранил в своих руках штурвал управления обеими половинами народного хозяйства, как государственной – через пятилетки и отраслевое планирование, — так и рыночной – через подконтрольную Компартии финансовую систему. «Новая нормальность» превзошла ожидания. Накануне прошедшего в октябре 2017 года XIX съезда правящей Компартии были оглашены такие показатели: с 2013 по 2016 годы рост ВВП Китая составил 7.2%, что на 2.6% выше мирового уровня. Инфляция – 2%, безработица – 5%. Китай стал первым в мире по вкладу в мировой экономический рост. В 2016 году его ВВП составлял 14.8% мировой экономики, что на 3.4 % выше, чем в 2012 году.

«Посадить власть в клетку закона», «бить не только мух, но и тигров» — эти яркие лозунги тоже обогатили китайский и мировой политический лексикон. Си Цзиньпин инициировал переход от выборочных посадок и даже расстрелов коррупционеров к системной борьбе с коррупцией. «Карающим мечом» стала Комиссия по проверке партийной дисциплины, которая в условиях обязательного членства в КПК каждого мало-мальски ответственного чиновника может дотянуться до любого из почти 90 миллионов носителей значка с красным флагом (партбилетов в Китае нет). За время правления Си Цзиньпина более 1.3 миллиона чиновников подверглись административным наказаниям за «нарушение партийной дисциплины», против 35.5 тысяч из них были возбуждены уголовные дела. Антикоррупционные расследования прошли в отношении 280 чиновников в ранге министров, 8600 – замминистров. «Под раздачу» попали даже члены Политбюро, руководители парткомов провинций, высшие военачальники.

Понимая несовместимость «великого возрождения китайской нации» с сохранением глобальной финансовой и военной гегемонии США, Вашингтон стал поднимать уровень «сдерживания» КНР, провоцируя соседей, создавая исключающие Китай торговые структуры, переоснащая вооружения на своих базах вблизи рубежей Поднебесной. Си Цзиньпин реагировал не в ставшей традиционной за последние десятилетия манере – публикуя объяснения и обещания, делая смущённый вид и продолжая делать всё по-своему. Он с самого начала предупредил, что «ни одна страна не должна рассчитывать на то, что мы будем вести торговлю своими ключевыми интересами. Ни у кого не может быть ни малейшей надежды на то, что мы вкусим горькие плоды ущемления суверенитета безопасности и интересов развития государства». Начав с новой концепции «отношений великих держав», нацеленной на установление равноправия с Америкой, Си Цзиньпин затем выдвинул инициативу «Один пояс и один путь» межконтинентального, пан-евразийского масштаба. К концу первого пятилетнего срока правления он поднялся до глобальной стратегии, объявив основой внешней политики Китая доктрину «создания сообщества единой судьбы человечества». Накопленных за пять благоприятных лет экономических и финансовых ресурсов хватает, чтобы подкреплять слова делами: началась военная реформа, строятся авианосцы и другие океанские корабли, создаются кибервойска, космические группировки, зарубежные военные базы.

Благодаря хорошо продуманной и блестяще осуществлённой первой пятилетке долгосрочной стратегии «Китайская мечта», Си Цзиньпин доказал всей китайской элите, всем китайцам своё право править. Его стратегия признана новым вкладом в марксизм и внесена в Устав КПК под названием «социализм с китайской спецификой новой эры». Совершенно ясно, что ему вручён «Мандат Неба» на дальнейшее правление. На Западе спорят: продлится ли оно остающиеся пять лет традиционного десятилетия – или Си Цзиньпин нарушит неписаную традицию и останется править ещё какое-то время после ХХ съезда КПК в 2022 году. Мои китайские коллеги шёпотом называют даже такую дату: 2035 год. Именно к этому сроку, согласно решениям XIX съезда, должна закончиться «социалистическая модернизация», предпоследний рубеж накануне выполнения в 2049 году всего плана «великого возрождения китайской нации». Как распорядится судьба, какой вариант выберет сам Си Цзиньпин – покажет время. Но уже сегодня всем ясно, что он встал в ряд с великими правителями не только «красной династии» — Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. Его сравнивают и с императорами великих династий древности и средневековья, открывшими новые пути к укреплению могущества Поднебесной.

Конечно, китаец Си Цзиньпин и русский Владимир Путин – люди разного возраста, разной политической биографии. Но их объединяет то, что оба они являются мировыми лидерами, несут ответственность за судьбу своих великих стран-цивилизаций. Очень хочется надеяться, что президент Путин, как и его китайский коллега, не упустит исторический шанс открыть новые блестящие страницы в истории своей страны. России на этих страницах нужны записи не о бесконечном топтании на месте и постепенном угасании великой цивилизации, а о величественных достижениях. Только добившись великого возрождения русской нации, Путин займёт достойное место в череде великих правителей России.

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