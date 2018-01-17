/Поглед.инфо/ Лидерът на общественото движение «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук, на своята страница във Facebook цитира данните на Националната банка на Украйна, които показват, че в периода от януари до ноември 2017 г. търговията на Украйна с Русия е нарастнала с 28,6%, а с ЕС – с 27.6%. Иначе казано, икономическото сътрудничество между Украйна и Русия се засилва.

"Към края на втората година от действието на Споразумението за свободна търговия с Европейския съюз, с рекордни темпове нараства търговията на Украйна с Русия", казва той и добавя, че "през четирите години еврореформи, на фона на милиардните загуби и стотиците разтрогнати договори, става очевидно, че руският пазар, руските инвестиции и съвместното коопериране бяха, са и ще бъдат стратегически важни за украинската икономика."

В тази връзка Медведчук стига до заключението, че "опитът да се заменят тези връзки със зоната за свободна търговия с Европейския съюз се е провалил" и " логиката на икономическите процеси надделява над абсурдната политика на евроинтеграторите".

(рус.ез.)

Путин спасает Украину

«К концу второго года действия ЗСТ с Евросоюзом рекордными темпами растет торговля Украины с Россией», – подчеркнул он, добавив, что «через четыре года еврореформ, на фоне миллиардных убытков и сотен сорванных контрактов, стало очевидно: российский рынок, российские инвестиции, совместная кооперация были, есть и будут стратегически важными для украинской экономики». В связи с этим, Медведчук подытожил, что «попытка заменить их зоной свободной торговли с ЕС провалилась», и «логика экономических процессов возобладала над абсурдностью политики евроинтеграторов».

Известно, что соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной вступило в силу с 1 января 2016 года. Оно предусматривает тарифные квоты на 36 видов продуктов, которые Украина может продавать без пошлин только в ограниченных объемах, а когда эти квоты исчерпываются, вводятся ввозные пошлины.

Но это данные со стороны бывшей Украины. Пускай Медведчук, с одной стороны, и кум нашего президента, пускай он и заинтересован в восстановлении товарооборота с Россией в полном до 2013-го года объёме, – приятно, что даже среди известных особ киевского политикума остались люди, искренне желающие этого, но оно по-любому уже не случится, так как Россия успела заместить получаемую ранее продукцию, создать свои заводы, так что конкуренты не нужны.

С другой стороны, Медведчук – как он сам говорит о себе, как Путин говорит о нем – является украинским националистом. То есть Медведчук сторонник «самостийности» и «нэзалежности» и поэтому подсознательно хотел бы не замечать какие-то вещи. И тем более не осознавать глубинной проблемы, связанной с самим наличием бывшей Украины как отдельного субъекта международного права, ещё недавно бывшей частью Советского Союза, фактически – частью России.

Эту проблему я, кстати, многократно уже озвучивал, но надо продолжать ещё и ещё, много раз. Проблема эта в невозможности существовования «самостийной и нэзалежной» рядом с нами. А именно: идея любой «ещё-одной-России, поменьше» порочна хотя бы потому, что завтра она обязательно превратится в «Не-Россию», а послезавтра, тоже тысячу раз обязательно – в «Анти-Россию». Потому что рядом Россия, которая всегда как бельмо в глазу для её глобальных врагов. И всегда эти враги будут покупать «как-бы» элиту этой «Ещё одной России» или как-то по-другому заставлять её, всегда будут делать из неё орудие для борьбы с собственно Россией. А поскольку Россия на длительном историческом промежутке этого точно не потерпит, то рано или поздно данный вражеский плацдарм будет уничтожен.

Однако вернёмся к Медведчуку. Он точно не захочет осознать и другого – что бывшая Украина никогда не жила как самостоятельное государство (слабые попытки этого в начале 20-го столетия не в счёт), подобные задачи никогда раньше не вставали пред национальными элитами. Они всегда были заточены под другое – не создавать, а делить созданное ранее.

Но давайте опять по голым фактам, не допускающим эмоций, посмотрим на другие данные. Так, «ЕС только что опубликовал статистику за 2016 год. Экспорт Украины в ЕС вырос на 1,3%. Экспорт ЕС в Украину вырос на 17,6%».

Судя по этим цифрам, Украина проиграла 2,2 млрд евро. Это много, потому что Европа для Украины сегодня крупнейший торговый партнер (примерно 40% товарооборота). Одна из причин состоит в том, что украинские предприятия не смогли пройти сертификацию в ЕС. Это дорогостоящая процедура, у них просто денег нет на сертификацию.

А ещё, «когда Украина подписала ЗСТ (зону свободной торговли) с ЕС, Россия приостановила ЗСТ с Украиной, в результате товарооборот между Россией и Украиной драматически упал. Помимо этого, ещё Украина запретила экспорт в Россию товаров военного и двойного назначения. В результате экспорт из Украины в Россию упал с 20,6 млрд долларов в 2013 году до 6,5 млрд долларов в 2016 году (это вместе с услугами). Аналогичным образом упал экспорт в другие страны ЕЭП: Беларусь, Казахстан. А ещё ... в результате разрыва кооперационных связей предприятий ВПК Украины с предприятиями ВПК России упал экспорт продукции ВПК Украины в третьи страны (в основном ближневосточные).

Всего украинский экспорт сократился с 63 млрд долларов в 2013 году до 23 млрд долларов в 2016 году – то есть на 64%. (И) это основная причина падения уровня жизни на Украине... Если ты продал товаров на экспорт на 63 млрд. долларов, то можешь купить импортных товаров тоже на 63 млрд. долларов, а если продал товаров на экспорт только на 23 млрд долларов, то и купить можешь импортных товаров только на 23 млрд долларов. Т.е. ты стал беднее (почти) в 3 раза.

В результате разрыва традиционных торговых связей между предприятиями Украины, с одной стороны, и России с другой, украинский экспорт упал на 64%. Соответственно, импорт тоже упал на 64%, гривна девальвировалась на 64%, население стало беднее на 64%... Средняя зарплата на Украине сейчас 150 долларов. Была 420 долларов.

Предполагалось компенсировать потери на европейском рынке, но фокус не вышел – европейцам украинские товары даром не нужны. Ассоциацию они затевали вовсе не для того, чтобы покупать украинские товары.

Да, «украинцы (ещё) надеются на некие мифические реформы. ...Между тем ...реформы – это набор простейших решений, направленных на то, чтобы ...привести расходы в соответствие доходам. ...Порезать социалку, повысить пенсионный возраст... Эти реформы не направлены и не могут быть направлены на то, чтобы «отжать» у европейцев часть их внутреннего рынка – ...весь смысл современной геополитики состоит в том, чтобы отжать у других их рынки, а не в том, чтобы отдать свои». (Источник)

На этой констатации можно было бы и закончить. Однако, надо понять ещё и другое – вышеуказанная катастрофическая ситуация с бывшей Украиной скорее благоприятна для России (невзирая на «тактические» проблемы – то, что у немалого числа россиян там остались братья и сёстры, родители, другие родственники, друзья). Потому, что данное недогосударство сейчас является нашим врагом, точнее – оружием против России в руках нашего глобального врага.

Поэтому, казалось бы, чем скорее оно развалится, умрёт, тем лучше. Однако всё это будет сопровождаться невиданным ранее разгулом бандитизма и гуманитарной катастрофой, миллионы голодных людей хлынут через границы, к европейским соседям и в Россию. А ещё – что немаловажно – нам нужно соблюдение транзитных обязательств бывшей Украины. До того времени, пока не заработают обходные маршруты доставки нашего газа в Западную Европу.

Да, уже наготове рецепт – необходимо успеть подхватить власть. Когда бывшая Украина вдруг «почиет в Бозе», вместо её областей – неожиданно и одновременно – появятся ещё 22 Народные Республики, кучкующиеся вокруг уже имеющихся ДНР и ЛНР. А дальше – федеративное государство (Малороссия, Ново-Новороссия или Юго-Западная Русь), переходное перед присоединением к России, после ряда совершенно необходимых мероприятий, начиная от полной денацификации и заканчивая достижением самоокупаемости региона. По очереди, не торопясь, друг за дружкой – кто больше поработал, тот первым и успел...

Но пока не до этого, пока нам угрожает другая опасность.

Поэтому и наблюдается, казалось бы, странная поддержка Россией своего врага, когда на территории бывшей Украины продолжают работать российские банки, идут поставки топлива и другой продукции... В результате чего недалёкие наши «патриоты» аж пеной исходят, очередной раз подняв «вой» на тему «Путинслил» и тому подобное...

Тогда как ларчик просто открывается – есть довольно обоснованные предположения, что Путину удалось собрать команду сильных аналитиков, с большой точностью прогнозирующих наступление тех или иных событий. Очень похоже, что серией весьма продуманных мероприятий они стараются притормозить «схлопывание» бывшей Украины, воцарение на её территории дикой вольницы – чёрной дыры, в которой пропадут не только остатки экономики и люди, но и газопроводы на Запад. Данным газопроводам, если кто не в курсе, надо ещё «чуть-чуть», самую малость послужить...

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