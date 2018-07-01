/Поглед.инфо/ Преди няколко години Владимир Путин се отказа да претендира, че статутът на Русия е свръхдържава. Мотивите са разбираеми: външната политика на Москва е ориентирана към създаването на многополюсен свят; докато епохата на свръхдържавите бе в биполярен свят, характеризиращ се с конфронтация между САЩ и СССР.

Русия очевидно не се стреми да заема позицията на един от полюсите на световната конфронтация.

Но когато миналия месец, канцлерът на Австрия нарече Русия свръхдържава, президентът на Русия не пожела да го поправи; а по-късно не коментира това изявление, приемайки по подразбиране новия статут на Русия на международната сцена. Може би, защото австриецът очевидно не влагаше в термина негативен смисъл; а може би поради обстоятелството, че абсолютният прагматизъм на Владимир Путин не му позволява да отрича очевидното - абсолютният факт.

А свръхдържавата Русия е факт, абсолютен факт. И това бе признато не от кого да е, а от Съединените щати, които досега се смятаха за единствената свръхдържава. Този факт бе потвърден и в спешната организация за срещата на президентите на Русия и САЩ. Досега американците не само не бързаха особено с тази среща, но подчертаваха, че когато му дойде времето, Путин ще бъде поканен във Вашингтон. Не е имало и съмнение, че именно руският президент трябва да дойде във Вашингтон.

Мина година и половина, Русия не показа особена активност по въпроса за срещата; а на американците срещата е необходима от гледна точка на вътрешната политика, където на Тръмп му е необходимо да поддържа позитивна динамика на своя рейтинг, демонстрирайки изпълнение на предизборните си обещания, едно от които е нормализиране на отношенията с Русия...

(рус.ез.)

Путин и Трамп будут объединять мир в Хельсинки

Ещё пару лет назад от имени России Владимир Путин отказывался от претензий на статус сверхдержавы. Мотивы понятны, внешняя политика Москвы ориентирована на создание многополярного мира, в то время, как эпоха сверхдержав была миром биполярным, характеризующимся противостоянием США и СССР.



Россия явно не стремилась занимать позицию одного из полюсов глобального противостояния.



Однако, когда в прошлом месяце Россию сверхдержавой назвал канцлер Австрии, президент России не стал его поправлять и позднее не откомментировал это заявление, по умолчанию согласившись с новым статусом России на международной арене. Возможно потому, что австриец явно не вкладывал в термин сверхдержава негативный смысл, а может быть в силу того, что абсолютная прагматичность Владимира Путина не позволяет ему отрицать очевидное — свершившийся факт.



А сверхдержавность России — свершившийся факт. И признали это не кто-нибудь, а США, которые до сих пор числились единственной сверхдержавой. Выразилось это в срочной организации встречи российского и американского президентов. До сих пор американцы не только не особенно торопились с данной встречей, но подчёркивали, что когда надо будет, Путина пригласят в Вашингтон. Сомнений в том, что именно российский президент должен ехать в Вашингтон у них не было.



Однако полтора года прошло, Россия особой активности в вопросе о встрече не проявляла, а американцам встреча была необходима с точки зрения внутренней политики, где Трампу надо поддерживать позитивную динамику своего рейтинга, демонстрируя выполнение предвыборных обещаний (нормализация отношений с Россией одно из них), а также акцентируя внимание на внешнеполитических успехах (пусть и виртуальных). Встреча нужна и с точки зрения внешней политики. Трамп поссорился со всеми своими союзниками (многих лидеров просто лично оскорбил), начал торговую войну со всем миром. Ему просто необходимо продемонстрировать этому миру, что хоть с кем-то у него отношения налаживаются. Иначе он окажется в полной политической изоляции.



Осознав, что торопиться со встречей в Москве никто не собирается, Вашингтон сменил риторику и начал спешить сам. Вдруг выяснилось, что Трамп давно планировал увидеться, но аппарат саботировал его указания. Вдруг исчез из повестки Вашингтон, как единственное подходящее место для встречи. Вдруг американцы перестали настаивать на предварительных уступках России и выразили готовность провести встречу просто так — поговорить, познакомиться, обменяться мнениями об актуальных мировых проблемах. В общем, провести первое знакомство, без взаимных обязательств.



Россия не отвергла эти предложения. Но поскольку они были сделаны неформально, стала ждать их формализации и конкретизации. Не помогли даже организованные американцами «утечки», что дипломаты двух стран, якобы давно готовят встречу в Вене 15 июля. Это было бы неудобно Москве. Вечером 15-го июля должна состояться церемония закрытия Чемпионата мира по футболу (начало церемонии в 18 часов), на которой Путину, как хозяину приличествовало бы быть. Даже, если бы встреча с Трампом была назначена на утро 15 июля, провести все мероприятия (при том, что подобные переговоры могут затянуться и просто так их не прервёшь) и, с учётом разницы часовых поясов долететь до Москвы было бы проблематично.



В общем, американцы хотели показать всему миру, что они всё-таки важнее чемпионата. Но сразу после их информационного вброса (о Вене 15-го числа) Кремль вообще отказался подтвердить факт встречи. Москва продемонстрировала, что на кривой козе её не объедешь и если партнёр будет мухлевать, то она может подождать ещё пару лет.



В конечном итоге нервы у США сдали и в Москву, вести конкретные переговоры, отправился советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Тот самый Болтон, который в администрации Трампа является одним из главных сторонников жёсткой позиции в отношении России. Если уж его отправили вести переговоры об организации саммита двух президентов, значит хотели продемонстрировать, что внутри администрации, да и внутри республиканской партии, оппозиция сломлена, по поводу целесообразности встречи достигнут консенсус. Вот главный ястреб приедет в Москву и сам всё расскажет.



Уже сама по себе поездка Болтона — крупнейшая дипломатическая победа России. Впервые за последние тридцать лет Вашингтон не соглашается милостиво на встречу, а уговаривает партнёра встретиться. Было бы наоборот, Лавров бы полетел в Вашингтон обсуждать параметры встречи. А так Москва подтвердила своё согласие на встречу только после приезда Болтона и двухчасовых переговоров, в ходе которых он имел возможность изложить аргументы Трампа.



Поскольку по итогам переговоров он дал пресс-конференцию, то теперь эти аргументы известны и нам. Договориться ни по одному существенному вопросу США не готовы. Поэтому уже анонсировано, что лидеры по итогам переговоров только может быть подпишут декларацию о намерении договариваться дальше. Нечто вроде того, что подписал Трамп с Ким Чен Ыном, только охватывающее все глобальные проблемы. Заметим, что полной уверенности в том, что удастся выйти хотя бы на уровень никого ни к чему не обязывающей декларации нет. Всё будет зависеть от того, как переговоры пойдут.



При этом США, устами Болтона, уже пообещали, что будут и дальше настаивать на возвращении к формату Группы восьми («возвращения России в восьмёрку»). Возможно в Вашингтоне считали, что это огромная уступка, но Москву она не впечатлила. Судя по последней встрече «Семёрки», после которой стали поговаривать о её превращении в «Шестёрку» (без США), реставрация формата «Восьмёрки» больше нужна Трампу, который попытается маневрировать между Москвой и своими западными партнёрами, чем России, которой даже удобнее вести переговоры с каждой из западных стран в отдельности, чем сталкиваться с их консолидированной позицией в формате «Восьмёрки». Поэтому желание США получить что-то взамен на возвращение России в «восьмёрку» удовлетворено не было. Все проблемы (сирийскую, украинскую, корейскую, даже европейскую) Россия готова обсуждать, но ни по одной не готова уступать.



Возможно именно в связи с необходимостью положить на стол хоть какой-нибудь материальный аргумент, способный убедить Москву согласиться на встречу, которую Трамп собирается использовать исключительно в целях собственного пиара, США таки отказались на текущей неделе от активного противодействия России и Сирии в провинции Дераа, где армия Асада, при поддержке ВКС начала уничтожение приграничного анклава боевиков, до сих пор находившихся под военно-политическим зонтиком США. Внезапно Вашингтон заявил, что не окажет боевикам никакой поддержки и не пойдёт ради них на интервенцию. Заметьте, это можно было тих сообщить заинтересованным лицам, но Вашингтон громко заявил на весь мир. Трудно расценить это иначе, чем сигнал России. Болтон прилетел в Москву именно после этого заявления и именно после него ему удалось согласовать время и место встречи — 16 июля в Хельсинки (как удобно обеим сторонам сказали в Кремле).



Всё это кстати произвело неизгладимое впечатление на американских союзников. Британская пресса сразу наполнилась паническими прогнозами, что Трамп может признать Крым российским, отменить санкции и вообще предать Запад. Так что свои дивиденды, в виде перепуганной насмерть Европы Трамп с этой встречи уже имеет. Вопрос сумеет ли воспользоваться, но это — второй вопрос.



В целом же желание США разговаривать — уже хорошо. До сих пор они отказывались от неоднократных российских предложений утрясти все противоречия в ходе прямых переговоров. Тот факт, что срочная встреча понадобилась Вашингтону, тогда как Россия могла ждать сколько угодно долго — хорошо вдвойне, ибо убедительно демонстрирует всему миру новую расстановку сил.



Не зря вице-президент Ирана Али Акбар Салехи сказал: «Трамп делает весьма хорошее дело, объединяя весь мир, а себя изолируя». Осознание опасной изоляции и отсутствия возможности решить проблему привычным методом силового давления привело США к существенным уступкам России ещё до начала переговоров. Теперь надо лишь эффективно использовать ту ситуацию в которую США сами себя загнали.

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