/Поглед.инфо/ По-малко от три месеца остават до президентските избори в Русия. Десетки атипични, дори екзотични лица имат само 20 дни, за да регистрират официално кандидатурите си. Желанието им да участват в надпреварата е изненада и за Запада се превръща в новина. Сред тях са поетеса, която пледира за европейска интеграция, ратуващият за подобряване системата на образованието шофьор на тежкотоварен камион за далечни разстояния, бивша порно актриса... Всички те искат да разрушат монопола на „динозаврите” в руската политика.

Последният път, когато публиката научи за Сергей Полонски, бе в началото на 2013 г., когато "златното момче" на руските недвижими имоти бе с приятели на яхта в Камбоджа; и след продължителен запой, заключили в трюма шестима членове на екипажа, а след това ги хвърлили през борда. След 90 дни престой в килия в Сиануквил и затвор в Израел, милиардерът е репатриран в Русия, където е осъден на пет години за измама.

Журналистката и телевизионният продуцент Екатерина Гордон се опитва да събере 300 000 подписа, необходими за номинирането й. Тази елегантна 37-годишна дама е преживяла тежък развод и обявява, че ще се бори за тези [жени], които са пострадали от бивши съпрузи, които пък подкупвали бракоразводните съдии.

Сред кандидатите е и бивша порно актриса, която предлага да се въведат уроци по сексуално образование в училищата.

Журналистката Ксения Собчак призовава да гласуват не за нея, а "срещу всички". "Сегашните избори са долнопробен спектакъл с едни и същи актьори", казва тя. Нека попитаме – а как е на Запад?

При толкова много кандидати, може ли да се спори тогава, че в Русия няма плурализъм и демокрация?

(рус.ез.)

Нетипичные кандидаты, которые хотят заявить о себе на российских выборах

Выборы президента России 2018 года

Около десяти кандидатов стремятся принять участие в президентских выборах в надежде разрушить монополию динозавров российской политики.

Последний раз о Сергее Полонском писали в начале 2013 года, когда «золотой мальчик» российской недвижимости с друзьями после обильных возлияний на яхте в Камбодже заперли шестерых членов экипажа в трюме, а затем выбросили их за борт. После 90 дней в крошечной камере в Сиануквиле и злоключений в Израиле миллиардера все же репатриировали в Россию, где ему дали пять лет за мошенничество с недвижимостью (от отбывания наказания его освободили из-за истечения срока давности). Четыре года спустя он засел в своем кабинете в пригороде Москвы за подготовку собственной избирательной кампании.

Бывший строитель комплекса «Москва-Сити» не растерял былого блеска и метит в кресло Владимира Путина. Этот «русский Трамп» собирается управлять страной как предприятием и отстаивает права 10 000 предпринимателей, которые столкнулись с давлением правоохранительных органов и оказались за решеткой в результате «сфабрикованных дел». Сам он тоже называет себя жертвой политического процесса.

Тем временем журналистка и телепродюсер Екатерина Гордон пытается собрать необходимые для выдвижения ее кандидатуры 300 000 подписей. Эта прошедшая через тяжелый развод элегантная 37-летняя женщина говорит, что представляет тех, кто пострадали от бывших мужей, которые подкупают судей в бракоразводных процессах. «Я — специалист по семейному праву и ощущаю ответственность перед всеми», — утверждает она.

Объединяет журналистку и бизнесмена стремление встряхнуть кампанию, которую подмял под себя Владимир Путин, и разрушить монополию динозавров национальной политики вроде коммуниста Геннадия Зюганова, националиста Владимира Жириновского и либерала Григория Явлинского.

Прицел на 2024 год

Всего в стране насчитываются десятки нетипичных и даже экзотических претендентов, у которых с 18 декабря есть 20 дней на то, чтобы официально выставить свою кандидатуру. В любом случае, новость об их участии уже стала сюрпризом. В их числе есть поэтесса, которая выступает за европейскую интеграцию и профессиональную армию, говорящий об образовании бывших лидер движения дальнобойщиков, бывшая порноактриса, предлагающая ввести уроки полового воспитания в школах… Все они занимают либеральные позиции и называют себя альтернативой заскорузлой политической системе. Екатерина Гордон даже выступает за парламентскую республику.

В теории они могут стать частью конкурентной политической системы, которую обещал стоящий у власти уже 17 лет Владимир Путин. Во всяком случае, президент-кандидат высказывал именно такое пожелание. Как бы то ни было, такая конкуренция не к лицу Кремлю. «Среди этих людей мало кого можно рассматривать как соперника Путина. Жаль, но таковы факты», — сожалеют в окружении главы государства.

Сами кандидаты не строят иллюзий и довольствуются стремлением вызывать дискуссию о российской политике. «Страшно жить в стране, где все зависит от одного человека, а оппозиционные партии — марионетки», — считает Екатерина Гордон. «Нынешние выборы — это низкопробный спектакль с одними и теми же актерами», — добавляет журналистка Ксения Собчак, которая призывает голосовать не за нее, а «против всех».

Их появление совпадает с началом избирательного цикла, который должен ознаменовать собой конец целой эпохи. Если верить окружению Путина, он ищет того, кто мог бы прийти ему на смену через шесть лет. «Мы словно музыканты, которые исполняют первую партию концерта. Сначала нужно научиться, потому что, не участвуя в борьбе, ничего не поймешь», — объясняет Сергей Полонский, подчеркивая, что готовится к «выборам 2024 года». В надежде, что они не станут ремейком предыдущих.

Названа дата рассмотрения ЦИК документов на выдвижение Путина

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели