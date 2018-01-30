/Поглед.инфо/ Изследване на ВЦИОМ показа кои са кумирите на руснаците от 20-ти век. Първите пет са Юри Гагарин (44%), Владимир Висоцки (28%), Георги Жуков (27%), Йосиф Сталин (22%) и Александър Солженицин (14%).

В същото време, няма Елцин или, например, Николай II, ролята на който се опитват, макар и трудно, да наложат през последните години. Горбачов го има, но е накрая, близо до статистическата грешка. Важно е да се отбележи, че популярността на Сталин нараства – от 14% през 1999 г. до 22% през 2018 г.; а на Солженицин пада – от 16% на 14%.

Вече е трудно Сталин да бъде "изтрит"; защото след телевизионния проект "Името на Русия", хората разбраха, че на първото място зрителите са посочили Сталин, но в последния момент са го заменили с Александър Невски. А и неотдавнашно проучване показва, че във възрастовата група 18-24 години, повече от 70% се отнасят положително към Сталин. Същото проучване сочи, че през 1917 г., а след това в гражданската война, 90% от младите хора биха подкрепили не "белите", а "червените".

(рус.ез.)

Кумиры россиян - Гагарин и Сталин

Россияне назвали ВЦИОМу кумиров 20 века. В первую пятерку попали: Юрий Гагарин (44%), Владимир Высоцкий (28%), Георгий Жуков (27%), Иосиф Сталин (22%), Александр Солженицын (14%). При этом в списке нет Ельцина или, например, Николая II, которых усиленно пытаются навязывать последние годы. Есть Горбачев, но он где-то в конце на уровне статистической погрешности. Также важно отметить, что популярность Сталина возрастает (с 14% в 1999 г. поднялась до 22% в 2018 г.), а Солженицына – падает (было 16%, стало 14%).

Трудно сказать, закономерно это или нет, но наличие Солженицына в одном ряду с Гагариным и Сталиным, конечно, удивляет. Дело в том, что Солженицын – посредственный писатель, я уже не говорю о том, что он сделал очень много для разрушения страны под названием Советский Союз. Сталин занимался противоположными вещами. Гагарин – тоже. Поэтому очень странно, что эта личность оказалась в списке. Тем не менее, почему эти фамилии вместе попали в ТОП-5?

Самый простой ответ – может быть, каша в голове у людей, а может быть, есть какие-то другие причины, ведь это всё "разнокалиберные" люди. Сталин - это один уровень. Гагарин - это другой уровень. Высоцкий - это массовая культура. У нас, помимо Высоцкого, в 20-м веке было очень много деятелей культуры намного более достойных – это и Шолохов, и Горький. Так что это какие-то очень странные результаты для меня.

Я думаю, они навеяны средствами массовой информации, потому что люди цепляют то, что чаще упоминается в СМИ. А если применить к этому списку элементарную логику, то из него, безусловно, должен вылететь Солженицын. А вот Сталина "затереть" уже невозможно, потому что, когда был на телевидении проект "Имя России", все прекрасно знают, что первое место занял Сталин, его в последний момент стыдливо заменили Александром Невским. Вот в том-то и дело, что власть не может затенить Сталина. И недавний опрос показал, что из когорты людей 18-24 лет более 70% позитивно относятся к Сталину. Также недавний опрос молодёжи – кого они поддержали бы в 1917 году, а затем в гражданской войне "белых" или "красных" – выявил, что более 90% поддержали "красных". Так что здесь власть мало что может сделать.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели