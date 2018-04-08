/Поглед.инфо/ В Русия, както и в България, световният либерален „елит” се цели и в образователната система, в стремежа си да създаде поколение с тотално промити мозъци. Атаката на системните либерали срещу руския министър на образованието Олга Василиева, започната на фона на „презентацията” на новия федерален образователен стандарт (ФГОС) по руски език и литература, продължава да набира сила.

Поръчителите на кампанията – Висшата школа по икономика и Центъра за стратегически изследвания на Алексей Кудрин, дори не считат за необходимо да крият целта си: Василиева трябва да бъде отстранена и на нейно място да се постави подконтролно глобалистко лице, като например директорът на център "Сириус" Елена Шмелева, която да продължи линията на Фуршенко и Ливанов за "вариативност", коригираща се с тотална цифровизация на образованието и "индивидуални траектории на развитие". Неотдавна в медиите се появи дори проект на Кудрин и Висшата школа по икономика за поредна реформа в образованието на стойност 8 трилиона рубли!

Битката за бъдещето на руските деца навлиза във финалната си фаза. На състоялото се преди дни заседание на Обществения съвет към Министерството на образованието, Василиева ясно даде да се разбере, че задължителният минимум от класически произведения, целящ патриотично възпитание, с ключова роля върху руския език и руската култура, в най-близко време ще бъде въведен в руското училище. Новият ФГОС, освен всичко останало, е призван да нанесе мощен удар на прословутата "вариативност" и да възстанови унищоженото от либералите единно образователно пространство.

(рус.ез.)

Глобалисты предлагают России «новое образование» - ювенальный патронат и тотальную «цифру»

Атака системных либералов на министра образования Ольгу Васильеву, начатая на фоне презентации нового федерального образовательного стандарта (ФГОС) по русскому языку и литературе, продолжает набирать обороты. Заказчики кампании, Высшая школа экономики и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина, уже даже не считают нужным скрывать своих «ушей», а равно своей цели — «уйти» Васильеву и поставить на ее место подконтрольного глобалистам человека, например, директора центра «Сириус» Елену Шмелеву, которая продолжит линию Фурсенко и Ливанова на «вариативность» образования с поправкой на тотальную цифровизацию образования и «индивидуальные траектории развития». На днях в СМИ даже появился проект очередной реформы образования от Кудрина и ВШЭ стоимостью 8 трлн. руб.

Сражение за будущее российских детей вступает в финальную фазу. На состоявшемся два дня назад заседании общественного совета при министерстве Васильева ясно дала понять, что обязательный минимум классических произведений с задачами воспитания патриотов, с ключевой ролью русского языка и русской культуры в ближайшее время будет введен в наши школы. Новый ФГОС, кроме всего прочего, призван нанести мощный удар по пресловутой «вариативности», послужив восстановлению уничтоженного либералами единого образовательного пространства.

Несмотря на развернутую либералами травлю, Васильева не стала останавливаться на ФГОС по русскому и литературе. На днях она покусилась на святая святых нашей глобалистской «элиты» — цифровизацию всех сфер жизни, назвав ее «дичью»: «Невозможно ввести "цифру" в школе, не зная, как она будет влиять на детей определенного возраста. Этого нельзя делать. Невозможно этим заниматься, не зная, как это отражается на детях в раннем возрасте», — заявила Васильева. Еще немного — и Ольга Юрьевна начнет отменять «вариативность» преподавания истории, а потом, даст Бог, и до ЕГЭ доберется.

Граждане асмоловы и прочие фурсенки такого стерпеть, разумеется, не могли: не для того они верой и правдой 20 лет служили интересам американской метрополии, чтобы Васильева и К взяли и уничтожили все их «завоевания».

Неслучайно «Телеграм»-каналы, специализирующиеся на политических инсайдах, уже несколько месяцев переполнены слухами о скорой отставке Васильевой. Кто-то пишет, что к июню нынешнего года Минобрнауки будет преобразовано в два ведомства: Министерство просвещения (начальное и общее образование) и Министерство науки (высшее образование), причем кандидатура Васильевой в качестве их главы даже не рассматривается. А кто-то прямо говорит, что Ольгу Юрьевну в новом правительстве в мае этого года заменит директор центра «Сириус» Елена Шмелева. Шмелева — 46-летний социолог, выпускница СПбГУ, руководитель образовательного фонда «Талант и успех», курирующего инновационный образовательный центр для одаренных детей «Сириус» в Сочи. В «Сириусе» избранные дети получают образование по западным «модульным» стандартам (например, совмещение занятий по классическому балету с уроком английского языка), при этом территория центра-лагеря тщательно охраняется, а обязательным условием является отправка туда детей 10-17 лет в одиночестве, без возможности посещения родителями. В попечительском совете «Сириуса» — предшественники Васильевой, бывшие министры образования Андрей Фурсенко и Дмитрий Ливанов, что, само по себе, говорит о многом, а саму Шмелеву в последнее время все чаще видят на официальных мероприятиях рядом с Президентом…

В такой ситуации консервативные силы российского общества пытаются объединяться, чтобы выступить в поддержку Ольги Васильевой. «Катюша» уже сообщала о письме академиков из Гражданского комитета возрождения образования и науки, о выступлениях представителей родительских организаций и др. На днях аналогичное обращение в поддержку Васильевой направил секретариат Союза писателей России.

«Литературу (как, впрочем, и историю!) исключили из обязательных выпускных экзаменов, до минимума сократили число часов на изучение этого предмета, изъяв из обязательных к прочтению литературных произведений огромное число классических сочинений, — возмущены труженики пера. — И вот сегодня, когда впервые за многие годы в Министерстве образования и науки стали появляться документы, возвращающие смысл самому слову "образование", в частности новый ФГОС по литературе, на инициатора этих процессов О.Ю. Васильеву обрушился шквал критики, граничащий с истерией.

Так что же скрывается за этими претензиями? Нам представляется, что это попытка либерального реванша в стратегической области — образовании. На протяжении десятилетий образовательная политика двигалась только в одном направлении: модернизации, плюрализации, формализации, технологизации, сегрегации и прагматизации. Во многом плачевное современное состояние российского образования является плодом именно такой политики. Сейчас выбран конкретный повод (дополнение к ФГОС) и важный политический момент (накануне формирования нового кабинета министров) для того, чтобы не дать возможность сделать реальные шаги по исправлению ситуации.

За этими претензиями и за организованным возмущением "профессионального сообщества" стоят те, кто находился у руля всех образовательных реформ последних десятилетий: либеральная "общественность", связанная с Высшей школой экономики и Федеральным институтом развития образования. От лица "простых педагогов" выступает немногочисленная, но весьма активная в публичном пространстве "Гильдия словесников". На самом деле подавляющее большинство рядовых педагогов-словесников поддерживает идею единого списка литературных произведений, обязательных для изучения. И писатели, выступающие перед школьниками, это прекрасно осознают и ощущают», — гласит заявление Союза писателей России.

К писателям присоединяются простые педагоги, причем делают это по зову сердца, а не берут «под козырек», как работающая в тесной связке с ВШЭ «Гильдия словесников». Один из них создал петицию в поддержку Васильевой на сайте change.org, которую на момент написания материала поддержали более 11 тыс. человек. Уместно будет привести полный текст этого открытого письма на имя Президента России:

«Уважаемый господин Президент РФ, уважаемые депутаты Госдумы и члены правительства!

Мы, педагоги средней и высшей школы, категорически не согласны с распространяемым сегодня письмом ряда учителей-словесников, протестующих против введения Министерством образования новых стандартов по литературе, предложенных министром Васильевой. На наш взгляд, введение этих стандартов — как нельзя более своевременно.

Во-первых, аргумент о перегрузке детей здесь несостоятелен. Множество педагогов отмечают (и практика давно показывает), что перегрузка возникает не столько от объема знаний, сколько от нарушения дидактических и методических принципов образования, чем грешат современные ФГОСы, непрерывно сменяющие друг друга.

Во-вторых, общеизвестно в высшей степени благотворное и ничем не заменимое влияние именно серьезной классической литературы на формирование не только общей культуры подрастающего поколения, на его гражданское и нравственное воспитание, но и на развитие мышления, речи, памяти, что подтверждается уже многими исследованиями.

В-третьих, утверждаемая все последние годы "поливариативность" образовательных программ должна тем не менее, как прочное здание, покоиться на незыблемом фундаменте. Иначе вместо "поливариативности" мы получаем хаос и бессистемность. Для литературы как учебной дисциплины таким фундаментом служат именно произведения классиков. Напомним в связи с этим, что еще Гегель называл классическим то состояние общества, при котором достигается равновесие между индивидуальным и общественным — и с этих позиций можно назвать классическим то искусство, которое способствует этой цели. Поэтому оно не может "устареть": оно вне времени.

Исходя из сказанного, убедительно просим Вас поддержать инициативу министра Ольги Васильевой по воссозданию некогда единого образовательного пространства с высоким качеством содержания учебных школьных программ в России».

Между тем, в СМИ уже попало описание стратегических планов противников Васильевой. Как пишет РБК, ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов и глава направления «Человеческий капитал» в кудринском Центре Стратегических разработок Лилия Овчарова (которая сейчас пишет раздел по образованию в «10-летке детства» в рамках рабочей группы при правительстве РФ) представили некий доклад «12 решений для нового образования», в котором предлагают создать систему поддержки раннего развития для всех детей от нуля до трех лет, внедрить в школах учебные комплексы на базе искусственного интеллекта и построить 40 новых учебных центров по модели «Сириус».

Стоимость этой программы эксперты оценили в 8 трлн. рублей.

Суть предложений, если вдуматься, довольно людоедская. «Система поддержки раннего развития» предлагает не что иное, как внедрение обязательного ювенального патроната над всеми семьями путем создания службы сопровождения для всех детей от нуля до трех лет, которая должна ежемесячно наблюдать ребенка и консультировать родителей (любой нормальный человек понимает, что в столь раннем возрасте дети не умеют еще говорить и нуждаются не в кураторстве от г-на Кузьминова и ему подобных, а материнской ласке и любви). Целью этой системы является составление все той же «индивидуальной траектории развития». Определит Вашего ребеночка какая-нибудь девушка из ВШЭ в дворники в трехлетнем возрасте — и все, будет дворником, все дороги вне начертанной глобалистами «образовательной траектории» ему будут заказаны…

Не лучше и другие предложения от Кузьминова и сотоварищей. Тотальная цифровизация образовательного процесса — «радость» весьма сомнительная. Хотя бы потому что замена нормальных бумажных учебников на мониторы (равно как и подмена бумажных дневников электронными) лишает ребенка наглядности и демотивирует его. О замене живого общения с учителем на «тьюторов» и «общение» с искусственным интеллектом мы и не говорим… Что же до строительства кванториумов и «Сириусов», то это, может, и неплохо, но это капля в море. Причем капля, которую системные либералы могут вырастить только за счет абсолютного большинства остальных детей, не попавших в число «избранных». Об истинных авторах и заказчиках этой идеологии «Катюша» недавно рассказывала: Всемирный банк, Фонд Сороса, Фонд Форда и др.

В общем, патриотам и все здравомыслящим людям пора объединяться и открыто выступать против экспериментаторов из ВШЭ — и проще все сделать это, поддержав Ольгу Васильеву. Активисты родительских организаций в Петербурге, Москве, Екатеринбурге и других городах готовят пикеты и митинги в поддержку государственнических инициатив министра и против продолжения либеральных экспериментов над детьми. Пока идет процесс согласований дат и мест с властями. РИА Катюша обязательно сообщит об этих акциях. А пока предлагаем нашим читателям самостоятельно писать письма и телеграммы Президенту, взяв, при желании, в качестве образца то же письмо ГК ВОИН.

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