/Поглед.инфо/ Как плановете на ветерана от ЦРУ Пол Гобъл намериха отзвук в Казахстан? На 7 март казахското националистическо издание altyn-orda.kz (Алтън-орда или Златната орда, бел. ред.), известно със своята неприязън към Русия, руския свят и всичко руско, публикува статията "За коварните намерения на казахите срещу татарите и башкирите".

Статията е препечатка от публикацията в segodnia.ru (2013), под заглавие "Да се разбие Оренбургския коридор", която представлява коментар на публикацията на ветерана на ЦРУ Пол Гобъл "Оренбургския коридор и бъдещето на Средна Волга" в интернет страницата на американския мозъчен тръст Jamestown Foundation. Статията на "Алтън-орда" е посветена на "Оренбургския коридор" - ивица земя, разделяща Казахстан от Татарстан и Башкирия, която, според редакторите на националистическото издание, пречи на тези национални републики от състава на Руската федерация да постигнат независимостта си.

Идеята на Пол Гобъл и казахските националисти накратко са следните: по времето на Сталин съветската власт извършва нещо непростимо, като създава „коридора Оренбург”, който разделя един от друг Казахската ССР, като част от тюркоезичния свят и тюркоезичните автономии в състава на РСФСР. По този начин се пречи на Татарстан и Башкирия да станат съюзни републики, съответно да им се даде държавна независимост през 1991 г.

(рус.ез.)

Казахские националисты вспомнили об "Оренбургском коридоре"

Как планы ветерана ЦРУ Пола Гобла нашли отклик в Казахстане

7 марта казахское националистическое издание altyn-orda.kz, известное своим неприятием России, Русского мира и вообще всего русского, опубликовало статью «О коварных замыслах казахов в отношении татар и башкир».

Статья представляет перепечатку из segodnia.ru (2013) «Разбить Оренбургский коридор», которая в свою очередь была комментарием к публикации ветерана ЦРУ Пола Гобла «Оренбургский коридор и будущее Средней Волги» на сайте американского мозгового центра Jamestown Foundation.

Статья «Алтын Орды» посвящена «Оренбургскому коридору» – полосе земли, отделяющей Казахстан от Татарстана и Башкирии и мешающей, по мнению редакторов националистического издания, обретению этими национальными республиками в составе РФ своей независимости.

ВЖ. КАРТАТА на «Оренбургский коридор»; Иллюстрация с сайта jamestown.org

Идеи Пола Гобла и казахских националистов вкратце таковы. При Сталине советская власть совершила нечто непростительное, создав «Оренбургский коридор», который отделил друг от друга Казахскую ССР как часть «тюркоязычного мира» и тюркоязычные автономии в составе РСФСР. Тем самым не позволил Татарстану и Башкирии стать союзными республиками, что принесло бы им в 1991 году государственную независимость.

Однако эта ситуация, на взгляд Пола Гобла, не является непоправимой. Несмотря на то, что в сталинскую эпоху татары и башкиры были территориально отделены от казахов, в будущем «Оренбургский коридор» может перестать существовать. Во-первых, в Оренбурге растёт число тюрок-мусульман. Во-вторых, территориальная близость теперь уже не так важна, как в первой половине ХХ века. В-третьих, границы Российской Федерации могут измениться, после чего разделить Оренбург между Казахстаном и «тюркскими государствами Средней Волги» будет не так сложно, учитывая, что ещё сто лет назад никакого «коридора» не существовало.

Фактически в материале Пола Гобла, «освежённом» теперь казахскими националистами, был набросан в 2013 году проект развала Российской Федерации. В статье цэрэушника указывалась и цель ликвидации «Оренбургского коридора»: «…сегодня этот коридор может быть, наконец, преобразован из стены, которая удержала республики Среднего Поволжья в составе Российской Федерации, в мост, который позволит им достичь своих целей и отделить Москву от Сибири [подчёркнуто мною. – А.П.]».

Аналогичную цель («отделить Москву от Сибири») преследовала в 1990-е годы поддержка Западом сепаратизма, терроризма и исламского экстремизма на Северном Кавказе, особенно в Чечне. Не следует забывать, что Северный Кавказ и Нижнее Поволжье непосредственно граничат друг с другом, и события, начавшиеся в одном регионе, легко могут перекинуться в другой. В планах американских стратегов отделить Зауральскую Россию (Сибирь с её колоссальными природными ресурсами) от Доуральской России, где сосредоточено основное население РФ, татарам и башкирам уготована, по сути, роль сирийских суннитов, которых удалось спровоцировать на вооружённый мятеж, грозящий разделом Сирии.

Только теперь в планах ликвидации «Оренбургского коридора» главная роль отводится не Северному Кавказу, а Казахстану. Этим и примечательно внимание к «коридору» казахских националистов. В предисловии к статье в «Алтын Орды» указывается фактор, благодаря которому Казахстан «в недалёкой перспективе» может стать «гарантом независимости Татарстана и Башкортостана», – динамичное экономическое и демографическое развитие этого региона.

Казахстан рассматривается казахскими национал-патриотами (нацпатами) как наследник Золотой Орды, в состав которой некогда входили не только племена казахов, ранее именовавшихся киргиз-кайсаками, но также татары, башкиры и другие народы Поволжья и Приуралья. Распад Золотой Орды, возвышение Московской Руси и образование Российской империи рассматриваются в свете этих воззрений как относительно непродолжительный эпизод, сменивший доминирование в Великой Степи империи Чингизидов. А потому территориальные претензии предъявляются не только на Оренбург, который с 1920 по 1925 г. был столицей Киргизской (Казахской) АССР в составе РСФСР, но и другие города, вокруг которых возникали некогда тюркские ханства – Омск, Тюмень, Астрахань, Самару, Саратов и др.

О том, какие настроения формирует «Алтын Орда» у своих читателей, говорят комментарии к статье «О коварных замыслах казахов в отношении татар и башкир». Приведём некоторых из них. «Вот почему Оренбург, который еще в ранние годы СССР был столицей Казахстана, присоединили к России. Чтоб Татарстан и Башкирия не имели выхода, – рассуждает пользователь с ником Сабит. – Для этого же и Кубань присоединена к России, хотя это чисто украинские земли. И теперь Казахстан не граничит с Украиной. Так у нас был бы краткий путь в Европу». «Как известно в России идет ущемление тюркоязычных людей, – вторит ему анонимный читатель, зарегистрировавшийся как 777, – поэтому Башкирии, Татарстану, Якутии, Тыве, Хакасии и другим надо поднимать этот вопрос в ЕС и ООН. А там уже поддержат все мусульманские и тюркские страны». «Татарстан и Башкирия обязательно получат независимость, – утверждает интернет-пользователь QazaQ. – Вот боюсь роисся потеряет гораздо больше, чем пресловутое казачье оренбуржье» (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

В комментариях, конечно, есть и разумные мысли. Их авторы указывают на истинные цели американских «партнёров» в отношении России и её ближнего зарубежья, на важность сохранения добрых отношений между русскими, казахами и тюркскими народами Поволжья. Однако обращение казахских националистов к планам, вынашиваемым в недрах ЦРУ, – беспокоящий симптом.

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