/Поглед.инфо/ През 2018 г. Путин ще спечели изборите, но ще страда още много, както поради петте хипотези, посочени в статията, така и заради въздушните аварии и другите трагедии, които се случват една след друга.

Истината е, че нещата не идват сами. На 3 февруари руски изтребител е свален от терористи в Сирия. На 11 февруари самолет Ан-148 се разби в Подмосковието, загинаха 65 пътници и 6-те члена на екипажа. Путин незабавно издаде заповед за създаване на специална анкетна комисия и изрази съболезнования на семействата на жертвите. Той също отложи пътуването си до Сочи, където трябваше да се проведат преговори с президента на Палестина Махмуд Абас.

Това не са единствените бедствия които следват Русия, сякаш са вплетени в съдбата й. Освен многобройните катастрофи, през ноември 2015 г. руски самолет Су-24 е свален от турски изтребител, пилотът загина. От изпратенитеза спасителна операция два хеликоптера Ми-8, единият е свален от сирийски бунтовници, убит е и руски пехотинец. През август 2016 г. в Сирия е свален друг руски хеликоптер, загинаха пет души.

С гражданската авиация нещата са още по-печални. През декември 2016 г. Ту-154, с 93 души от ансамбъла „Александров“, аварира в Черно море. Никой не оцеля. През октомври 2015 г. руски пътнически самолет с 224 души на борба, се разби в Египет. Никой не оцеля.

През декември 2016 г., посред бял ден е застрелян руският посланик в Турция. На погребението, очите на присъстващия там Владимир Путин сълзяха...

Някои считат, че трагедията и съдбата на Русия са взаимосвързани. Исторически, страната постоянно страда, но не става по-слаба. По-добре е да не се дразни напразно "бялата мечка".

(рус.ез.)

Для Путина пришло время испытаний, ведь 2018 год станет годом страданий!

И правда, беда не приходит одна. 3 февраля российский штурмовик был сбит террористами в Сирии. Только-только завершились похороны, и 11 февраля в Подмосковье упал Ан-148, погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Погиб 71 человек, включая трех детей — мгновение превратилось в вечность. Путин сразу же подписал приказ о создании специальной комиссии по расследованию, а также выразил соболезнования семьями погибших. Он отложил свой отъезд в Сочи, где должны были проводиться переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Бедствия следуют одни за другим, они словно опутали Россию

Последнее время произошло немало авиакатастроф: В ноябре 2015 года российский Су-24 был сбит турецким истребителем, один из летчиков погиб. Российские военные направили для проведения поисково-спасательной операции два вертолета Ми-8, один из них был сбит сирийскими повстанцами, погиб один российский пехотинец. В августе 2016 года в Сирии был сбит еще один вертолет, погибли пять человек.

Это то, что касается военных самолетов и вертолетов, с гражданской авиацией все еще печальнее.

В декабре 2016 года Ту-154, на борту которого находились 93 человека, рухнул в Черное море. Не выжил никто. Самолет направлялся на российскую базу в Сирии, среди пассажиров были 65 участников Ансамбля Александрова, а также девять журналистов.

В октябре 2015 года российский пассажирский самолет разбился в Египте, погибли все, кто находился на борту (224 человека), среди них было немало детей.Каждый раз скорбела вся страна, а новые трагедии происходили одна за одной. Некоторые из них — совершенно немыслимым образом.

В декабре 2016 года среди бела дня был застрелен российский посол в Турции. Посол был убит наповал, тело его было изрешечено пулями. Гроб с телом был доставлен в Москву, в похоронах участвовал Владимир Путин. Люди, неся к гробу розы, видели, что президент стоит со слезами на глазах.

У авиакатастроф всегда есть причины

Как выяснило следствие после трагедии на Синае в 2015 году, террористы вошли в сговор с сотрудниками безопасности аэропорта и заранее подложили бомбу в российский самолет. Что же это за аэропорт!

На записи с «черных ящиков», найденных после катастрофы под Сочи в 2016 году, слышны последние слова экипажа: «Закрылки, с… ка! Командир падаем!» Несмотря на то, что не исключается версия о механической неисправности, некоторые люди считают, что имели место ошибки командира, которые и привели к трагедии.

Иногда люди восхищаются безбашенностью россиян, тем, что «им все нипочем»

Например, в ноябре 2016 года в Пекине из-за сильнейшего смога были отменены многие авиарейсы, так рейс CX312 компании Cathay Pacific улетел назад в Гонконг после трех неудачных попыток приземлиться в Пекине. Но рейс SU200 из Москвы кружил над территорией Внутренней Монголии с 12 ночи и удачно приземлился в Пекине в два часа девять минут, дождавшись холодного фронта, который разогнал смог.

В китайском Weibo (китайский аналог Twitter — прим. перев.) очень многие восклицали: «и впрямь боевой этот пилот!» Однако если бы вы были пассажиром самолета, который кружит темной ночью вокруг города, о чем бы вы думали? Ни в коем случае нельзя преклоняться перед смелостью этого пилота — удаль при управлении пассажирским самолетом часто приводит к катастрофам, о которых вы уже много прочитали.

Россия, наверное, самая свирепая нация в мире

Когда Грузия начала «играть с огнем», Путин немедленно направил танки в сторону Тбилиси, и Грузия была вынуждена «заключить мир со стоящим у стен города врагом». Так независимость получила Южная Осетия.

Украина избавилась от президента, поддерживающего Путина, и российские войска появились в Крыму, в конечном итоге, Россия присоединила этот стратегически важный район. Ожесточенная борьба ведется и на востоке Украины — так вполне благополучная страна погрузилась в долгую гражданскую войну.

Таким образом, в этом мире можно бросать вызов США, строить козни Франции, но лучше не задирать зря «белого медведя». Некоторые китайцы всегда завидовали тому, что Россия «бьет тех, кто ее дразнит», в то время как Китай только «ругает тех, кто его дразнит».

Однако хаос всегда возвращается к тебе

Мы видим блеск российской операции в Сирии, но не видим жертвы, которые стоят за ним: убитых солдат, застреленных послов и невинных людей. Бесконечные крушения пассажирских самолетов, которые должны соответствовать высочайшим требованиям безопасности, возможно, служат своего рода предупреждением о том, что у России довольно большие проблемы.

Для Путина 2018 год будет полон страданий

Он преспокойно выиграет выборы, однако придется столкнуться с российской реальностью и даже постоянными трагедиями.

Гипотеза первая: российско-американские отношения ухудшатся. Даже Дональд Трамп в одной из своих речей сказал, что Россия - это «соперник», который представляет собой ужасную опасность для США. Россия для Америки - это заноза, и на мировую никто не пойдет.

Гипотеза вторая: антипутинских демонстраций станет еще больше. Вполне возможно, что в день, когда Путин победит на выборах, немало оппозиционеров выйдет на улицы. Они особенно не изменят ситуацию, однако это заставит людей задуматься, ведь многие оппозиционеры - это молодежь, выросшая при Путине.

Гипотеза третья: в Сирии продолжит литься кровь. Сейчас, когда война все усугубляется, и могут сбить даже израильский самолет, россияне едва ли могут чувствовать себя в безопасности. Более того, очень многие люди на Ближнем Востоке бросают на Россию алчные взоры.

Гипотеза четвертая: жестокие теракты будут происходить один за другим. По сравнению с несколькими годами ранее число терактов в России серьезно уменьшилось, и это неотрывно связано со несгибаемостью Путина. Но в прошлом году взрыв произошел в Санкт-Петербургском метро (Санкт-Петербург - родной город Путина), поэтому России нельзя ни на секунду расслабляться.

Гипотеза пятая: будет трудно пресечь авиакатастрофы, подобные прошлым. Невнимательность при проверке безопасности, старение самолетов, излишняя самоуверенность пилотов - все это представляет собой огромную проблему для безопасности полетов в РФ. Никто не хочет, чтобы подобные трагедии происходили, хоть и знают, что это неизбежно.

Путин всегда выглядит как сильный, непреклонный человек, и очень мало плачет

Ему трудно было сдержать слезы, когда в 2012 году он вновь победил на выборах. В 2012 году Путин прибыл с визитом в Монголию и расплакался, когда военный оркестр заиграл гимн РФ. По словам Манфреда Заппера (Manfred Sapper), немецкого специалиста по вопросам российской политики, «Путин очень одинок и подвергается колоссальному давлению».

После того, как Путин снова станет президентом России в 2018 году, он будет у власти еще шесть лет. К тому времени он будет управлять страной уже более 24 лет. Очень многие люди сразу вспомнили его обещание: дайте мне 20 лет, и я верну вам сильную Россию. Как говорят, эта фраза принадлежит совсем не Путину, но она стала так широко известна, что по ней можно увидеть, чего россияне ждут от президента. Какой же будет Россия спустя 20 лет? Станет сильной или развалится? Будет процветать или погрузится в хаос? Кто же может знать?

В 2018 году Путин, возможно, будет плакать еще много раз, как из-за пяти гипотез, указанных выше, так и из-за других трагедий, происходящих одна за другой. Есть мнение, что трагедии и судьба России связаны между собой. По сообщениям СМИ, на похоронах посла РФ в Турции Андрея Карпова в 2016 году у Путина в глазах стояли слезы. Убийство посла — это действительно огромное оскорбление для России. Однако в Сирии Россия продолжит проливать кровь.

Три года назад после похорон своего тренера по дзюдо Путин отказался от сопровождения и пошел по улице в одиночестве, был виден только его темный силуэт. Некоторые люди считают, что это показывает уверенность в себе и железную волю Путина. Тем не менее, когда скорбь не была причиной для прогулки в одиночестве?

Не желая эскалации конфликта с Ираном, Израиль обращается за помощью к Путину

Недавно на Ближнем Востоке снова «запахло порохом». Рано утром десятого числа израильские военные перехватили иранский беспилотник, прорвавшийся на территорию их страны из Сирии, а также нанесли удар по иранским объектам в Сирии. Израильский истребитель F-16 был сбит ответным огнем сирийцев. Многие сразу начали бояться того, что Иран и Израиль развяжут крупномасштабную войну, что вызовет еще большую напряженность в ситуации на Ближнем Востоке.

Израильская военная мощь превосходит иранскую, однако вести войну на истощение нет возможности. Поэтому как заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус (Jonathan Conricus), Израиль не заинтересован в эскалации конфликта в Сирии, а авиаудар по сирийской территории - это была самооборона.

Сейчас, когда Путин получил преимущество перед США на Ближнем Востоке, он стал влиять на ситуацию в регионе. Поэтому израильские власти отправили ему послание, в котором попросили помощи в деэскалации напряженности на сирийско-израильской границе. В послании говорится, что сегодняшние события происходят в последний раз, и Израиль не желает эскалации конфликта. Израиль попросил Россию как можно скорее вмешаться, чтобы предотвратить ухудшение ситуации. Это послание — один из результатов работы срочной комиссии, созванной утром десятого числа. В комиссию входили: премьер-министр Израиля, министр обороны, а также другие представители армии и правительства.

Израиль время от времени совершал налеты на сирийскую территорию, однако с российскими войсками, расквартированными в Сирии, у него сложились вполне мирные взаимоотношения. Важно то, что за последние два года Путин часто взаимодействовал с премьер-министром Израиля Нетаньяху. Диалоговый механизм между двумя странами начал работать осенью 2015 года, и цель его состоит в том, чтобы защитить войска, находящиеся в Сирии, от непредвиденных конфликтов и других угроз.

В прошлом году Нетаньяху дважды был в России с визитом и не менее чем шесть раз говорил с Путиным по телефону. Кроме того, лидеры двух стран провели встречу 29 января. Путин скорее всего выступит примирителем в этом конфликте, что сделает российским союзником и Иран. Иран не выдержит военных действий, ведь он еще не восстановился после недавних потрясений. Вдобавок иранские военные уже успокоились, уничтожив израильский F-16.

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