/Поглед.инфо/ Съвкупният Запад (включвайки глобалните спекуланти и тяхната структура – американската държава) започна и продължава война на унищожение против Русия – за сега студена.

Най-важната причина за това е ценностната несъвместимост на нашите цивилизации, открита от Валдайската реч на В.Путин през септември 2013 година: служещият на доходите Запад трансформира човека заради новите типове потребление и, съответно, заради новите пазари, а Русия възприема това като разчовечаване.

Освен това САЩ могат да съществуват само ако останалия свят плаща тяхното потребление, давайки им пари назаем с извънпазарно ниски лихви (тоест купувайки техните държавни книжа с извънпазарна доходност). За това на тях им е необходима хаотизация на света за да наплашат световните капитали и те да се преместят в САЩ като единствено „тихо пристанище“ и с това да поддържат финансовата им система. Русия спря разширяването на хаоса в Сирия и на Донбас и от гледна точка на ръководството на САЩ трябва да бъде наказана за това. Та нали, ако хаосът не се разширява, страхът няма да се увеличава – и САЩ ще останат без притока на жизнено необходимите им пари.

Накрая, глобалната криза не позволява да нараства печалбата чрез увеличаване на доходите – и глобалните монополии преминават към нейното нарастване чрез намаляване на разходите. Либия, Сирия и Ирак показаха, че най-силния полеви командир продава нефта в пъти по евтино от най-слабата държава – значи в изнасящата нефт Русия трябва да има полеви командири, а не държава.

Важно е да се има предвид и този шок, който Западът изпитва заради проявата на суверенитета на Русия под формата на самостоятелно, без да измоли неговото разрешение, възсъединяване с Крим.

За разбирането на този шок си представете, че Вие всяка сутрин в продължение на 30 години отваряте хладилника и закусвате с лежащото там кюфте (отношенията на Запада към нашата страна от 1987 година – това е отношение не на „ездача към коня“, а именно на „изяждащия към кюфтето“). И изведнъж в един прекрасен ден това кюфте Ви заговаря с човешки глас – заговаря с Вас като с равен! И ви заявява, че е готово да влезе в преговори - но при това непременно равноправни, честни и на основата на международното право! И докато Вие клатите глава и мъчително си спомняте какво сте пили снощи, кюфтето радостно Ви съобщава за готовността си да си сътрудничи с Вас – на взаимоизгодна основа!

Елитите на Запада, гледайки Русия от дните на Крим се намират именно в това състояние: не вярват нито на очите, нито на ушите си. Но вече разбраха, че тази илюзия няма да се разсее от самосебе си – и, следователно, днешна Русия им предстои те да разсеят сами.

Стандартът на дейността на Запада срещу държавите, демонстриращи стремеж към суверенитет е държавен преврат под формата на „цветна революция“ след избори.

По изложените по-горе причини на Запада е нужно не да доведе на власт марионетки, а незавършен преврат, характеризиращ се със срив на Русия в Смута (хаос - бел. пр) и разрушаване на държавата: тази задача е по-проста отколкото да кажем в Украйна, използвана като ледоразбивач против нашата страна.

За това е необходимо отстраняването от властта на Путин и унищожаване на създадената от него държава.

(рус. ез.)

Объективные союзники Запада — российские либералы, исходящие из служения государства глобальным монополиям, а не своему народу. Через правительство и Банк России они полностью контролируют всю социально-экономическую политику России и объективно стремятся к возвращению себе полноты непосредственной власти, которая была у них в 90-е годы.

Союзниками либералов во власти объективно является значительная часть ориентированных на Запад представителей крупного бизнеса и топ-менеджмента, уже привыкших воспринимать В.Путина как помеху своим текущим и прямую угрозу стратегическим интересам.

В то же время даже неконтролируемые либералами органы госуправления во многом дезорганизованы и не имеют стратегии. Частично они демонстрируют открытое игнорирование нужд и мнений населения России (достаточно вспомнить ответ губернатора Калининградской области Алиханова «по кочану» на вопрос о причинах отказа от обещаний по поддержке малоимущих семей и совет главы Хакасии Зимина бедным муниципалитетам собирать ягоды).

Органы госуправления не создают для общества ориентиров на период после президентских выборов, а обещания президента после пятилетнего безнаказанного саботажа майских указов либеральным правительством Медведева не будут восприняты обществом. Поэтому после победы Путина на выборах россияне лишатся перспектив (кроме перспективы дальнейшего разрушения экономики, блокирования развития и снижения уровня жизни, заложенной в федеральный бюджет), что сделает их восприимчивыми к манипулированию и психологически неустойчивыми.

Отказ России отвечать «ударом на удар» по внешней политике, ее тщетные призывы к соблюдению Западом международного права (растоптанного тем еще в 1999 году бомбежками Югославии) и призывы к сотрудничеству (в то время как он взял курс на наше уничтожение) производит впечатление утраты российским государством субъектности (обретенной в дни Крыма) и безнаказанности дальнейшей эскалации агрессии против него в рамках новой холодной войны.

В этих условиях в качестве подготовительных действий Запада может быть расценено максимальное унижение России в связи с Зимней Олимпиадой. Демонстрация неспособности государства защитить от очевидного произвола гордость России – ее чемпионов – вызывает у масс болельщиков ощущение ничтожества государства и его фиктивного характера.

Одновременно с этим, похоже, идет вербовка российских олигархов и просто обеспеченных людей в США и Великобритании на основе проверки происхождения их средств, передача их капиталов под скрытый внешний контроль (вне зависимости от степени законности их получения) и превращение таким образом российской «элиты» в орудие госпереворота. Арест Керимова, похоже, является демонстрацией будущего тех, кто не захочет становиться новыми «спящими» агентами госпереворота.

Непосредственно перед выборами стоит ожидать новых сильных ударов по психике и повседневности россиян.

С одной стороны, таким ударом может стать полномасштабное наступление уже подготовленной к этому украинской армии на Донбассе для проведения «под камеру» массовой резни либо втягивания России в братоубийственную войну (в идеале – и то, и другое; при пассивности России возможно продолжение наступления уже на ее территорию с уничтожением ее граждан. Цель – еще более наглядная демонстрация ничтожности российской государственности и полного провала ее политики, предельное унижение России, дискредитация президента в глазах общества, разрушение его социальной базы и завершение полной дискредитации России на Западе.

В экономической сфере стоит ожидать запрет под страхом санкций иностранных вложений в госбумаги России, что вызовет бегство спекулятивных капиталов и (при условии продолжения Набиуллиной политики отказа от конституционной обязанности обеспечивать стабильность рубля, в том числе ограничением финансовых спекуляций) болезненную девальвацию рубля, исчезновение из торговли части товаров и скачок цен на остальные.

Возможно и замораживание госактивов России в США, что означает потерю более четверти международных резервов и усугубление девальвации (или вторую девальвацию подряд – в зависимости от выбора момента), а также подготовка аналогичного замораживания в Европе.

Наконец, возможны и разного рода диверсии (в том числе компьютерными вирусами), разрушающие общественную психику и создающие впечатление недееспособности государства. Репетиции в части компьютерного террора против российских банков и телефонного террора – для выявления схем реагирования государства на теракты уже проведены.

На этом фоне можно будет приступать к непосредственной организации Майдана.

Существенно, что в сети Facebook был, похоже, отработан механизм перехвата контроля за аккаунтами лидеров общественного мнения с размещением в них противоположных их политическим взглядам призывов, написанных с идеальным соблюдением их стилистики. Скажем, Александру Проханову контроль за его аккаунтом под откровенно вздорными предлогами не возвращали длительное время, — в течение которого его аккаунт использовался для оголтелой и полностью противоречащей его взглядам, но идеально соответствующей его стилю антироссийской пропаганды.

Возможно, в критической ситуации такой контроль будет установлен за большим числом аккаунтов ключевых лидеров общественного мнения России (и, возможно, не только в Facebook), которые внезапно развернут свою аудиторию не на защиту, а на разрушение государственности.

«Отползание» от России Казахстана (внезапный форсированный переход на латиницу) и Киргизии (введшей антироссийский государственный праздник и отказавшейся от своих обязательств в рамках ЕАЭС после личной поддержки В.Путина ее президента) – признаки ориентации на эту перспективу.

Важно, что защититься от агрессии Запада нельзя без устранения морально-психологической и непосредственно материальной зависимости политического класса России от Запада (политической ликвидации «оффшорной аристократии»), а также без перехода от стратегической обороны (единственной стратегии, гарантирующей поражение) к активному, разнообразному и изобретательному наступлению на Запад.

Кроме того, условием существования России является решительный переход от социально-экономической политики уничтожения нашей страны в интересах глобальных спекулянтов к ее развитию: комплексной модернизации инфраструктуры, требующей ограничения финансовых спекуляций, коррупции, монополизма; разумного протекционизма; гарантирования реального прожиточного минимума; нормализации налоговой и миграционной политики, здравоохранения и образования.

Однако пока нет даже признаков понимания изложенных угроз и задач российского государства.

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