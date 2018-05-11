/Поглед.инфо/ Защо Меркел излетя на посещение в САЩ, макар и за три часа, с омазнената си блузка? Каквото и да казват, блузката-яке изглеждаше добре "омазнена", подходящи повече за вида на усърдна германска домакиня, вместо на вида на светска лъвица – каквато би трябвало да е една германска Канцлерина; и нея, забележете, я избират (макар и чрез Бундестага), жените избирателки, както и мъже, които са по-възрастни и виждат в нея подобие на себе си или на съпругите си.

Ето къде е зарито, макар и недълбоко, кучето на съвременната власт. Избраникът на народа трябва да прилича на народа.

Ето и Maкрон, прилича на високопарно изразяващ се национален галски петел.

Всеки в своя стил пристъпва пред Тръмп. Меркел – като обикновена домакиня, стеснителна, но упорита, гледаща настрани; тя изигра ролята на германската майка с пухкави бедра, мрачно, но упорито защитавайки интересите на семейството.

(рус.ез.)

С чем вернулись Макрон и Меркель из ставки Великого Хана

А чего, не так уж плохо Меркель слетала в США, хотя и на три часа всего слетала в своей засаленной кофточке. Во всяком случае кофточка-пиджачок этот кажется «засаленным», ну затрапезным таким, светская львица из германской «канцлерин» — никакая, посему эксплуатирует образ упрямой немецкой домохозяйки. И её выбирают, заметьте (пусть и через Бундестаг), очевидно, женщины избиратели, и мужчины кто постарше, видят её похожей на себя, либо на своих жён.

Вот где зарыта (неглубоко) собака современной власти. Избранник народа должен быть похож на народ.

Вот Макрон похож на галльского задиристого и высокопарно выражающегося национального петуха. Каждый в своём стиле выступил перед Трампом. Меркель выступила убогой домохозяйкой, бочком так, стеснительно, но упрямо. Меркель сыграла роль германской мамаши с пудовыми ляжками, мрачно, но настойчиво отстаивающей интересы семьи.

Один журналист отметил, что она «с каменным лицом». Макрон же, льстиво и высокопарно по-французски, сыграл перед Трампом роль восхищённого вульгарным папой сына. Во всяком случае, лицо у Макрона было во всё время визита такое, что казалось он хочет стать таким как папа-Трамп.

Оба, на мой взгляд сумели американского Трампа облукавить. Я имею в виду, что Трампа союзники приспособились объегоривать, потому что с фронта его не возьмёшь. Результаты двух визитов европейских лидеров к обрюзгшему старику Трампу на самом деле налицо. И «Северный поток-2» Трамп не запретил Германии иметь. И восхищение Макрона проникло в его ожиревшее от фаст-фуда сердце. Гуляли Трамп-папа и сын-Макрон как детсадовцы, чуть не обнявшись.

По Корее они сошлись с Трампом.+ Корея, как известно, от Европы далеко и, в конечном счёте, ещё Монтескье писал «если бы для того, чтобы получить богатства некоего мандарина живущего в Китае, требовалось бы его убить лишь нажав бы кнопку, кто бы не нажал кнопку?»

Правда европейским лидерам пришлось согласиться с тем, что это Трамп победил в противостоянии с Ким Чен Ыном, хотя на самом деле это Ын победил, заставив США с собой считаться, но кто не нажал бы кнопку? А тут не потребовалось даже и кнопки нажимать.

Макрон высокопарно, на языке Мольера, говорил об исторической дружбе народов Франции и США, не уточняя, что дружили изначально исторически Франция и США против Великобритании. Трамп ядовито указал Меркель на то, что автомобильная промышленность Германии собирает в Соединённых Штатах 50 миллиардов долларов. Меркель защитилась тем, что высказала «понимание и одобрение» Германией военной акции США в Сирии. Опять-таки действуя по принципу «кто не нажал бы кнопку».

Соглашение по Ирану И Макрон и Меркель в своих выступлениях послушно указали на то, что соглашение по Ирану, подписанное ещё Обамой недостаточно для ограничения распространения влияния исламской республики и её программы развития вооружений. (Про то, что у Ирана есть ядерная программа насексотил израильский премьер Нетаньяху, то есть было кому).

В результате все немного нажились на широко известном отвращении Трампа к Ирану.

Что получил Нетаньяху, я не знаю, но вот введение американских пошлин на сталь и алюминий было отсрочено Трампом до 1 июня.

Так что не безрезультатно всё же слетали лидеры крупнейших стран ЕС в ставку Великого Хана. Макрон так не отдал всё же аграрный рынок Европы США. Вина, коньяки из Франции будут продолжать веселить Европу, а не калифорнийское шабли и бурбон из Кентукки.

Когда европейские лидеры перестанут мотаться за океан? Я думаю, вскоре они будут не вылазить из желтоглазой империи — Китая.

А в Вашингтоне между тем из асфальта полезет трава и в куполе Капитолия угнездятся вороны.

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