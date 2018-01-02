/Поглед.инфо/ През януари 2000 г. списание Oгонек даде прогноза за това какъв ще бъде светът и САЩ през първата половина на 21-ви век. Руските футуристи описаха как Америка ще се разпадне. Тя ще бъде разделена на две части: западната конфедерация ще стане "леко расистка" и ще бъде управлявана от бели, Източна - под властта на чернокожите. В тях държавите ще получат полунезависимост. Доларът ще се срине, американската икономика ще се срине. САЩ ще останат вторична страна. Вечното очакване на руските патриоти за разпадането на Америка.

Януари 2000 е време на еуфория в руската политика и медиите: млад, енергичен, трезвен лидер идва на власт - Владимир Путин. Преди това беше годината на икономически растеж и излизането на страната от кризата. На вълната на тези фактори, целият свят изглеждаше "до коляно дълбок". В списание "Огонёк" N2 за 2000 г., в статията "Прогнози за XXI", най-колоритният фрагмент ни се струваше описанието на упадъка на Съединените щати. Даваме го със съкращения.



Основните събития от 21-ви век ще се проведат в САЩ. И няма какво да ревнувате: за Съединените щати 21 век ще бъде същият като XX век за Русия. Не напразно е казал Ейбрахам Линкълн: "Нашият герб е рунтава кокошка в орлови пера. Ние не сме нация, а само съюз, готов да се разпадне на части при първия шок.". Легендарната "Декларация", проповядваща върховенството на индивидуалните права над тези на държавата, привлякла с красотата на идеите си имигранти, направи на Америка лоша услуга, превръщайки страната в тълпа от хора. Такава инверсия на националната идея прави Съединените щати нестабилни в случай на продължителен конфликт.



Всеки продължителен конфликт е унищожителен за Съединените щати. Някъде ще се случи задължително. И това ще бъде краят на САЩ. Може би дори не военен конфликт. И просто "студена търговска война" между Китай и Съединените щати. И ако вземете предвид, че по време на етнически стълкновения има парализа на властта, съдбата на Съединените щати изглежда решена. Те ще се разпаднат.



Може да бъде надеждно измерена, за да се предскаже, че САЩ избори през 2004 г., не само ще се превърне в повратна точка, но ще се характеризира със следните особености: никой от кандидатите не поема достатъчно, за да избира определен брой гласове, неочаквано равен брой гласове ще спечели дори не двама, а трима кандидат , един от които е независим и черен. Това винаги се случва, когато обществото е поляризирано.

/рус.ез./







В подобных случаях судьба власти в США решается не повторным голосованием, а решением Верховного суда. А решения суда, как известно, никогда не удовлетворяют одну из сторон. Итог: временное безвластие - аналог марта-октября 1917 года в России.



В Штатах кризис идеологии уже наблюдается. Вся их граничащая с идиотизмом политкорректность, одержимая "зелёность", воинствующий феминизм есть не что иное, как напряжённое вглядывание нации в зеркало и мучительный поиск ответов на вопросы, которые мы уже проходили: "Кто я? Откуда я? Куда я иду?"

Непродолжительный период кризиса власти обернётся для Америки продолжительными потрясениями. И в первую очередь параличом в политике и резким ослаблением внутреннего протекционизма. Экономика США во многом носит виртуальный, фиктивный характер, как во многом фиктивен сам индекс Доу-Джонса. Приток капиталов в Америку обусловлен высокими котировками акций американских компаний (Доу-Джонс), а вовсе не высокой конкурентоспособностью американских товаров. Эта самая конкурентоспособность искусственно завышается протекционистскими мерами: ограничением ввоза качественной стали из России и Японии, квотами на запуск спутников носителями России и Франции, подгоном мировых стандартов под американские (не всегда лучшие) через ВТО, прямым давлением на банки, инвестирующие зарубежных производителей.



Естественно, в условиях кризиса власти всем этим уже некому будет заниматься. И посыплется карточный домик. Депрессия перейдёт в глубокий спад, рухнет долларовая пирамида (о чём "Огонёк", кстати, уже писал). Все побегут от доллара, ещё больше обрушивая его ничем не обеспеченную пирамиду.



А что такое отмена протекционизма (дотаций) в сельском хозяйстве США? Это означает, что США перестанут быть крупнейшим в мире производителем и экспортёром зерна в засушливые слаборазвитые страны. Значит, поток малообразованных голодающих эмигрантов из этих стран захлестнёт Европу.







В Западной Конфедерации, видимо, установится режим с сильной президентской властью, правой экономической политикой с лёгким налетом расизма. Но этот расизм будет лишь ответом и зеркальным отражением чёрного расизма восточного соседа - Нью-США. В отличие от белых чёрный этнос США сейчас переживает период подъёма, сопровождающийся разработкой идеологии. Черты этой "чёрной" идеологии просматриваются: "Все чёрные мира - братья! Объединяйтесь!" (Уже сегодня обращение "брат" для негров вСША примерно то же самое, что "товарищ" в России начала века) Так что следует ожидать жёсткого квотирования мест в органах власти для лиц с разным цветом кожи. А последнее невозможно без жёсткого регулирования экономики.



Итак, в мире на ту пору - экономическая стабилизация, а у американских негров - своё государство в период его расцвета, то есть активной экспансии под лозунгом «Чёрные братья в одну кучу - гып!" Куда будет направлена экспансия Нью-США? В Африку, конечно. Ось Нью-США - Бразилия - ЮАР двинется на север Чёрного континента. И дальше - в "почерневшую" Европу. От "крепости Европа" отвалятся Франция и Британия с их сильными и образованными чёрными гражданами.



Нет, это не будет военным наступлением чёрных. Период глобальных войн закончился. В Европе это будет террор - тротиловый и компьютерный. В дикой Африке - организованные военные перевороты с марионеточными правительствами, которые тут же будут признаваться странами оси.

Мир снова станет биполярным. Афро-Американской коалиции будет противостоять коалиция государств Евразийско-Тихоокеанской интеграции (включая североамериканскую слегка расистскую Конфедерацию). А победит в противостоянии тот, кто создаст лучшие условия для деятельности транснациональных корпораций, то есть скорее всего "белый" блок.







Конечно, какие-то военные конфликты по обочинам мира будут идти: Уругвай-Боливия, Эквадор-Перу, Мексика-Конфедерация. В них и выразится фаза надлома латиноамериканского суперэтноса. Исламские страны повоюют. Кстати, они будут тяготеть к "чёрному" блоку.



Окончание периода конфликтов прогнозируется к концу 2040-х - началу 2050-х. Тогда будут юридически оформлены международные вооружённые силы (может быть, с некоторым контролем над ними транснациональных корпораций). И, видимо, установится юрисдикция Конфедерации на всей территории нынешних США.



Управление мировой экономикой перейдёт к ТНК, обеспечение безопасности - к международным ВС, а правительства сосредоточатся на рациональном распределении налогов да повышении уровня образования граждан с целью получения ими наилучших рабочих мест в ТНК.







Неужели наступил золотой век для всей планеты? Нет, только для избранных - тех стран, где разместят свои производства ТНК. А другие страны и территории, например лесные и горные районы Африки, Южной Америки, Азии, станут изгоями. Из-за их труднодоступности и соответственно неразвитости информационных сетей с всевидящим оком компьютеров, там станут укрываться непримиримые борцы с цивилизацией, ТНК, бывшие боевики Афро-Американской коалиции. Именно в этих окраинах с быстрорастущим населением и будут зреть гроздья гнева следующего, XXII века.

(В общем, это такая судьба российского государственника - десятилетиями ждать гибели Америки)

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