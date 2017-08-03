/Поглед.инфо/ Същността на конфликта в САЩ - това е борба за контрол над емисиите на долара. Играчите, относително казано, са два. Първият - транснационалните финансисти (които поддържат Хилъри Клинтън); вторият – американските, условно казано, "националисти". Същността на сценария, който разиграват първите, е спасение на световната финансова система за сметка на американската икономика; докато вторите искат да спасят американската икономика за сметка на ресурсите на световната доларова система. Пиша за това от години, разказал съм цялата история на противоречията между двете групи.

В такава ситуация какво може да направи Тръмп? Той е принуден да подпише закона за санкциите, въпреки че беше обещал друго. Единственото, което му остава е да се възползва от опита на Путин и да се опита да поиграе на айкидо. Тоест - да продължи дейността на Конгреса и стоящите зад него международни финансисти. Защо ли? Много просто: тъй като всички санкции разрушават пазарите, това означава, че приближава времето на глобална криза. При това, желателно е санкциите да се прилагат спрямо икономиката, което е по-мощна от руската, идеалният вариант е срещу Китай...

(рус.ез.)

О санкциях (продолжение)

Текстов о содержании этих санкций, что называется «снизу» сколько угодно. Что в них написано, какие могут быть экономические, политические и прочие последствия, какие конкретные группы стоят за их принятием или сопротивлением и так далее. Но вот анализа «сверху» пока не было и этот пробел я попытаюсь исправить, в меру своего разумения.

Итак, основная суть конфликта в США - это борьба за контроль над эмиссией доллара. Игроков, условно говоря, два. Первый - это транснациональные финансисты (которые стояли, в том числе, за Х.Клинтон), второй - условные американские «националисты». Суть того сценария, который выдвигают первые - спасение мировой финансовой системы за счет ресурсов экономики США, вторые ратуют за спасение экономики США за счет ресурсом мировой долларовой системы. Я про это пишу уже много лет, вся история их противоречия достаточно подробно у меня описана.

Посмотрим на ситуацию с точки зрения этого противостояния. Поскольку Трамп очевидный изоляционист (то есть сторонник спасения экономики США за счет разрушения мировой долларовой системы и отказа от поддержки финансовых институтов через возобновление эмиссии), то для финансистов принципиальной задачей является его ликвидация на посту президента США или, по крайней мере, такое его ограничение, которое позволит восстановить контроль финансистов над руководством ФРС (который был окончательно утрачен после «дела Стросс-Кана»).

Грубо говоря, финансистам нужна эмиссия, причем не просто эмиссия, а направляемая на спасение финансовых институтов, а вовсе не реального сектора США (как это происходит, пусть и в очень ограниченном объеме, сейчас). У них много сторонников, но, как показали выборы 2016 года (и прошедшие за ними довыборы), и близко нет критического необходимого большинства. И по мере поднятия учетной ставки и приближения практически неизбежного обвала рынков по сценарию начала 30-х годов прошлого века (только масштаба раза в полтора больше) эта необходимость становится все более и более категорической.

Что в такой ситуации можно сделать? Импичмент, судя по всему, невозможен, во всяком случае, именно это следует из наших политических обзоров, а значит остается реально ограничивать Трампа так, чтобы повторение операций типа «дела Стросс-Кана» было бы невозможно. В этом случае системная близость чиновников ФРС к мировой финансовой элите и колоссальное давление «общественного мнения» (то есть приплаченными финансистами СМИ) неизбежно заставит ФРС изменить политику и перейти к продолжению эмиссионных программ, направленных на поддержание финансовых институтов.

Вопрос: а что в такой ситуации может сделать Трамп? Подписать закон о санкциях он вынужден, что жестко ограничивает его возможности в части проведения любой политики с Россией. Фактически, что бы он не обещал, в сложившейся ситуации это не имеет никакого смысла. На что ему, конечно, укажут, и собственные эксперты, и российские партнеры. И остается ему только воспользоваться опытом Путина и попробовать поиграть в айкидо. То есть - продолжить активность Конгресса и стоящими за ним международными финансистами. Зачем? А очень просто - потому что любые санкции разрушают рынки, а значит - приближают момент глобального обвала. Причем желательно эти санкции применять против экономики, которая побольше российской, в идеале - против Китая.

И что мы видим? Трамп начал активно лоббировать санкции против Китая! Формально - за поддержку новой «оси зла», в которую входит не только Россия, но и КНДР. И, видимо, чтобы его оппоненты в Конгрессе не смогли «соскочить с иглы», Китай и Россия устроили два грандиозных парада, аналогов которым в прошлом не было (при этом китайские корабли участвовали в параде в Санкт-Петербурге, а «император» Си облачился в военную форму). И если Трамп проявит настойчивость (а он это сделает почти наверняка), то санкции против Китая станут реальностью.

Напомним, что у самого Трампа практически нет рычагов влияния на рынки. Сам он (ну, точнее, стоящие за ним силы) их обрушить практически не может, но вот максимально облегчить этот процесс - вполне. И есть у меня подозрения, что события вчерашнего дня, на самом деле, как раз и являются тем инструментом, который для этого используется. Разумеется, разного рода критики начнут вопить, что поскольку нет явного механизма согласования, то все эти рассуждения - сплошная конспирология! Но мы на это ответим, что если бы такие механизмы были видны (кто сказал Киссинджер?), то это бы свидетельствовало о вопиющем непрофессионализме участников, а вот интересы скрыть невозможно. И чуть выше анализ этих интересов я и дал.

Разумеется, анализ можно сделать и более полным. Но острой необходимости в этом нет - кто хочет, тот сам доработает приведенные рассуждения, а кто в них не верит, так пусть и не верит. Во всяком случае, предыдущие мои реконструкции реализовывались достаточно часто, чтобы считать, что доля истины в приведенных рассуждениях есть.

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