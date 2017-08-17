/Поглед.инфо/ Пентагонът прехвърля танкови дивизии до пристанища на Тихия океан и Мексиканския залив, за да бъдат натоварени на военни транспортни кораби. Блогърът Already happened, който следи прехвърлянето на въоръжението, публикува в Twitter любителски снимки и видеоклипове, на които се виждат жп композиции със стотици танкове, самоходни гаубици и спомагателна техника, пътуващи към западните и източните пристанища на САЩ.

През януари в германското пристанище Бремерхафен е предислоцирана от Колорадо 3-та бронетанкова бригада от 4-та пехотна дивизия, в състав от 3500 войници, 87 танка, 18 самоходни артилерийски установки Paladin, 419 бронирани машини HMMWV и 144 бойни машини Bradley. През май с товарния кораб Liberty Passion в Йордания са доставени 100 единици тежка бойна техника. През май товарният кораб Green Ridge доставя военна техника в литовското пристанище Клайпеда. В края на юли същият кораб отплува от Порт Артър – пристанище на източното крайбрежие на САЩ, с около 300 единици бойна техника, вкл. танкове.

На западното крайбрежие също се съсредоточават стотици самоходни гаубици M109A6 Paladin, които най-вероятно ще се натоварят на кораба-док (ESD) USNS John Glenn с товароподемност 58 000 тона. Кораби от типа ESD представляват полупотопяеми платформи, които могат да доставят бойната техника и оборудването директно на брега.

Според Лукас Томлинсън, кореспондент на американския телеканал Fox News, известен високопоставен американски генерал е пристигнал преди два дена в Южна Корея, а началникът на Обединения комитет на началник-щабовете Джоузеф Дънфорд е посетил Япония дни преди това...

(рус.ез.)

США готовят военный удар: перебрасывают за границу сотни танков и гаубиц

Пентагон перебросил танковые дивизии в порты Тихого океана и Мексиканского залива и сейчас идет их погрузка на военно-транспортные корабли. Блогер Already happened, который следит за переброской оружия, разместил в Twitter любительские фотографии и видеоролики, как железнодорожные составы с сотнями танков, самоходных гаубиц и вспомогательной техники направляются на запад и восток США.

Один из поездов прибыл в техасский порт Бомонт на берегу Мексиканского залива. На видео можно сосчитать около 150 самоходных гаубиц M109A6 Paladin. По фотографиям из самого порта видно, что привезли еще и танки и бронемашины Hummer и погрузка осуществляется в Cape Victory — перевозчик транспорта грузоподъемностью 22 тыс. тонн. Одна самоходная гаубица весит около 24 тонн.

«Переброска техники американских военных происходит каждый день, сложно сказать, куда ее отправят, много направлений. Осталось дождаться отхода судна», — заметил блогер Already happened. По данным навигационного портала, в порту Бомонт сейчас находятся также военно-транспортные суда Cape Trinity и Cape Taylor. Грузоподъемность каждого составляет 21 тыс. тонн.

В конце июля из Порта-Артур, рядом с Бомонтом, ушел грузовоз Green Ridge. В мае он доставлял боевую технику в литовскую Клайпеду. Тогда, как сообщало американское специализированное издание Defense News, капитан корабля пожаловался на опасное приближение к нему российского корабля и вертолетов. На этот раз маршрут американского грузовоза лежал в испанскую Роту. По данным СМИ, на борту находилось около 300 единиц техники, включая танки. Сейчас, по данным Marinetraffic, Green Ridge направляется обратно в США — Чарльстон.

Напомним, что ранее из портов восточного побережья США Пентагон делал масштабные переброски тяжелой техники в Европу для усиления НАТО и в Иорданию — на границу с Сирией. Причем, поставки танков и самоходных гаубиц тогда были скромнее. Например, в январе в немецкий порт Бремерхавен перебросили 3-ю бронетанковую бригаду 4-й пехотной дивизии из Колорадо. А это — около 3500 солдат, 87 танков, 18 самоходных артустановок Paladin, 419 бронированных машин HMMWV и 144 боевых машин Bradley. В Иорданию в мае доставили судном Liberty Passion менее 100 единиц тяжелой техники.

Другое направление, куда доставляют танки и самоходные гаубицы в США, Лос-Анджелес. На западное побережье пришел состав с сотнями самоходных гаубиц M109A6 Paladin. Куда он направляется точно, неизвестно. Однако рядом находится порт Long Beach, где сейчас пришвартован экспедиционный перегрузочный корабль-док (ESD) USNS John Glenn грузоподъем-ностью 58 тыс. тонн. «ESD сконструирован как полупогружная платформа, которая дает возможность осуществлять доставку техники и оборудования по морю прямо на берег. Он значительно сокращает зависимость от иностранных портов и обеспечивают выгрузку вне них — прямо на берег», — заметил блогер Already happened и добавил, что конечная точка доставки самоходных гаубиц неизвестна, но можно точно сказать: «США готовят еще одну крупную морскую операцию с западного побережья страны». Напомним, что именно с этой стороны США ведут военные поставки в Южную Корею против КНДР.

Как написал в своем Twitter корреспондент американского телеканала Fox News Лукас Томлинсон, вчера в Южную Корею прибыл некий высокопоставленный американский генерал. «Председатель объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд ранее посетил Японию», — заметил журналист.

Несколько дней назад, после угрозы Пхеньяна нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам в Тихом океане, Дональд Трамп заявил: «Если Ким Чен Ын еще раз пригрозит нам или сделает что-либо в отношении Гуама или любого другого места на территории США либо наших союзников, он действительно пожалеет об этом, и он пожалеет об этом очень скоро». Также президент США объявил о готовности к военным действиям против КНДР: «Военные средства решения на месте и полностью готовы к бою на случай, если Северная Корея поведет себя неразумно».

В апреле Пентагон установил в Южной Корее систему противоракетной обороны THAAD, а в июне США отправили два авианосца «Рональд Рейган» и «Карл Винсон» из Японии к Корейскому полуострову. Также в соцсетях появлялись фотографии и видеоролики из Южной Кореи о переброске своим ходом и железнодорожными составами танков и самоходных гаубиц на север страны к границе с КНДР.

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