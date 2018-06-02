/Поглед.инфо/ Американски бизнесмен от гръцки произход Ефстатиос Валиотис предлага Константинополската патриаршия да се премести в САЩ. Това предизвика взрив от възмущение на представителите на православната вяра. Инцидентът стана в православната катедрала във Вашингтон, чийто енориаш е бизнесменът, по време на служба, на която присъстваха официални клирици, които не реагираха на предложението на бизнесмена, което предизвика последващата вълна на възмущение от страна на енориашите.

Според Валиотис идеята била добра, в светлината на влошаването на отношенията с Турция, където в истамбулския квартал „Фенер” от векове е резиденцията на Константинополските патриарси. Не за първи път Валиотис предлага църквата да се премести в Съединените щати.

Подобна стъпка би могла да се приеме като богохулство, ако някои искат да подминат по-дълбокия проблем, че САЩ провеждат политика на трансхуманизъм и отдавна са известни със своите изключително „специфични” нагласи към религията, по-скоро към различните секти, които понякога придобиват страшни форми. Достатъчно е да припомним сектата на Чарлз Менсън с извършените множество жестоки убийства, включително съпругата на режисьора Роман Полански; която и сега действа под името „Църквата на Сатаната”. В същото време американската неправителствена организация "Комисия по международните религиозни свободи" (USCIRF) публикува доклад за състоянието на религиозната свобода в Русия, която предизвиквала „сериозно безпокойство”.

(рус.ез.)

США хотят получить контроль над православной церковью

Американский предприниматель греческого происхождения Эфстатиос Валиотис предложил перенести Константинопольский патриархат на территорию Соединенных Штатов, что вызвало шквал негодования со стороны представителей религии. Инцидент произошел в православном соборе в Вашингтоне, прихожанином которого и является коммерсант. При этом на службе присутствовали представители официальной церкви, которые никак не отреагировали на предложение, чем вызвали последующую критику со стороны единоверцев. По словам Валиотиса, это хорошая идея в свете ухудшения отношений с Турцией, где на территории стамбульского квартала Фанар испокон веков располагалась резиденция константинопольских патриархов. Это не первый раз, когда Валиотис агитирует перенести церковь в США. Ранее он уже выступал с аналогичными заявлениями и агитировал прислушаться к нему под тем или иным благовидным предлогом. Кто-то мог воспринять подобные слова лишь как богохульство и шаг против церкви, но по факту проблема гораздо глубже, если рассматривать ее в контексте проводимой Соединенными Штатами политики трансгуманизма. США давно славятся своим крайне интересным отношением к религии, а точнее к различным ответвлениям, приобретающим порой пугающие формы. Пока американская НКО USCIRF «Комиссии по международной религиозной свободе» составляет доклад, в котором называет Россию страной, «вызывающей особое беспокойство», в самих Штатах ситуацию можно охарактеризовать, как аховую.

Одним из показательных моментов можно назвать травлю России в западных СМИ из-за запрещения деятельности известной всем организации «Свидетели Иеговы». Медиа попытались в очередной раз выставить нашу страну в роли некоего чудовища, запрещающего все. Конечно же, они предпочли умолчать о фактах многочисленного мошенничества со стороны иеговистов, которые втирались в доверие к людям, а затем оставляли их без имущества и средств к существованию, прикрываясь верой. Хотя учитывая то, что творится с классической религией в США, все начинает вставать на свои места.

Можно вспомнить и печально известную секту Чарльза Мэнсона «Семья», на счету которой было множество жестоких убийств, ныне действующую «Церковь Сатаны» с огромной статуей Бафомета на входе или «Ветвь Давидова», члены которой занимались оборотом оружия и обвинялись в насилии над детьми. Понятно, что именно подобный формат религии приемлем в американском обществе, а не классические ценности православия, католицизма или ислама. Все это часть глобальной идеи США по уничтожению единства в обществе и навязыванию новых удобных Вашингтону ценностей, которые можно охарактеризовать как веру в единственного бога «Капитал».

Именно по этой причине христианство в западной культуре всячески дискредитируется, создаются различные ЛГБТ-церкви и другие извращенные ответвления. Ислам посредством ассоциирования с боевиками-джихадистами низведен в массовом восприятии в «религию терроризма», хотя ни для кого не секрет, что радикализация Ближнего Востока началась именно с подачи Запада. Видимо, теперь США хотят получить в свое распоряжение власть над православной церковью и создать из нее новые гибриды, которые не будут иметь ничего общего с привычной всем конфессией. Вашингтон понимает, что религия – это то, что объединяет человека в современном обществе, и ему это совершенно не на руку, ведь их основная цель управление массами. Делать же это проще с теми, кто не связан моральными устоями, не имеет корней и не помнит собственной историей.

Один раз Россия уже сумела пережить подобную попытку управлять мозгами людей, когда в 90-е годы XX века кока-кола, бургеры и многочисленные секты навязывались населению еще молодой страны с Запада. Именно тогда по выходным россияне наблюдали, как в американских приходах священники-афроамериканцы поют под ситнезатор и танцуют в церквях. Именно тогда в страну хлынули многочисленные секты, главной целью которых стало обогащение. Тогда же в России нашли убежище сектанты из Аум Сенрикё, устроившие террористический акт в метро Токио. А многочисленные псевдорелигиозные организации переписывали на себя квартиры прихожан и не давали им покинуть свои ряды под угрозой смерти. Как раз такой действительности и отсутствия исторически сложившихся устоев в обществе желают США для всего мира. Для этого же звучат предложения перенести патриархат православной церкви в Штаты. Чтобы разрушить, извратить и создать монстра, который поможет зарабатывать на обычных людях, оставшихся без поддержки своей веры.

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