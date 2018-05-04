/Поглед.инфо/ Реално обединение на Корея засега няма да се получи. Но ако се постигне тясно сътрудничество и добросъседски отношения, това вече ще стане символ на единство. Това е и във взаимен икономически интерес; и за намаляване на военното и политическото напрежение на полуострова; и за укрепване на позициите и на двете страни на международната арена.

В интерес на Русия е с "отварянето" на Северна Корея, страната да се ангажира в евроазиатския блок. В противен случай съществува риск да се изпусне моментът и да се подари влиянието на Китай и Съединените щати.

При всички случаи, основната борба за влияние на Корейския полуостров ще се разгърне между Вашингтон и Пекин. Сеул продължава да е под влиянието на Америка, но ситуацията може да се промени. В най-добрия случай това ще бъде малък, но относително суверен геополитически полюс; в най-лошия случай територията може да се окаже удобното местоположение на американско или на китайско военно оборудване...

(рус.ез.)

Объединятся ли Кореи?

Сегодня состоялась первая личная встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном у демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров. Более того, Ын – первый за 65 лет правитель КНДР, который коснулся южнокорейской земли.

Встреча прошла в крайне дружелюбной атмосфере, лидеры много шутили, обменивались теплыми словами и, главное, договорились о важных вещах.

Договоренности

В принятой декларации в первую очередь говорится, что страны будут добиваться «полного и всеобъемлющего улучшения и развития отношений и тем самым приближать будущее совместное процветание и воссоединение».

- Главы государств заявили, что их страны не будут воевать (Ким Чен Ын пообещал не будить южнокорейского коллегу ракетными залпами) и готовы подписать мирный договор. Документ предполагает заключение между Севером и Югом мирного договора уже в 2018 году.

- Они обещали работать над полной денуклеаризацией Корейского полуострова и добиться "безъядерного статуса" региона.

- С южнокорейской стороны поступило предложение объединить железные дороги между странами.

- Есть предварительная договоренность о саммите, в котором помимо корейских стран могут принять участие Соединенные Штаты и Китай.

- Ким сделал важное заявление о возможном воссоединении с Южной Кореей. «Я верю, что Север и Юг в будущем объединятся, - сказал Ким Чен Ын, - Мы — один народ, одна кровь. Мы не можем быть разделены».

Курс на сближение

Существенное потепление отношений между КНДР и Южной Кореей наблюдается с начала 2018 года. Под Новый год Ким открыто подчеркнул, что Пхеньян открыт к диалогу с Сеулом. Затем страны вместе провели Олимпиаду, и даже объединили команды. На Играх также присутствовала сестра главы КНДР.

США, Китай и КНДР

Важно, что КНДР продемонстрировала готовность к прямому диалогу с США. Так, ранее Ким Чен Ын провел встречу с новым госсекретарем Майком Помпео, а с президентом Дональдом Трампом встреча может состояться уже в мае-июне.

Важно отметить, что США добиваются лишения КНДР всех ядерных вооружений, чтобы сделать ее «беззубой». И хотя сейчас Ким говорит о денуклиаризации, конкретных мер по утилизации старого вооружения не проводится. Скорее всего, и не будет – как только Пхеньян уничтожит свой козырь, он станет беззащитным перед вашингтонским давлением. Тем более, как мы помним, даже после успешных переговоров Пхеньяна и Сеула в Белом доме поспешили заверить, что хоть и одобряют процесс, но санкции не снимут.

Вопрос только в том, на какие иные уступки готов пойти Пхеньян, учитывая, что Сеул во многом остается под мощным влиянием Соединенных Штатов.

Реальное объединение Корей?

Сейчас формально объединить КНДР и Южную Корею не получится. Однако плотное сотрудничество и добрососедские отношения уже станут символом единства. Это и взаимный экономический интерес, и снижение военно-политической напряженности на полуострове, и укрепление позиций обеих стран на международной арене.

В интересах России - принять участие в "открытии" миру Северной Кореи, и привлечь к сотрудничеством с евразийским блоком. В противном случае есть риск упустить момент и подарить влияние Соединенным Штатам и Китаю.

Впрочем, основная борьба за влияние на Корейском полуострове развернется между Вашингтоном и Пекином. Сеул пока остается под американским влиянием, однако ситуация может поменяться. В лучшем случае это будет небольшой, но относительно суверенный геополитический полюс, в худшем - территория для удобного расположения американской либо китайской военной техники, что приведет к потенциальной угрозе столкновения с Россией.

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