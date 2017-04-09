/Поглед.инфо/ Опит да го унижи, или знак на уважение?



Специалистите по въпросите на Изтока сега обсъждат как именно Китай е възприел американския сензационен удар с ракети "Томахоук" срещу Сирия в момента, когато се провежда срещата на китайския лидер с Доналд Тръмп? В едно са солидарни специалистите – това със сигурност не е съвпадение.

"Нашият президент съобщава за това на китайския лидер в момента, когато се нанася ударът", заяви пред журналисти в петък говорителят на Белия дом, цитиран от ТАСС.

Приемайки председателя на КНР Си Цзинпин "на своя територия", Тръмп просто информира китайския гост на вечерята, че "е предприета акцията..."

Си Цзинпин се оказа първият от световните лидери, които Тръмп уведоми за ракетна атака срещу сирийската база, при това той го направи лично. В същото време се знае позицията на Пекин и тя не се е променила: в петък официален представител на китайското Министерство на външните работи съобщи, че Китай уважава избора на сирийския народ, направен в полза на Башар Асад.

(рус.ез.)

«Трамп дал понять Си Цзиньпину, кто в доме хозяин»

Попытка унизить – или знак уважения? Востоковеды обсуждают, как именно воспринял Китай тот факт, что сенсационный удар ракетами «Томогавк» по Сирии США предприняли именно в тот момент, когда лидер КНР встречался с Дональдом Трампом. В чем они солидарны – это точно не было случайным совпадением.

«Наш президент сообщил о происходящем китайскому лидеру в тот момент, когда удары наносились», – заявил журналистам в пятницу официальный представитель Белого дома, которого цитирует ТАСС. Трамп, принимающий председателя КНР Си Цзиньпина «на своем поле», за ужином просто сообщил китайскому гостю, что «предпринимается эта акция», и пояснил, «что ей предшествовало».

Си оказался первым из мировых лидеров, которого Трамп поставил в известность о ракетной атаке на сирийскую базу Шайрат – причем сделал это лично. При этом позиция Пекина известна, и она не менялась. О ней в пятницу напомнил официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин: КНР уважает выбор сирийского народа, сделанный в пользу Башара Асада.

Сами американо-китайские переговоры, начатые накануне в поместье Трампа «Мар-а-Лаго» во Флориде, президент США назвал «замечательными». Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином позволила продвинуть вперед отношения Вашингтона и Пекина.

С другой стороны, еще в конце марта Трамп анонсировал встречу с лидером КНР как очень сложную. А накануне прилета Си во Флориду США озвучили список жестких требований к Китаю – как экономических, так и политических. В частности, Вашингтон заранее дал понять, что не откажется от размещения ПРО в Южной Корее, что крайне нервирует Китай.

Атака на Сирию, пришедшаяся на финал ужина Трампа и Си, оказалась как нельзя кстати.

Демонстрация мощи и создание барьера

«Трамп попытался показать, что США сохраняют свои позиции. Вопрос – специально ли к встрече с Си Цзиньпином приурочен этот удар, или были какие-либо иные причины. Это важный вопрос, ответ на который хотелось бы знать», – отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД директор Центра экономических и социальных исследований Китая, замдиректора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский.

Трамп специально объявил об атаке именно в период визита Си Цзиньпина, – считает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин, указывающий на это в публикации портала Defence.Ru.

Президент США «дал понять Си Цзиньпину, кто в доме хозяин, и тем самым диктовать условия на переговорах», – полагает Островский. Таким образом, подчеркивает собеседник, новый американский лидер намерен создать барьер на пути претензий Пекина.

Эксперт сравнивает поведение Трампа с поведением Гарри Трумэна – в 1945 году президент США сообщил Сталину о бомбе, сброшенной на Хиросиму. Советский же лидер сделал вид, что не понял, о чем идет речь. Китай, по мнению Кашина, воспримет атаку на Сирию в момент визита Си как преднамеренное унижение. Китайцы «сделают хорошую мину», а «потом отомстят».

Такое демонстративное бравирование силой грозит похоронить наметившееся улучшение отношений с Китаем. Но существует мнение, согласно которому Трамп ведет более тонкую игру.

Демонстрация уважения и создание безвыходной ситуации

«Трамп показал свое уважение к Китаю, сообщив новость именно лидеру Китая, а не лидеру какой-либо из своих стран-союзниц», – полагает профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

Послание, связанное с бомбардировкой Сирии, связано с политикой Трампа в отношении Азии вообще, а не только по отношению к Ближнему Востоку, отметил востоковед в беседе с газетой ВЗГЛЯД. Маслов отмечает: если немного «отмотать назад», то можно обратить внимание, что буквально неделю назад в интервью газете Financial Times Трамп по сути дела поставил Китай в безвыходную ситуацию.

«Он сказал буквально следующее: господин Си должен помочь нам с Северной Кореей, иначе наш ответ будет unilateral – «односторонним», – полагает эксперт. – Сначала был намек на то, что Китай должен сильнее нажать на КНДР. Китай не отреагировал на это более активным образом, как показалось Трампу», – отмечает Маслов.

Бомбардировкой Сирии американцы показывают, что нечто подобное может произойти и в регионе Восточной Азии, считает собеседник. «Именно поэтому Трамп первым сообщил эту новость именно Си Цзиньпину», – делает вывод он.

С точки зрения собеседника, речь идет сугубо о двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. В данном случае Трамп вообще не принимал во внимание позицию Москвы.

Россия вне повестки?

«Представление о том, что Трамп пытается вбить клин между Россией и Китаем или «притянуть» Китай к США – несколько упрощенный взгляд», – отмечает Маслов. Для Трампа сегодня российская повестка не очень важна, или как минимум не первостепенна, полагает собеседник. «Более важна сугубо китайская повестка», – считает он.

Главный вопрос в отношениях с Китаем, по мнению Маслова, это разделение зон ответственности в мире. Это касается и военной сферы, и торговых отношений.

Но, добавляет Маслов, Трамп сделал «несколько несуразных шагов» как во время предвыборной гонки, так и сразу после выборов. «Тогда он в основном озвучивал мнение ультраправых китаистов – своих советников. Они убеждали, что Китай является основной экономической и даже военной угрозой для США. В результате по сути это возвело непреодолимый барьер между Трампом и Си Цзиньпином», – поясняет собеседник. Так было в январе-феврале. Но потом, отмечает Маслов, президент США изменил саму систему подхода к Китаю.

Два шага навстречу Китаю

Во-первых, китаисты-фундаменталисты были отключены от принятия экспертных решений, указывает Маслов. В основном связи между китайской стороной и Трампом идут через зятя Трампа Джареда Кушнера и вообще семейных связей Трампа, указывает Маслов. По сведениям New York Times, именно Кушнер (который уже достаточно давно налаживает бизнес-контакты с деловыми кругами Китая) был инициатором встречи Трампа и Си во Флориде. Зять нового президента рассматривается в Пекине как прагматик и перспективный партнер.

Во-вторых, Трамп, казалось бы, вынужденно, признал идею «одного Китая», отмечает Маслов. Ранее, в рамках демонстрации «жесткости» по отношению к Пекину, Трамп демонстрировал готовность более тесно сотрудничать с Тайванем. Но состоявшийся в феврале первый телефонный разговор лидеров КНР и США стал ходом Трампа навстречу Китаю.

«Это был «кивок» в сторону Си Цзиньпина. Но был и показательный момент: после телефонного разговора в американском и китайском пресс-коммюнике имелись расхождения, – отмечает Маслов. – В американском коммюнике было сказано: господин Трамп согласился с политикой «одного Китая» по просьбе Си Цзиньпина. В китайском коммюнике слов «по просьбе» не было. США показали, что они пошли навстречу Китаю».

Особых плюсов по итогам встречи Трампа и Си ждать не придется – учитывая реальное состояние отношений Вашингтона и Пекина, считает Андрей Островский. «По логике вещей они не должны договориться ни о чем, – предполагает эксперт. – Ни по корейскому вопросу, ни по Южно-Китайскому, ни по попыткам Трампа ограничить объем экспорта и объем китайских инвестиций в Америку».

Но, вне зависимости от итогов встречи, Трамп уже продемонстрировал, «кто в доме хозяин». Впрочем, вряд ли Пекин считает Поднебесную и в целом восточноазиатский регион частью американского «дома».

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