/Поглед.инфо/ И срещу Тръмп, и срещу Путин действа една и съща мощна международна либерална армия, която се стреми да удари Тръмп в Америка, а Путин - в Русия.

Тази армия, въпреки че говори на различни езици, по същество е една. Изпълнена е с една и съща енергия, захранва се от едни и същи пари, изпитва едно и също невъзприятие към държавата като такава. И американските, и руските либерали са много опасни. И неизвестно е какъв ще резултатът, как ще завърши сблъсъкът им с настоящите правителства. Затова Путин и Тръмп, срещайки се в кулоарите на "Г-20", биха могли да се споразумеят за неявна взаимна подкрепа. Путин е готов да помага на Тръмп, като не реагира на антируските му изявления, които се явяват бутафорни, заслоняващи Тръмп от свирепите демократи. Затова Русия е толкова сдържана, понякога дори изглежда страхлива, във връзка с нападките срещу Тръмп.

(рус.ез.)

Воля или безволие

И против Трампа, и против Путина действует одна и та же мощная интернациональная либеральная рать.

Журналисты во всём мире гадают, о чём во время "двадцатки" переговаривались Путин и Трамп. Поскольку содержание разговора остаётся неизвестным, журналистам приходится описывать их рукопожатия, манеру говорить, выражение глаз, то, как сидел в своём кресле Трамп, и как иронично или, наоборот, сочувственно смотрел на него Путин. Оставив сущностное содержание беседы закрытым, журналистам бросили незначительные куски, на которые те жадно набросились. Но можно догадываться, о чём говорили Путин и Трамп, в чём суть их тайной договорённости, в чем её необходимость.

И против Трампа, и против Путина действует одна и та же мощная интернациональная либеральная рать, которая стремится срезать Трампа в Америке, а Путина — в России. Эта рать, хотя и говорит на разных языках, по существу едина. Она наполнена одной и той же энергией, питается одними и теми же деньгами, одним и тем же неприятием к государству как таковому. И американские, и российские либералы очень опасны. И неизвестно, чем кончится их столкновение с действующей властью. Поэтому Путин и Трамп, встречаясь на полях "двадцатки", могли договариваться о неявной взаимной помощи. Путин готов помогать Трампу, не реагируя на его антироссийские высказывания, которые являются бутафорией, заслоняющей Трампа от свирепых демократов. Потому Россия столь сдержана, порой даже труслива по отношению к нападкам Трампа.

Путин же получает от Трампа обещания не поддерживать, не спонсировать либеральные антикремлёвские силы. Эта неявная договорённость прослеживается сквозь политические укоризны, которыми обмениваются Москва и Вашингтон.

И одновременно мы видим, как торжествует принцип, провозглашённый ещё Мао Цзэдуном: остриё на остриё. Ещё недавно весь мир с содроганием наблюдал за приближением американских авианосцев к берегам Северной Кореи. Десятки самолётов, находящихся на борту авианосца, готовы были взлететь и нанести ядерные удары по ракетным и атомным объектам КНДР. Какая страшная риторика звучала! Как демонизировался Ким Чен Ын! Как громыхали, обличая северокорейский строй и предрекая его близкую кончину, репродукторы Южной Кореи, установленные на границе с Северной Кореей в районе 38-й параллели! Но стоило северокорейцам проявить волю, мужество и осуществить запуск очередной серии баллистических ракет, как Южная Корея, сдалась, сникла и побежала к Ким Чен Ыну договариваться. Южная Корея отступила в этой лобовой атаке. Вместе с Южной Кореей потерпела поражение Америка — все эти грозные авианосцы, все неисчислимые атомные силы. Вот что делает воля в политике! Политическая воля оказывается мощнее армий и сильнее банковского капитала.

В сегодняшней России действуют две силы, исключающие одна другую. Одна, которой управляет Путин и которая одобряется большинством российского населения, — это ставка на усиление Родины, на укрепление Российского государства, на возвращение России былого величия, достоинства, былого места среди других цивилизаций. Вторая сила, которая очень плотно припала к власти, облепила Кремль, как пиявки впиваются в полнокровное тело — это олигархический строй. Ему наплевать на русское величие, Россия ему нужна как добыча, Эта сила, как заявил Чубайс, уверена, что в мире правят не моральные ценности, а интересы. И он, Чубайс, с его предшественником Гайдаром и безвременно ушедшим Немцовым, демонстрировали превосходство экономических, материальных, земных денежных интересов над моралью, над этикой, над русской философией и историей, над всеми категориями высшего русского сознания, которые позволяли России не склоняться, выстоять среди чудовищных атак враждебного ей мира.

Две эти тенденции — тенденция на усиление России и тенденция на её ослабление — каждый день показывают их несовместимость. Олигархи демонстрируют своё господство в российском обществе, свою ненаказуемость, позиционируют себя как сверхлюдей. Чего стоит Полонский, который, будучи совершенно очевидным преступником, избежал наказания и с хохотом покинул здание суда, оставив всё российское общество в недоумении, шоке и тоске?! Гражданам ещё и ещё раз продемонстрировали безнаказанность миллиардеров.

Чего стоит просьба правозащитницы Людмилы Алексеевой к президенту помиловать убийцу и бандита, организатора терактов, на руках которого кровь десятков людей, бывшего сенатора, сбежавшего с наворованными миллионами в Швейцарию, откуда он был выманен нашими спецслужбами? Она не попросила за несчастного инвалида, брошенного в тюрьму по обвинению в краже мопеда, не просит за Удальцова и Квачкова, находящегося в колонии. Какая гадость эта ваша "заливная" Люда!

Чего стоят непрекращающиеся так называемые прокурорские скандалы, и очередной — на Кубани, в Краснодарском крае, где свадьба судейской дочки обошлась в несколько миллионов долларов. Туда слетелась наша музыкальная челядь, обслуживая, ублажая своим пением эту свадьбу, на которую были брошены деньги, добытые тяжёлым трудом на полях Кубани. Этот казус показал абсолютную уродливость и чудовищность нашей действительности. Мы говорим о возрождении казачества, а казачество не ограничивается только формой, эполетами и георгиевскими крестами. Оно хочет возродить свой казачий уклад, казачье подворье, казачью земельную собственность, казачье ощущение родной степи, родного хлеба. Но большинству казаков достаются одни только нагайки и фуражки с околышами, крохотные земельные наделы. А огромные пространства хлебных полей скуплены на криминально нажитые деньги олигархами-латифундистами.

Власть неравномерно делит свои симпатии между разными слоями нашего общества, между либералами и патриотами. С одной стороны, опора нынешней власти — это патриотическое сознание, это большинство, народа, терпеливое, вменяемое, трудолюбивое, верящее в русское грядущее, в русскую победную звезду. С другой стороны — чванливое лукавое, капризное вероломное либеральное меньшинство, которое для власти не представляет прямой опасности, но с которой власть связана своим рождением во времена перестройки и проклятых девяностых годов.

Патриотам, в том числе — и газете "Завтра", не спускают любой просчёт. любую неосторожность. Всякая, самая малая оговорка, сделанная журналистами газеты "Завтра", её авторами, преследуется Роскомнадзором. Газету замучили штрафами, абсолютно неправомерными и несправедливыми. Газета, борясь с русофобами, осуждая их, давая отпор, указывает, какие приёмы, какие словеса те употребляют в поношении, унижении нашей Родины. И за это нас карают, накладывают огромные штрафы. В то время как сами русофобы на страницах своих газет, на сайтах, на телеэкранах, на радиостанциях позволяют себе чудовищные изречения, но остаются безнаказанными и продолжают каждый день лить страшную хулу на русских, на наше государство, историю, на нашего президента.

Конечно, отвратительно выглядит обливание зелёнкой представителей либеральной мысли, когда неприятного патриотам либерала мажут нечистотами, травмируют. Недопустимо недавнее нападение на Юлию Латынину, дом которой уже в который раз облили нечистотами, нанеся ей моральный и физический урон. Но ненависть, что брызжет из передач Латыниной, отвратительное русофобство, которым она руководствуется в передачах, таковы, что порождают ответную ненависть. И ненависть в обществе разрастается.

Когда мы слышим лицемерные жалобы либералов, что в России культивируют вражду, которая может привести нас к гражданской войне, нужно вспомнить, кто начал поход ненависти? Кто начал во времена перестройки хулу в отношении всего советского, всего русского, всего государственного? Это были либералы, те демоны перестройки, которые не оставляли камня на камне ни от одной государственной и советской ценности, а вместе с ними уничижали и оскорбляли всех тех, кто выступил против Горбачёва и развала Советского Союза. Мы слишком хорошо помним эти времена, и на нас не зажили те рубцы. Если сегодняшние либералы страшатся разрастания ненависти, пускай они перекроют вентили, которые питают их собственные радиостанции и газеты страшным для общественного развития ядом.

Что может объединить наше расползающееся общество? Что может соединить эти два берега русской общественной жизни, которые отдаляются один от другого, оставляя между собой зияющую пропасть? Не силовые приёмы власти. Не юридические ухищрения. Не призывы гуманистов прекратить вражду и остановить возгонку ненависти. Распадающийся русский мир может соединить только одно — развитие. То долгожданное развитие, которое недопустимым образом задерживается, обрекая Россию на неподвижность и стагнацию. Только стремительное развитие может вовлечь в этот поток и левых, и правых, и монархистов, и атеистов, и либералов, и носителей высокой государственности.

Магнит, когда он прикладывается к хаотически, разбросанным по столу железным кристаллам, выстраивает эти кристаллы, упорядочивает их. Пускай магнит русского развития выстроит нас в динамичную великую державу, способную выдержать удар грядущих, направленных на Россию, напастей.

Свобода лучше, чем несвобода. Воля лучше, чем безволие. Подвижник лучше, чем вор. Мы — за Россию без Навального и Абрамовича!

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