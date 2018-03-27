/Поглед.инфо/ Информационният портал Avia.pro съобщи, че "ръководената от САЩ западна коалиция, за неопределено време спира бойните си самолети в небето над Сирия до възникване на момент на крайна необходимост."

Авторът на настоящия текст сочи, че други данни, които да потвърждават тази информация, не се откриват, но в казаното от председателя на Комитета по отбраната към Държавната Дума Владимир Шаманов се подчерта необходимостта от "затваряне на въздушното пространство над Сирия за всички чужди държави, с изключение на тези, които имат разрешение от Дамаск."

Налице са и косвени признаци, че в това направление действително стават важни събития. Нека припомним, че постоянният представител на Съединените щати в ООН Ники Хейли преди време подчертаваше, че американските сили са готови за нови действия в Сирия. Като пример тя даде американското нападение срещу сирийска въздушна база, след химическата атака в Хан-Шейхун, за която Вашингтон недоказателствено обвини сирийския президент Башар Асад. В отговор, Министерството на отбраната на Русия потвърди, че ще предприеме ответни мерки, ако САЩ атакуват Дамаск или се окажат заплаха за руската армия. По думите на началника на руския Генерален щаб армейският генерал Валерий Герасимов, "мерки за въздействие" ще бъдат предприети "както срещу ракетите, така и срещу носителите, които ще бъдат използвани."

Американското издание The Nation отбелязва, че "никога досега Кремъл не е правил такива тежки заявления като това, че ако бъдат атакувани негови войски, той ще отвърне на удара."

Бившият високопоставен американски дипломат Ричард Хаас е разтревожен, че САЩ изживяват "най-опасния момент" в съвременната си история, като при това подчертава, че САЩ са стигнали до този момент "самостоятелно и не поради външни сили". Според него "сегашната ситуация в геополитиката е най-опасният момент в съвременната история на Съединените щати". Но достоверни прогнози за по-нататъшното развитие на събитията все още е трудно да се формулират.

(рус.ез.)

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Для ВВС США закрыто небо над Сирией.

Информационный портал Аvia.pro сообщил, что «коалиция Запада во главе с США на неопределенное время прекратила полеты боевой авиации в небе над Сирией до возникновения крайней необходимости». Других данных, подтверждающих это сообщение, нами не обнаружено, кроме заявления председателя комитета Государственной думы России по обороне Владимира Шаманова, который говорил о необходимости «закрытия воздушного пространства над Сирией для всех иностранных государств, кроме тех, у кого есть соответствующее разрешение от Дамаска».

Вместе с тем есть серьезные косвенные признаки, что на этом направлении действительно происходят какие-то важные события. Напомним, что ранее постоянный представитель США в ООН Никки Хейли подчеркивала, что американские силы готовы к новым действиям в Сирии. В качестве примера она приводила американский удар по сирийской авиабазе после химической атаки в Хан-Шейхуне, в которой Вашингтон бездоказательно обвинил сирийского президента Башара Асада. В ответ министерство обороны России подтвердило, что готово принять ответные меры в случае, если США атакуют Дамаск или представят угрозу для российских военных. Как говорил начальник российского Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов, «меры воздействия» будут предприняты «как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять». Американское издание The Nation отмечало, что «Кремль никогда не делал столь суровых заявлений о том, что если будут атакованы его войска, он нанесет ответный удар».

После этого, как сообщал «Голос Америки», глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил CША генерал Джозеф Данфорд позвонил Герасимову. Причем «это был уже второй такой разговор двух военачальников менее чем за две недели». Он касался Сирии и других проблем, «вызывающих взаимную озабоченность». Пресс-секретарь Данфорда полковник Патрик Райдер сообщил CNN, что «стороны согласились сохранять детали своего разговора в тайне». По оценке некоторых американских экспертов, на данном этапе «Москва и Вашингтон обозначили некую «красную черту», переступать которую они не намерены». Продолжая, укажем, что во многих российских СМИ появились сообщения и о том, что в Сирии уже размещены как минимум два вертолета, оборудованные системой РЭБ «Рычаг-АВ». Даже один такой комплекс защищает территорию от ударов с воздуха в радиусе 300 км.

А еще на сегодняшний день в Сирии базируются современные комплексы С-400, способные закрывать большую часть воздушного пространства страны. Так, ВВС Израиля уже прекратили заходить в сирийское воздушное пространство. Видимо, Израиль тоже получил предупреждение о том, что в случае появления в Сирии его военные самолеты будут уничтожаться без каких-либо предупреждений. Появились проблемы с навигацией гражданской авиации, что связывают с работой электронных систем в районе боевых действий в Сирии. Неофициальные источники сообщают, что российские военные, используя наземные системы радиоэлектронной борьбы, серьезно препятствуют безопасным полетам американской военной авиации. Плюс к тому — и находящие подтверждения сведения о начале ВВС США эвакуации с авиабазы Инджирлик в Турции, а также экстренном переезде с базы в Катаре в Саудовскую Аравию.

Рассуждая объективно, обозначенные примеры свидетельствуют об ослаблении влияния США в регионе. Как пишет в этой связи для Deutsche Welle обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнер Херман, «предварительным победителем после семи лет войны в Сирии может считать себя Россия». Британская газета The Guardian уточняет, что, вопреки всем прогнозам западных экспертов, российский президент Владимир Путин «удерживает в своей обойме таких очень непростых партнеров, как Турция и Иран, добиваясь изменения соотношения сил на Ближнем Востоке, ловя США на нежелании глубже вовлекаться в региональные конфликты». В то же время издание считает, что «геополитические игры за влияние в этом регионе не окончились, они будут продолжаться на старых фронтах в Сирии и на новых вокруг нее».

Бывший высокопоставленный американский дипломат Ричард Хаас заявил, что США сейчас переживают «самый опасный момент» в своей современной истории, отметив, что они подошли к нему «самостоятельно и не из-за внешних сил». По его словам, «нынешняя ситуация в геополитике является самым опасным моментом в современной истории Соединенных Штатов». Но достоверные прогнозы развития событий строить пока все же сложно.

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