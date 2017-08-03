/Поглед.инфо/ Докато Русия и Беларус се готвят за съвместни военни учения "Запад-2017", западните "експерти" продължават да бият тревога, а НАТО ускорено увеличава присъствието си в балтийските държави. Ами ако руските военни не напуснат Беларус след ученията? За кого бедата ще бъде по-голяма: за поляците или за прибалтийците? И в САЩ започват да истеризират?

Проблемът е, че по време на ученията, Русия и Беларус ще отработят отбранителни задачи в случай на евентуални военни заплахи. Не искаме нищо нито от балтийските страни, нито от Полша, нито от Украйна, но не възнамеряваме да търпим под носа си натовци. Защитаваме съюзна държава и изпращаме ясно послание към Запада: не се доближавайте до нашите граници! Всъщност, в руско-белоруските стратегически учения «Запад-2017» ще участват 13 хиляди военни и 680 единици бойна техника.

(рус.ез.)

«Запад-2017»: угроза Прибалтике или наглая ложь США?

Россия с Белоруссией готовятся к проведению совместных военных учений «Запад-2017», западные «эксперты» продолжают бить тревогу, а НАТО ускоренно наращивает свое присутствие в Прибалтике. А вдруг российские военные не покинут Белоруссию после учений? Кому тогда не поздоровится: полякам или прибалтам? Штаты начинают истерить?

Глупые вопросы, но в духе антироссийской пропаганды США. Американские военные опасаются, что Россия перекинет на свои западные территории, в Белоруссию и Калининградскую область больше войск, чем Альянс уже отправил в Прибалтику, Польшу и Германию. Авторы издания The New York Times Майкл Гордон и Эрик Шмитт «пророчат»: Россия решила показать военную мощь и «укрепить своё присутствие» в Белоруссии, поэтому она «не уйдет». Руководитель сил спецопераций США Тони Томас также нагнетает обстановку: «Велики опасения, что они не уйдут, и это не паранойя».

По их мнению, 100 тысяч российских солдат на восточной границе НАТО – это военное запугивание Россией Запада, возвращение к дням «холодной войны». Тот факт, что в учениях будет участвовать 1-я гвардейская танковая армия, чьи предшественники били гитлеровцев на восточном фронте в годы ВОВ и в Берлине, а позже участвовали в подавлении «Пражской весны», нужно считать намеком Путина для поляков и прибалтов: бойтесь России!

Паранойя или все же преднамеренное искажение мотивов Москвы? Несомненно, последнее, ведь Штаты желают увеличить численность американских военных близ российских границ. 600 американских парашютистов уже отправлены в Прибалтику, а смена боевой группы в Польше приостановлена. Много шуму из ничего? Как известно, в российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2017» будут участвовать 13 тысяч военных и будут задействованы 680 единиц боевой техники. Ну, и где эта «боевая сотня», которой пугают на Западе американские параноики?

Гораздо интересней узнать мнение российского военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Баранца: «Это плановые учения, о которых великолепно знают во всех штабах мира, потому что и российский Генеральный штаб, и белорусский заранее, за год оповещают о таких учениях все заинтересованные стороны».Плановость военных учений уже исключает создание непредсказуемой и опасной ситуации на внешнеполитической арене. Российско-белорусские учения проводятся из года в год, но именно сейчас американцы и прибалты начинают усиленно визжать о российской угрозе. А как же присутствие на учениях иностранных военных наблюдателей? В чем проблема, «партнеры»?

А проблема в том, что во время учений Россия и Белоруссия отрабатывают оборонительные задачи на случай будущих военных угроз. Ни Прибалтика, ни Польша, ни Украина нам и даром не нужны, но терпеть у себя под боком натовцев мы не намерены. Мы защищаем союзное государство, и шлём Западу четкий посыл: не стоит лезть к нашим границам!

Бред про российскую оккупацию Белоруссии и вовсе не стоит комментировать… Информационный шум, создаваемый на Западе, служит одной цели: Запад не желает отказываться от антироссийского курса. Стремление США доминировать в мире никуда не делось, но для этого Вашингтону нужно ослабить Россию по максимуму, вплоть до ее распада. Да, не стоит забывать и про желание янки получить доступ к богатейшим природным ресурсам России, которыми мы якобы незаслуженно владеем. Глава Совбеза Николай Патрушев как-то отметил, что Вашингтон не откажется сыграть роль катализатора процесса распада нашей страны. Сплетение геополитических и экономических интересов США в Восточной Европе и является угрозой для национальной безопасности стран Балтии и Польша, а не российско-белорусские учения. Правда, их марионеточные президенты и русофобские болванчики во власти никак не могут это понять.

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