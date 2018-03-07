/Поглед.инфо/ Преди 102 години, на 14 февруари 1916 г. в немското село Варзов, близо до град Штетин (днес Шчецин в Полша), е роден Фриц Паул Шменкел (с партизански псевдоним Иван Иванович) – съветски партизанин, Герой на Съветския съюз.

През 1923 г. бащата на Фриц който е комунист, е убит от нацистите по време на демонстрация. Фриц става член на Комунистическия младежки интернационал на Германия. През декември 1938 г., симулирайки заболяване, той се опитва да се отклони от военна служба, за което е осъден и хвърлен в затвора Торгау. През октомври 1941 г. е изпратен на източния фронт в 186-та пехотна дивизия на Вермахта.

През ноември 1941 г. Фриц дезертира от нацистката армия с една единствена цел – да воюва в редиците на Червената армия. Няколко седмици той се укрива в района на Смоленск. Не знае руски език, но успява да установи контакт с местни жители, споменавайки само три думи: „Ленин, Сталин, Телман“. И вратите на селяните се отварят за нощувка и храна, срещу което Фриц им помага в домашните работи.

На 17 февруари 1942 г. е арестуван от германците в село Курганово, но същия ден селото е завзето от партизани. Отначало партизаните не вярват на Фриц Шменкел и дори искат да го застрелят. Но в битките с нацистите той показва изключителна смелост, храброст, героизъм и безстрашие. На 6 май 1942 г. нацистите атакуват партизаните с танкове. Шменкел съветва командира да се целят в резервоарите, благодарение на което са унищожени 5 вражески танка.

През декември 1943 г. Шменкел, заедно с разузнавачите Виноградов и Рожков, е изпратен в тила на врага, но в началото на 1944 г. е заловен от нацистите и на 22 февруари 1944 г. е екзекутиран в окупирания от фашистите Минск. Подвигът на германския интернационалист би останал неизвестен, ако през 1961 г., разследвайки група полицаи, които през войната са се поставили в услуга на нацистите, КГБ попада на името Фриц Шменкел, който ръководи партизанската група, екзекутирала полицаите. И през 1964 г. посмъртно е удостоен със званието „Герой на Съветския съюз“.

(рус.ез.)

Герой Советского Союза Войник от Вермахта Фриц Пауль Шменкель

102 года назад, 14 февраля 1916 года, родился Фриц Пауль Шменкель (партизанский псевдоним Иван Иванович) советский партизан, Герой Советского Союза. Фриц Шменкель родился в местечке Варзово возле города Штеттин, ныне Щецин (Польша). Немец. В 1923 году отец Фрица Пауль Краузе, который был коммунистом, погиб во время демонстрации от рук нацистов.

Фриц вступил в Коммунистический интернационал молодёжи Германии. Работал на кирпичном заводе. В декабре 1938 года, симулируя болезнь, антифашист Ф. Шменкель уклонился от призыва в вермахт, за что осуждён и заключён в тюрьму города Торгау. В октябре 1941 года освобождён, и направлен на Восточный фронт в составе 186-й пехотной дивизии Вермахта.

В ноябре 1941 года Ф. Шменкель дезертировал из рядов фашистской армии с одной целью попасть в ряды Красной армии. Несколько недель он скрывался в Смоленской области, стучался в дома местных жителей и говорил лишь три слова, которые знал на русском: Ленин, Сталин, Тельман. И двери открывались... За еду и ночлег Фриц помогал сельчанам в хозяйстве.

17 февраля 1942 года он был задержан немецким офицером и двумя солдатами в деревне Курганово и был сдан старосте под охрану, но в тот же день в деревню вошёл партизанский отряд ｫСмерть фашизмуｻ, и командир отряда, узнав о немце, забрал его. В первое время партизаны не доверяли Фрицу Шменкелю и даже хотели расстрелять его. В одном из боёв с гитлеровцами Фриц Шменкель, получив оружие, убил немецкого солдата, который вёл точный прицельный огонь по дому, в котором укрывались партизаны. После этого в отряде стали ему доверять и он получил оружие. Партизаны дали ему имя ｫИван Ивановичｻ. Отряд действовал на территории Нелидовского и Бельского районов Калининской (ныне Тверской) области и в Смоленской области. Выполняя поручаемые партизанским командованием боевые задания, Ф. Шменкель принимал участие во всех крупных операциях отряда, проявляя исключительные мужество, отвагу, героизм и бесстрашие. 6 мая 1942 года в бою с немецкими танками Шменкель подсказал командиру отряда, что надо стрелять по бочкам с горючим, установленным на танках. Совет Фрица оказался полезным: благодаря этому партизаны подожгли 5 танков противника.

В августе 1942 года Фриц Шменкель с группой партизан, переодетых в немецкую форму, захватил без боя 11 полицейских и передал их партизанскому суду. Перед годовщиной Октябрьской революции Шменкель, переодевшись в генеральскую форму, остановил на дороге немецкий обоз и направил его в лес. В обозе было много боеприпасов и продовольствия. Гитлеровцам удалось узнать о немецком солдате, который воевал в партизанском отряде, и за голову Шменкеля была объявлена крупная награда. В начале 1943 года немцы начали проводить карательные операции против партизан. Отряд был вынужден разбиться на мелкие группы и выходить с боями из окружения. В марте 1943 года территория, где действовал отряд, была освобождена советскими войсками, и партизан вывезли в Москву. Фриц Шменкель в июне 1943 года был откомандирован в разведотдел Западного фронта. Там он прошёл подготовку и был назначен заместителем командира диверсионно-разведывательной группы Поле, подготовленной к выполнению специальных заданий в районе севернее Орши. За свои подвиги он был представлен к награждению Орденом Красного Знамени.

В декабре 1943 года Ф. Шменкель вместе с разведчиками Рожковым И.А. и Виноградовым В.Д. направлен в тыл врага, но в начале 1944 года схвачен гитлеровцами. 15 февраля 1944 года он приговорён военно-полевым судом к смертной казни, и 22 февраля 1944 года казнён фашистами в оккупированном Минске.

Подвиг немца-интернационалиста так и остался бы безвестным, если бы не одна случайность. В 1961 году КГБ обнаружило сведения о банде полицайев, которая была уничтожена партизанами во главе с Фрицем Шменкелем. Сведения о Фрице собирали в течение трёх лет, и вскоре Фрицу Шменкелю 6 октября 1964 года было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. В столице Белоруссии городе-герое Минске на площади Свободы, дом 4, где в годы войны гитлеровцы размещали СД и контрразведку, в память о мужественном партизане-интернационалисте установлена мемориальная доска, на которой написано: "В этом здании в феврале 1944 года был приговорён к смертной казни фашистскими палачами активный участник антифашистской борьбы и Великой Отечественной войны немецкий гражданин Герой Советского Союза Фриц Шменкель".

В 1965 году именем Ф. Шменкеля названа улица в городе Нелидове Калининской области. В 1978 году на немецкой киностудии DEFA о Ф. Шменкеле был снят фильм ｫХочу вас видетьｻ (нем. Ich will euch sehen).

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