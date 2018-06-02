/Поглед.инфо/ Милиардерът и авторът на цветните революции Джордж Сорос заяви, че от 8 юни започва кампании за нов референдум по въпроса за Brexit (оттеглянето на Великобритания от ЕС). Според плана, Brexit-ът трябва да се реализира до 23:00 часа на 29 март 2019 г. британското време, след което започва преходният период до 31 декември 2020 г.

Сорос обаче не е доволен от изразената от британците воля за напускане на Евросъюза. Според негово изявление, той е готов в близкото бъдеще да започне кампания в полза на втори референдум за отмяна на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, съобщава британският всекидневник The Times. Той твърди, че Brexit-ът е "пагубен процес и за двете страни".

Според предварителните данни спонсорираното от него движение Best for Britain („Най-доброто за Великобритания”) скоро ще публикува манифест със своята програма.

Според оценката обаче на Валерий Коровин, директор на Центъра за геополитически експертизи, опитът да се прекъсне процесът на Brexit-а от Сорос е естествена реакция на неговите неуспехи и опита му да се удържи тенденцията към глобализация.

(рус.ез.)

ВЕРА В ГЛОБАЛИЗАЦИЮ ПОД УГРОЗОЙ: ЗАЧЕМ СОРОС ПЕРЕЗАПУСКАЕТ РЕФЕРЕНДУМ О BREXIT

Миллиардер и автор цветных революций Джордж Сорос заявил, что с 8 июня запускает кампании за новый референдум по вопросу Brexit (выходу Великобритании из состава ЕС).

Согласно плану, Brexit должен реализоваться в 23:00 29 марта 2019 года по британскому времени, после чего наступает переходный период вплоть до 31 декабря 2020 года.

Авантюра Сороса

Сорос выступил с заявлением, что готов к запуску кампании в пользу второго референдума о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза в ближайшее время, сообщила газета The Times. Он утверждает, что Brexit – это «процесс, пагубный для обеих сторон».

По предварительным данным, движение Best for Britain скоро опубликует манифест со своей программой.

Торможение Brexit...

В настоящий момент действительно ведутся дискуссии о том, не отменить ли вовсе Brexit. Собственно, соросовские структуры с самого начала поддерживали удержание Великобритании в составе ЕС, ссылаясь на экономические причины и призывая к «единству Европы».

На данный момент процесс действительно проходит очень тяжело: одним из свежих противоречий стал спор британского Минфина и Банка Англии – они не могут прийти к согласию, как регулировать финансовые услуги в лондонском Сити после Brexit. В частности, министр финансов Филип Хаммонд рассчитывает на то, что и после выхода Британия будет близка ЕС, Банк же отстаивает полное отделение и независимость.

Другой интересный случай, который говорит в пользу возможного саботажа Brexit - решение британского правительства о выделении средств для Избирательной комиссии Соединенного Королевства на выборы в Европарламент после Brexit. Евроскептики и правые силы в Европе уверены, что это может свидетельствовать о тайной разработке властями плана сохранения членства страны в Евросоюзе (об этом пишет, в частности, The Sunday Telegraph). Так, выделены немалые средства (£829 тысяч, или $1 млн 106 тысяч), на поддержку «действий, относящихся к выборам в Европейский парламент в 2019 году». Brexit должен состояться в марте, выборы – в мае. Комиссия утверждает, что средства пойдут на консультации и рекомендации партиям и кандидатам.

...или просто затягивание

С другой стороны, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в свое время назначалась именно как человек, способный осуществить выход Британии из ЕС. Пока она придерживается той же линии, хотя процесс и затягивается – накануне СМИ публиковали информацию, что Мэй готова предложить Евросоюзу согласовать второй переходный период после выхода страны из ЕС, продлив его до 2023 года (для решений таможенных и торговых вопросов). То есть, это пусть и не самый надежный, но аргумент в пользу продолжения Brexit. В таком случае Соросу просто нужно создать панику – скорее всего, связанную с его личными финансовыми делами.

Предсказание нового финансового кризиса

Прямо накануне заявления о поддержке пере-Brexit, Сорос сделал и другое заявление – об угрозах Европейскому союзу и новом финансовом кризисе.

Выступая в Париже, Сорос пригрозил Европе большими проблемами, которые последуют за ростом доллара, бегством капитала с развивающихся рынков, срыва ядерной сделки с Ираном и разрушения «трансатлантического альянса ЕС и США». По утверждению Сороса, вслед за этими событиями последует девальвация валют развивающихся стран.

Brexit как слом веры в глобализацию

По оценке директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина, попытка срыва процесса Brexit со стороны Сороса – естественная реакция на его неудачи и попытка удержать тренд на глобализацию.

«Глобализация – это поступательный, необратимый процесс – она неизбежна, и должна только поглощать все новые и новые государства, - сказал политолог, - Brexit подрывает веру в глобализацию, ставит ее под сомнение – а это разрушает весь смысл существования Сороса… Сорос проиграл, понес потери и больше не бог глобализации, а жалкий неудачник».

Последние изменения в Европе (усиление позиций правых популистов, недовольство финансовой и миграционной политикой Брюсселя и т.д.) могут сказаться на личных потерях Сороса, поскольку миллиардер поставил на глобализацию практически все. Его нынешние заявления о финансовом кризисе, по оценке Коровина, рассчитаны на панику, которая поможет миллиардеру заработать.

И дело не в том, что Сорос предсказывает новый финансовый кризис, но то, что как держатель крупных активов способен спровоцировать его. «Как крупный финансовый игрок он способен воплотить свою угрозу в жизнь, но это будет его последний выход. Сорос настроит против себя других игроков, и его угрозы обернутся его похоронами, финансовой катастрофой. Напоследок хлопнуть дверью он вполне может», - полагает Коровин.

Таким образом, традиционно Сорос как большой авантюрист рассчитывает на панику, на изменения на финансовых рынках. На этих пиках он всегда зарабатывает.

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