/Поглед.инфо/ През последните няколко дни глобалните финансови пазари се разтресоха и причината за това са експресивните изявления на президента на САЩ за търговските отношения с Китай. Изглеждаше, че това трябва да засегне и рублата, но курсът й се оказа изненадващо стабилен. Каква е причината за тази стабилност на руската валута?

Тази седмица Доналд Тръмп ни удостои с истинско политическо представление; и всички е ясно, че то цели още по-голям натиск върху Китай. Първо, САЩ наложиха мита върху китайската стомана и алуминий. В отговор Китай наложи мита върху американски стоки на обща стойност от 3 млрд. долара. Но това бе само началото.

В понеделник Тръмп публикува списък от 1300 китайски стоки, върху които ще бъдат налагани мита. Пекин мълниеносно отговори със свой списък на американски стоки. Това предизвика колебания на американските и световните пазари. Последва примирително изявление на Тръмп за преговори с Пекин; пазарите се успокоиха и започнаха да се възстановяват.

Въпреки това, Тръмп отново изяви в петък, като каза: "Дадох инструкции на представителя на САЩ на търговските преговори да разгледа възможността за налагане на допълнителни мита върху вноса на китайски стоки, общата стойност на които е 100 милиарда долара и да изготви списък на тези стоки."

И докато светът очаква реакцията на Пекин на новата американска провокация, то рублата се стабилизира, независимо от скромния дял на Русия в обема на международната търговия. Фючърсите за петрол тип Брент гонят равнището от 70 долара, а до средата на годината Брент може да нарастнат в диапазона от 70 до 80 долара за барел, счита Виталий Манжос – старши риск-мениджър на ИК «Норд Капитал». А за рублата и за попълване на руския бюджет, такива цени вече са огромно благо. Стабилизираща роля за рублата в момента играе и притокът на средства в руски облигации от нерезиденти, добавя Виталий Манжос. На последния аукцион в сряда търсенето на 10-годишни руски ценни книжа надвиши предлагането с почти седем пъти...

(рус.ез.)

Нефть для рубля оказалась важнее чудачеств Трампа

Мировые финансовые рынки последние несколько дней трясло, и причиной этому стали экспрессивные заявления президента США по поводу торговых отношений с Китаем. Казалось бы, все это должно сказываться на рубле – однако его состояние оказалось на редкость стабильным. С чем связана такая устойчивость российской валюты?

Дональд Трамп на этой неделе устроил настоящее политическое представление – и все это явно для того, чтобы еще больше надавить на Китай. Сначала США ударили пошлинами на китайские сталь и алюминий. Китай в ответ ввел пошлины на американские товары объемом в 3 млрд долларов. Но это оказалось лишь началом.

В понедельник Трамп опубликовал список 1300 китайских товаров, на которые будут введены пошлины. Пекин молниеносно ответил своим списком товаров из США. Это вызвало волнения на американских и мировых рынках. Затем от Трампа последовало примиряющее заявление о проведении переговоров с Пекином, рынки успокоились и стали восстанавливаться. Однако Трамп их вновь обвалил в пятницу, заявив: «Я дал инструкции представителю США на торговых переговорах рассмотреть возможность введения дополнительных пошлин на импортируемую из Китая продукцию, общая стоимость которой составляет 100 млрд долларов, и подготовить список такой продукции».

В итоге 2 и 4 апреля американский индекс S&P500 опускался с 2650 до 2550, а в четверг восстановился на обещаниях о переговорах до более высокого уровня 2670. В пятницу после очередного сигнала от Трампа спускался до 2620. Многие теряются в догадках, зачем это президенту США?

«Причина столь переменчивого поведения Дональда Трампа в значительной мере связана с его психологическими особенностями. Это эксцентричный миллиардер и шоумен, сторонник радикальных мер, предпочитающий играть с размахом. Он любит внешние эффекты и склонен делать громкие заявления ради красного словца», – считает старший риск-менеджер ИК «Норд Капитал» Виталий Манжос. Подобную манеру заметно оттеняет хладнокровный и неспешный китайский стиль ведения переговоров, добавляет он.

«Это такой жесткий переговорный стиль Трампа, которого он привык придерживаться, чтобы выторговать для себя лучшие условия. Конечно, он действует грубовато и порой бывает слишком резок в своих выступлениях, однако не исключено, что это позволит ему частично добиться своих целей», – считает шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Петр Пушкарев. «Это как с Северной Кореей: президенты несколько раз обменялись «любезностями», а в итоге две Кореи начали интенсивно общаться между собой. Примерно в том же ключе Трамп хочет принудить к переговорам и Китай», – добавляет он.

Излюбленный прием Трампа сработал в переговорах с Мексикой и Канадой при пересмотре соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли. Однако Китай – это не Мексика и не Канада. И Пекин уже показал свою готовность бороться за свои интересы до конца и любой ценой.

А пока весь мир ждет, чем ответит Пекин на новую провокацию Трампа, российский рубль сохраняет невозмутимость. «Курс рубля продолжает двигаться так же спокойно, как и в последние 15 месяцев – с тех самых пор, как в ноябре 2016 года состоялась сделка стран ОПЕК+ по ограничению добычи нефти», – говорит Пушкарев. В чем же залог устойчивости российской национальной валюты?

Парадоксально, но рубль спасает в том числе скромная доля России в объемах международной торговли. Куда опасней для рубля могло бы быть падение цен на нефть. Однако пока фьючерсы на нефть Brent пытаются преодолеть уровень в 70 долларов, а к середине года Brent может стоить в диапазоне 70–80 долларов за баррель, считает Виталий Манжос. И для рубля, и для пополнения российского бюджета такие цены – уже огромное благо. Свою стабилизирующую роль до поры до времени играет и приток средств нерезидентов в российские облигации, добавляет Виталий Манжос. На последнем аукционе в эту среду спрос на 10-летние российские бумаги, например, превысил предложение почти в семь раз.

«Как правило, на еженедельных аукционах Минфина спрос на российские облигации в два–три раза превышает предложение. Но в целом приток денег от российских и иностранных инвесторов в последние два года – величина стабильная. Но есть вероятность, что в рамках перераспределения мировых финансовых потоков Россия немного выиграет. Если фонды будут готовы направить часть денег в российские бумаги – но не на фондовый рынок, а именно в государственные и корпоративные облигации, по которым выплаты обеспечены госрезервами более чем в 450 млрд долларов и не зависят от темпов роста российской экономики или от прибыли отдельных, пусть и крупных компаний», – рассуждает Пушкарев. По мнению эксперта, рубль в ближайшие месяцы продолжит колебаться в коридоре 56–60 за доллар.

«С учетом сохраняющегося тренда более высоких цен по нефти и относительно слабого спроса во всем мире на доллар – а американская валюта за год потеряла более 10% стоимости – у нас больше шансов увидеть со временем курс в 50 рублей за доллар, чем в 70 рублей», – считает Пушкарев.

Виталий Манжос ждет колебания в диапазоне 55–61 рубль за доллар в ближайшие три месяца, если, конечно, не будет ужесточения внешних санкций в отношении конкретных отечественных предприятий и российского финансового сектора. «Это может стать «спусковым крючком» для резкого ослабления рубля. В таком случае обменный курс доллара для начала может уйти в район 63–66 рублей», – предупреждает он.

Новые санкции США, объявленные в пятницу, против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников, уже нарушили покой российской валюты. К вечеру перед выходными доллар превысил 58 рублей. Однако курс рубля по-прежнему остается в ожидаемом коридоре до 60–61.

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