/Поглед.инфо/ Политическият елит на Съединените щати, а след него и украинските марионетки, са изключително обезпокоени от начина, по който Доналд Тръмп разиграва картата с антируските санкции. Всъщност той технически бави някои пакети от икономически ограничения, одобрени още през лятото. В същото време, администрацията му доста сериозно аргументира забавянето, без да дава на многобройните опоненти на президента повод за нов скандал.

Белият дом, например, не въведе санкциите срещу Русия, одобрени на 2 август тази година. Това съобщиха журналистите от CNN на 15 декември. Държавният департамент трябваше да наложи санкции на някои руски компании във военния и разузнавателния сектор, а също – система от санкции за чуждестранните агенции, които сътрудничат с тях, не по-късно от 1 октомври. Администрацията на президента обаче наруши всички крайни срокове, избягвайки разумно сериозно обяснение. Рекс Тилърсън, както е известно, в началото на есента съкрати специалния отдел, който се занимаваше с механизма на санкциите и контрола върху изпълнението им; и повери тази дейност на заместник-началник на Бюрото за планиране на външната политика.

Трудно е да се твърди, че Тръмп възпрепятства икономическата война, надявайки се на някакво размразяване в отношенията между Руската федерация и Съединените щати. Преди всичко той е бизнесмен, а в този случай именно потенциалните печалби от милиони долари, играят основна роля в антируската игра на Тръмп за пред обществеността. Все пак фактът си остава факт: в пика на русофобията, Белият дом съзнателно отклонява въвеждането на прословутите санкции и по такъв начин играе на страната на Русия.

(рус.ез.).

Зачем Трамп тормозит антироссийские санкции

Политическая элита США, а вслед за нею и украинские марионетки, крайне обеспокоены тем, как Дональд Трамп разыгрывает карту антироссийских санкций. По факту, он технично тормозит некоторые пакеты экономических ограничений, одобренные ещё летом. При этом, его администрация вполне весомо аргументирует задержку, не предоставляя многочисленным оппонентам ни одной зацепки для нового скандала.

В частности, Белый дом так и не ввёл санкции против России утверждённые ещё 2 августа этого года. Об этом сообщили журналисты CNN 15 декабря. Госдепартамент должен был наложить санкции на некоторые российские компании в военном и разведывательном секторе, а также ввести систему штрафов для иностранных агентов за сотрудничество с ними не позже, чем 1 октября.

Администрация президента США сорвала все сроки, отделавшись незначительным, но в меру весомым оправданием. Рекс Тиллерсон, как известно, в начале осени распустил специальный отдел, занимающийся разработкой санкционного механизма и контролем над исполнением решений, и возложил эту обязанность на плечи замначальника бюро по планированию внешней политики. К концу октября сотрудники этого отдела Госдепа успели только обнародовать имена российских персон, на которых наложили санкции. Сама же имплементация закона застопорилась, и Белый дом перенёс дату очередного санкционного удара на 29 января 2018 года.

Что интересно, до окончания «крайнего» срока команда Трампа должна будет лишь определиться с представителями крупного бизнеса, сотрудничающими с «персонами нон-грата» из России. О наложении каких-либо штрафных санкций речи не идёт. Белый дом снова достаточно технично водит за нос сторонников новой Холодной войны и максимально затягивает процесс имплементации санкционного пакета уже полугодичной давности (к концу января так оно и будет). Хитрость удалась, ведь русофобы в Конгрессе довольно-таки удовлетворённо проглотили очередной завтрак и решили не устраивать публичных разборок, несмотря на то, что даже украинские чиновники оперативно подняли гвалт по поводу задержек и призвали своих лоббистов в США принять меры.

Сложно утверждать, что Трамп тормозит экономическую войну только из-за надежды на некую оттепель в отношениях между РФ и США. В первую очередь он бизнесмен, и в данном случае именно миллионы долларов потенциальной прибыли играют главную роль в антироссийской игре Трампа на публику. Всё же факт остаётся фактом – Белый дом в пику всем русофобам сознательно затягивает введение пресловутых санкций и в этом тайме играет на стороне России.

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