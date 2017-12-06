/Поглед.инфо/ Защо всички западни, и не само западните, русофоби считат свалянето на Путин за първото и най-необходимо условие за поражението на Русия?

Отговорът е прост - защото те, и не само те, не виждат екипа на Владимир Владимирович; екип, който ясно и недвусмислено подкрепя своя лидер и с всички сили провежда неговата политика. Днес може да перифразираме известното изречение от съветски времена: "Когато казваме Путин – подразбираме Русия; когато казваме Русия – подразбираме Путин".

Достатъчно е само да видим заглавията на публикациите (а много хора четат само заглавията); но и от съдържанията може да се стигне до извода, че единствената и всемогъща сила в Русия днес е Владимир Путин...

(рус.ез.)

Мы говорим «Путин»...

Почему все западные, и не только, русофобы считают – смещение В.Путина – первое и необходимое условие для поражения России? Ответ прост – потому что они, да и не только они, не видят команды Владимира Владимировича. Команды, которая ясно и однозначно поддерживала бы своего лидера и всеми силами проводила его политику.Сейчас можно перефразировать известное изречение советских времен: "Мы говорим Путин подразумеваем – Россия, мы говорим Россия – подразумеваем Путин".

Вот, например, выборка заголовков последних статей размещенных на сайте:

- Налоговая реформа – это одна из весомых побед, которой добился Владимир Путин на посту президента, 4-12-2017, 11:00 • Опубл.: Blogbaster

- Что Владимир Путин сделал для экологии страны, 3-12-2017, 22:10 Опубл.: Лидия Мельникова

- Владимир Путин стал кумиром для индонезийского политика, 3-12-2017, 18:34//Eugeny Radugin

- Война миров между достоинствами Путина и американской демократией, 2-12-2017, 17:34 // Антон Орловский

- Путин принял участие в церемонии жеребьёвки чемпионата мира по футболу 2018 года, 1-12-2017, 21:58 Опубл.: Apolitikus

- Сирия – ключ России: Владимир Путин возродил сирийский проект Екатерины II, 1-12-2017, 20:48 // Илья Новицкий

- Мирный план Владимира Путина по Украине 2014 года. Вспоминаем, 1-12-2017, 18:47 // Игорь И

- Команда Путина с легкостью отфутболит США на ЧМ-2018, 1-12-2017, 16:03 // Антон Орловский

- Александр Роджерс: «Король нефти» Путин и русский мировой порядок, 1-12-2017, 08:59 // ZMAI

- Как Путин пойдет на выборы?, 29-11-2017, 05:33 // Иларион

- Путин, ты украл у нас любимые 90-е! Верни обратно!, 28-11-2017, 22:51 // А.Строганов

- Лучшее детям: Владимир Путин рассказал о новых программах поддержки семей, 28-11-2017, 21:07 // Eugeny Radugin

- Царь, просто Царь: Владимир Путин удостоен «нефтяного» звания, 28-11-2017, 19:15 // Антон Орловский

- Владимир Путин: царь энергетики и дипломатии, 26-11-2017, 22:55 // Лидия Мельникова

- 60 минут. Военные рельсы Путина: как отреагировал Запад?, 24-11-2017, 20:06 // Apolitikus

- Спасение в золоте: Владимир Путин нашел России защиту от долларового рэкета, 24-11-2017, 12:59 // Илья Новицкий

- «Завидую русским»: календари с Путиным стали хитом продаж в Великобритании, 23-11-2017, 22:33 // Лили Чижова

- Владимир Путин может стать гарантом защиты Африки от агрессии США, 23-11-2017, 21:05 // Игорь И

- Владимир Путин показал всему миру, как надо вести переговоры, 23-11-2017, 15:34 // Coolbiere

- Пойдет ли Путин на выборы? Компромисс слабого Путина? Евгений Федоров, 23-11-2017, 02:31 // Apolitikus

Судя по заголовкам (а многие читают только их), да, частенько, и по содержанию, единственной и всемогущей силой в России является В.Путин. И это, наверное, так. Но, в этом случае, после ухода ВВП, Россия может оказаться в том же состоянии, как и СССР, после смерти И.В.Сталина или В.И.Брежнева, когда не нашлось достойного преемника и я боюсь, что в этом случае наконец-то осуществится многовековая мечта Запада – исчезновение Великой Страны.

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