/Поглед.инфо/ Британските джентълмени не пощадиха и дядото на Барак Обама.

Анализирайки историята на Великобритания, е невъзможно да не изпитваме чувства, които до известна степен могат да се разглеждат като вид възхищение. Никоя държава в света не е правила толкова ужасни неща, при това - напълно уверена в собствената си правота.

Това, заради което нацистка Германия е заклеймена - институционализиран геноцид, концентрационни лагери, ирационален садизъм и масови убийства – почти не се чува във връзка с Великобритания. Въпреки че Лондон не само излезе със самата идея за това, което после беше приложено от нацистите в Германия, но и показа как трябва да изглежда на практика.

В края на 18 век британците се заинтересуват от Капската колония, принадлежаща на Холандия. Която британците първо взеха под физически контрол, след това официално влязоха в преговори на „добра воля“ с Холандия с готовност да платят за отнетото – но в крайна сметка те така и не платиха нищо.

Въпреки това, това даде възможност на известния Артър Конан Дойл да коментира Бурската война като справедлива, тъй като, според тях, Великобритания е притежавала колонията Кейп „два пъти законно“: чрез право на завладяване и чрез правото на покупка.

Ситуацията по-нататък се разви предсказуемо - британците създадоха непоносими условия на живот за местните заселници, имигранти от Холандия, - бурите. Включително със забрана на обучение и делопроизводството на холандски език и обявяване на английския за държавен език, както и провеждане на икономически реформи, които всъщност съсипаха, разориха бурите.

Заселниците напускат домовете си и тръгват на север, основавайки две нови колонии – Оранжевата република и Трансваал. Но британците идват и там - през 1867 г. на границата на Оранжевата република и Капската колония е открито най-голямото находище на диаманти в света.

Следвайки същата британска традиция, орда от мошеници веднага тръгва към региона, един от които е бъдещият основател на De Beers Сесил Джон Роудс. Провежда се първата англо-бурска война, която британците губят. По време на междувоенния период британците успяват да опустошат кралството на Зулу.

„Второто дишане“ се включва при британците през 1886 г., когато вече е открито златото в съседния Трансваал. Този път нямаше пряк (до някое време) конфликт, но с течение на времето броят на британските новопристигащи стана по-голям от броя на заселниците. Това беше последвано от политически процеси, новодошлите започнаха да искат за себе си граждански права в Трансваал и Роудс събра голяма банда, която нахлу на територията на Трансваал.

Набегът, по идея, трябваше да вдигне въстание, но то не се състоя. Тогава Роудс, заедно с губернатора на колонията Кейп Милнър, започнаха пълноценна информационна кампания за зверската природа на бурите, което в крайна сметка предизвика политическо решение на Лондон за конфликта и на 12 октомври 1899 г. започна нова война.

Информационното отразяване на конфликта беше по чисто британски маниер. Например, определен британски генерал обвини бурите в "използването на забранени куршуми дум-дум , заловени у тях от британците, но разрешени да се използват само в английските войски".

Тоест, възможно е да се изстрелват тези куршуми, оставящи ужасни рани по бурите, но ако те отвърнат по британците, - тогава не.

В литературата е широко известно, съобщението, публикувано във вестниците, че синът на бурския командир Д. Херцог е починал в плен. гласи: „Военнопленникът Д. Херцог почина в Порт Елизабет на осемгодишна възраст.“

Заловените бури от 6 до 80 години са били масово заточвани в Света Елена, Бермудите, Цейлон и Индия, където са загинали общо поне 24 000 души.

Командващият британската армия лорд Китчънър е първият, който прилага масово тактиката на изгорената земя. Фермите на бурите бяха изгорени, добитъкът и реколтата им бяха унищожени, водните източници бяха отровени, а мирните жени и деца бяха хвърлени в концентрационни лагери. Първите в света.

Общо в концлагерите е имало от 100 до 200 хиляди души, от които над 26 хиляди - 4177 жени и 22074 деца – са умрели от глад и болести. 50% от всички деца под 16-годишна възраст са починали, а 70% от тези под 8-годишна възраст.

Оруел още дори не е роден, но британците вече са кръстили концентрационните лагери „Места за спасение“. Това се наложи, след като разказите на очевидци за бруталното отношение към пленените бури започнаха масово да се разпространяват. Лидерът на английските либерали сър Хенри Кембъл-Банерман публично заявява, че войната е спечелена с "варварски методи".

През 50- те години на миналия век Великобритания с изключителна жестокост и садизъм потушава въстанието в Кения, което получава западното наименование „въстанията на Мау Мау“. Самите бунтовници се нарекоха Армия на земята и свободата на Кения (KLFA).

KLFA се формира като реакция на потисничеството на местното население - британското правителство предпочита да раздава земя и ръководни позиции на белите заселници.

Те свободно заемат територии, които преди това са принадлежали на африкански племена в продължение на столетия. До 1948 г. около 1,2 милиона души от племето кикую са били събрани в 3000 квадратни километра резервати.

В същото време 30 хиляди заселници - чужденци разпределят почти 20 хиляди квадратни километра помежду си, включително повечето от териториите, подходящи за селско стопанство.

До 1956 г. британците са убили най-малко 20 000 африканци (горната граница наближава 300 000), докато от другата страна са загинали само 32 колонисти. Това, твърдят историците, е по-малко от броя на смъртните случаи при автомобилни катастрофи в кенийската столица Найроби за същия период.

В затворите са натикани 80 000 души. Под "затвор" се има предвид банален концентрационен лагер, под формата на парче терен, ограден с бодлива тел.

Колониите се наричат "тръбопроводи" в британската терминология, където задържаните са подложени на така наречената "рехабилитация" в съответствие с теорията, че арестуваните бунтовници могат да бъдат променени само чрез принудителен труд и тежки побоища.

Оксфордският историк Дейвид Андерсън установи, че властите в Кения са прибягвали до смъртното наказание чрез обесване повече от когато и където и да било в историята на британския колониален режим.

Оцелелите документи, прегледани от съдии и експерти, съдържат подробни описания как хора, заподозрени като бунтовници на Мау Мау, са били бити до смърт, изпращани на клада, чрез варварски операции са били лишени от възможността да оставят потомство и са държани с белезници в продължение на години ..

През юни 1957 г. Ерик Грифитс-Джоунс , главен прокурор на британската администрация в Кения, пише на губернатора сър Евелин Баринг за необходимостта от пълна секретност. „Ако ще съгрешим“, пише той, „трябва да съгрешим тихо“.

Най-пълното изследване на британските жестокости е извършено, което е характерно, от английския изследовател Каролин Елкинс.

И така, един от белите фермери описа участието си в тормоза на заловен бунтовник. За да не нараним читателя, пропускаме началото на фразата, в която чудовището разказва какво е отрязало и какво е изболо. Той завършва разкритията си за клането на затворника с думите: „Жалко, че умря, преди да получим много информация от него“ (Elkins Caroline Britain’s Gulag: The Brutal End of Empire in Kenya. – London: Pimlico, 2005 г. ).

Известни са случаи на жестоки групови гаври с местни жени, блудствени действия с тях чрез различни предмети. Нечовешките „хирургически операции“ върху пленени мъже бунтовници и дори върху цивилни, за които само се подозира, че симпатизират на Мау Мау, придобиват масов характер в Кения.

Показателно е, че една от жертвите е дядото на Барак Обама. Хюсеин Онянго Обама, дядото на Обама по бащина линия, работел като готвач за британски офицер, бил арестуван през 1949 г. и хвърлен в затвора за две години.

Именно там, според семейството, той е бил третиран с изключителна бруталност в опит да получат от него каквато и да е информация за бунтовниците.

По думите на третата съпруга на Обама, Сара Онянго, "белите войници" понякога притискали определена част от тялото му с метални пръти, убождали задните му части с остра игла, а също така наранявали ноктите му.

В крайна сметка те не са могли да представят нищо на предтечата на бъдещия президент на САЩ, но той прекарва шест месеца в такива условия.

Ако има идея, която може да държи Африка заедно, това е справедливостта за жертвите и мъчениците на британския колониализъм. И черни, и бели – англичаните твърде рядко правеха изключения в провеждането на империалистическата си политика.

Превод: ЕС

