/Поглед.инфо/ Ако съпоставим съществуващите предизвикателства и рискове в тяхната съвкупност, глобалната инициатива като цяло е в ръцете на противниците на САЩ – колективния Изток. И се основава на руско-китайската ос, която, вече ясно видима, служи на околните страни и региони като алтернативен вариант за глобалното бъдеще, своеобразна „котва“, която поддържа стабилност в условия на повишена турбулентност, сега и в близко и вероятно средносрочно.

Докато основното събитие в европейския живот продължава да бъде поредица от оставки на едни и скандали около други висши служители, епицентърът на световната политика очевидно се премества в Азиатско-тихоокеанския регион, където се разиграват редица важни сюжети, които могат значително да повлияят не само настоящето, но и бъдещето. По ред.

Първо, едно от ключовите събития през последните дни беше срещата на върха на външните министри на страните-членки на ШОС, която е последният етап от подготовката за срещата на лидерите на държавите-членки, планирана за средата на септември в Самарканд, Узбекистан .

САЩ, Иван Шилов, Иа Регнум

Като се има предвид, че след това през ноември тази година ще има и среща на върха на правителствените ръководители, трябва да се предположи, че ще бъдат взети важни решения за задълбочаване на сътрудничеството, чиято практическа страна ще бъде обсъдена от министър-председателите след други висши служители.

Другата страна на същия въпрос е „опашката в ШОС“ (да добавим, и в БРИКС), която беше обявена в Узбекистан от ръководителя на руската дипломация Сергей Лавров. А китайският му колега Ван И подчерта, че страната му смята ШОС за „приоритет на външната политика“ и „ще използва възможностите й, за да помогне за развитието на държавите от региона“.

Случилото се в Ташкент тази седмица не може да се разглежда изолирано от катастрофалното посещение на президента на САЩ Джо Байдън в Саудитска Арабия и изключително успешните преговори в Техеран между руския, иранския и турския лидер Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Реджеп Тайип Ердоган.

Нишките, свързващи тези събития с ШОС, са действителното раздялата със Съединените щати на Рияд, обявена от престолонаследника принц Мохамед бин Салман Ал Сауд, което е прологът на преориентирането на кралството към БРИКС и ШОС, в което саудитците претендират за статут на партньорство, заедно с Египет и Катар.

Иран ще влезе в редиците на ШОС още в Самарканд, а Турция, заедно с него, Аржентина и Алжир пък са готови да се присъединят към БРИКС. Показателно: след като изрази изключително остра оценка за двуличието на Байдън и обеща да не се ръкува с него, бин Салман обсъди широк кръг от въпроси с Путин по телефона.

Главите на МВнР на страните-участници в ШОС, Министерство на външните работи на РФ

В допълнение към традиционното обсъждане на дейностите във формата ОПЕК +, лидерите обърнаха голямо внимание на резултатите от преговорите в Техеран, което отразява нарастващия интерес на Рияд към тази страна на международния и регионален дневен ред.

И малко след приключването на китайско-американските телефонни преговори на високо ниво китайският лидер Си Дзинпин обсъди ситуацията с иранския президент Раиси.

Списъкът на съпътстващите събития би бил очевидно непълен, ако не се спомене историята на московския офис на открито ционистката израелска агенция Сохнут; закриването му след преговорите в Техеран, според редица експерти, показва приоритета на иранското направление на руската външна политика пред израелското.

Нека добавим, че имайки предвид опитите на администрацията на САЩ да прикрие саудитския провал с предполагаемия „успех“ на частта от близкоизточната обиколка на Байдън в Тел Авив, има „привет“, изпратен от Москва тези дни до Вашингтон .

Тристранната среща в Техеран, tccb.gov.tr

Какво означава всичко това? Накратко, бумеранг в отговор на американската инициатива на „срещата на върха на демокрациите“, която през декември миналата година направи заявка за създаването на „алтернативна ООН“.

Организаторите й обаче явно „не я изтеглиха“ и се пренапрегнаха: обявената втора среща на върха, както и менторските „условия“, поставени за нея от Вашингтон, дори не се обсъждат, а несъгласните с унищожаването на следвоенна противоположната страна - са в БРИКС и ШОС.

Както веднъж Мао Цзедун е казал: „Вятърът от изток побеждава вятъра от запад“.

Вашингтон, който пося този вятър, отговори, като „пожъна“ протестна буря, която надхвърли агресивно послушното мнозинство на Общото събрание на ООН, разделяйки света на две, както в миналото. И за първи път в следвоенните години САЩ се оказват в малцинството в този сценарий, в позицията на слаба страна, която губи историческата си инициатива. Опитаха се да строят всички отново, но не повече от половината отговориха, от тези, които бяха поканени.

Второ, ясно фиксирайки тенденцията на „преливане“ на глобалното влияние и преместване на центъра му от Запад на Изток – от Атлантическия към Тихия океан, Китай поставя тези тенденции в контекста на подготовката за 20-ия конгрес на Комунистическата партия.

Трябва да се разбере, че, от една страна, ръководството на ККП и КНР в последния етап от управляващия законодателен орган на предишния, XIX конгрес, беше изправено пред отпускането на глобалната турбуленция.

Беше невъзможно да се предвиди това след пет години, през 2017 г., когато световната ситуация беше различна; всички бяха наясно, че назрява промяна, но когато те дойдоха, имаше разминавания по този въпрос. В резултат на това ККП подхожда към новия конгрес по същество в "ръчен" режим на управление на външната и вътрешната политика.

От друга страна, увереността, с която се провежда тази реакция, показва, че всичко е направено правилно през последните пет години и именно нейните резултати и резултати позволяват на страната успешно да се изправи срещу нарастващите предизвикателства на международната арена.

На фона на бурните промени в международната обстановка в последните дни на юли - от 26 до 30 - ти - в Китай се проведоха три големи събития наведнъж, на които Си Дзинпин направи презентации. Това са съвместен семинар на регионални лидери и министри, колективно партийно обучение на ниво Политбюро за окомплектоване на НОАК, посветено на нейната 95-годишнина, както и Централна работна среща за PEFN - Патриотичен обединен фронт на НОАК.

Безпрецедентна политическа активност на вътрешния живот! Освен това събитията се събраха всичките седем членове на сегашния постоянен комитет на Политбюро на ЦК на ККП и, очевидно, обхванаха всички основни въпроси от текущия живот в навечерието на партийния конгрес.

Бяха обсъдени темите за единството и единството на нацията по партийни и регионални различия, основани на идеите на социализма и защитата на суверенитета, както и укрепването на армията. Беше констатирано началото на епоха на нестабилност и големи промени, засягащи състоянието на националната сигурност. Тази програма беше предадена на външния свят от външния министър в Ташкент.

„Изправени пред трудната задача да осигурим развитие и стабилност, ние трябва да поддържаме духа на Шанхай, да работим заедно и да си помагаме взаимно в изграждането на по-близка общност на ШОС с обща съдба", заявиха те.

Ван И на заседание на Съвета на министрите на външните работи на страните от ШОС. МВнР на КНР.

Връщайки се към темата за телефонните разговори между Си Дзинпин и Байдън на 28 юли, в разгара на събитията в Пекин, отбелязваме, че според западните медии китайската страна е записала твърдостта и почтеността на своята позиция по два ключови въпроса.

Си Дзинпин предупреди американския си колега, че последствията от провокация в рамките на азиатската обиколка на председателя на Камарата на представителите Нанси Пелоси, ако тя все пак рискува да „кацне“ в Тайван по пътя от юг (Сингапур-Малайзия) до север (Южна Корея-Япония), ще бъде тежък. И призова Байдън „да не си играе с огъня“.

В същото време интересна версия за възможна американска измама беше представена от експерти от китайския Global Times, които предположиха, че Пелоси може да се опита да заобиколи политическата забрана на Пекин за посещение на непокорния остров, използвайки различни трикове, като например „техническа неизправност на самолета“ или „необходимостта от зареждане с гориво“, за да се скрие зад тях, кацайки в Тайпе.

Да приемем, че ако се появят подобни посегателства от американска страна, то Китай ще има готов отговор. Например, да предложи на Пелоси да „ремонтира“ и „зареди с гориво“ на най-близкото континентално летище до брега [статията е писана малко преди Пелоси да кацне в Тайван, предизвиквайки китайски военни учения и затваряне на въздушното пространство, бел. Ред Поглед].

По време на разговора с Байдън китайският лидер потвърди и позицията на страната си по украинския въпрос, която според медиите в Европа и САЩ се свежда до подкрепа на Русия. Без да има „отпор“ в обсъждането на въпросите за Тайван и Украйна (всъщност въпросът тук-там стои направо), Байдън не намери нищо по-добро от това да възобнови практиката да цака Китай по темата ковид.

В същото време, и това е „шито с бял конец“ в смисъл на посочване откъде идва „заповедта“, представители на МВФ се обявиха против анти-COVID политиката в Китай.

Същността на „претенциите“ се свежда до забавяне на възстановяването на световната икономика. Рядко срещано лицемерие: не бяха ли западните „глобални“ институции преди година в полза на цялостни блокирания, изисквайки чрез СЗО санкции срещу страни, които „неоправдано понижават“ прага на „противоепидемични“ ограничения?

Редица експерти, като Николай Вавилов, разглеждат дейността на Си Дзинпин през призмата на проекцията на външната политика върху вътрешната.

„Август ще даде първите кадрови разбивки в бъдещия състав на Политбюро, за да им се повлияе, са необходими извънредни вътрешнополитически решения."

И отбелязват, че инициативата безвъзвратно е преминала в ръцете на партийно-държавния лидер. Трудно е обаче да не се съгласим с това с едно предупреждение: президентът Си като цяло никога не е пропускал тази инициатива.

На трето място, в контекста на всички тези противоречия рязко се активизира практиката на военни и военноморски учения. И то от всички страни.

Трябва да се признае, че темата за възможното пътуване на Пелоси до Тайван, което е абсолютно неприемливо за Пекин, предизвика най-силна практическа реакция от китайска страна. На фона на западните ужасяващи истории за възможна „забранена за полети зона“, която КНР „може да въведе“, за да попречи на американската говорителка да кацне самолета си в Тайпе, командването на НОАК започна военноморски учения в Южнокитайско море (ЮКМ ) на 29 юли; На 2-3 август се очаква пиковата фаза с бойни стрелби.

От 30 юли ще започнат големи маневри в континенталната провинция Фудзиен, разположена срещу Тайван; забранената за посещение на военни кораби и граждански кораби зона на водната акватория, разделяща острова на Тайванския проток , беше предварително очертана.

В опит да организират някаква "контраигра", САЩ привлякоха сателитите си от блоковете Quad и PBP от Австралия и Япония, както и сингапурския флот за провеждане на маневри Garuda Shield в Индонезия през същия период - от август 1 до 14 август.

Пентагонът, чийто началник на Обединените началник-щабове Марк Мили дойде на индонезийския архипелаг, за да договори учения под прикритието на скандала с Пелоси, обаче не върви съвсем гладко.

От една страна, президентът на Индонезия Джоко Видодо се възползва от статута на домакин на бъдещата среща на върха на Г-20 (15-16 ноември тази година) и като първият чуждестранен лидер след февруарската олимпиада направи превантивно посещение в Пекин; беше обявено, че страните са постигнали редица важни споразумения по международни и регионални въпроси.

Джоко Видадо, (cc) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia

Отбелязвайки високото ниво на двустранните отношения, Си Дзинпин посочи тяхното значително и "далечно" влияние. И е ясно, че Видодо даде да се разбере на китайския лидер, че действията на Индонезия срещу Китай не са и никога няма да бъдат факт. Нека направим уговорка, че Джакарта, като местоположението на централата на АСЕАН, е особено важна за Китай.

Въпреки че отбелязваме, че в Индонезия, както между другото и във Филипините, азиатските приоритети на гражданските власти често се конкурират с американския вектор, който доминира във военните.

От друга страна, новината за предстоящите тристранни военни учения на Русия, Китай и Иран във Венецуела, регион на Латинска Америка, който Вашингтон смята за свое „подкоремие“, беше истинска информационна „бомба“ за американската страна.

И тази новина заслужава специално внимание и защото по същество е прецедент, който няма аналози от съветско време за симетричен и освен това съвместен колективен отговор на американските военноморски игри вече недалеч от бреговете на самите Съединени щати.

Преди това „козът“ на Вашингтон беше провъзгласената от Байдън „политика на съюзи“, която осигуряваше на Запада предимство пред разнородни опоненти. Сега тази ситуация се промени. Оказва се, че САЩ за каквото са се борили - на това са се натъкнали.

Четвърто, и това е единствената област, в която Вашингтон, ако не успее, то има някакъв шанс да го направи, е икономиката. Редица експерти отбелязват връзката между военната активизация на САЩ в Азиатско-тихоокеанския регион с Кърт Кембъл, опитен дипломат, ученик на Хенри Кисинджър, който е втора година като куратор на Индо-тихоокеанския регион в Съвета по националната сигурност (NSC).

В същото време, в края на май, беше публикуван списък на новия състав на Управителния съвет на Фед, в който Лаел Брейнард, съпругата на Кембъл, която между другото имаше проблеми при одобряването на кандидатурата си в Сената , получи място. И още в средата на юни сконтовият процент на Фед се повиши с безпрецедентните 75 пункта, до 1,75% годишно, което беше рекорд за последните почти три десетилетия.

Версията се свежда до наличието на тясна „семейна“ координация между Съвета за национална сигурност и Фед, а мерките, предприети от Фед, тази „държава в държавата“, вече доведоха до сериозен отлив на капитали от азиатските пазари и спад на местните валути, сравним с прага на добре известната финансова криза от 1997-1998 г.

Твърди се, че в Китай тези тенденции застрашават стабилността на строителната индустрия, която е най-силно засегната по време на „епидемичната криза“.

Както и да е обаче, ако съпоставим изброените предизвикателства и рискове в тяхната цялост, глобалната инициатива като цяло е в ръцете на противниците на САЩ – колективния Изток. И се основава на руско-китайската ос, която, вече е ясно видима, служи на околните страни и региони като алтернативен вариант за глобалното бъдеще, своеобразна „котва“, която поддържа стабилност в условия на повишена турбулентност, сега и в близко и вероятно средносрочно. Трудно е да се надцени този факт от гледна точка на съвременната реалност.

Да, и икономическите тенденции са нещо инертно, те не се появяват веднага и едва ли ще се усетят сериозно до ноември, когато ще се проведе конгресът на ККП в Китай, а в Съединените щати демократите най-вероятно ще претърпят очакваното поражение на изборите и загуба на поне една или дори и двете камари на Конгреса.

Ще видим до какво ще доведе „броенето на пилетата“ следващата есен и как ще се отрази на предстоящите резултати от индонезийската G20.

Единственото нещо, което всява страх, е неочаквано избухване на напрежение на Балканите, в Северно Косово. Най-опасното е, ако конфликтът, забавян от американския посланик в Прищина, бъде раздухван предизборно и пламне през септември. Но това е съвсем различна история, както и перспективите за решителна руска офанзива срещу режима в Киев, което може да удари силно върху престижа и рейтинга на настоящата администрация на Белия дом.

Превод: СМ





ВАЖНО!!! Уважаеми читатели на Поглед.инфо, ограничават ни заради позициите ни! Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Абонирайте се за нашия Ютуб канал/горе вдясно/: https://www.youtube.com





















































































Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели