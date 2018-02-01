/Поглед.инфо/ През септември 2007 г. тогавашният финландски министър на отбраната Юри Хякямиес (Jyri Häkämies) произнесе реч във Вашингтон, която предизвика смут във Финландия.

Той бе критикуван за това, което каза: "Като се има предвид нашето географско положение, три са основните предизвикателства за сигурността на Финландия в момента: Русия, Русия и отново Русия". Русия е важен фактор за Финландия. През последното десетилетие значението на Русия за сигурността и външната политика неимоверно нарастна. За Финландия е много важно, че Саули Ниинистьо отново е избран за президент на Финландия със силната подкрепа на народа. Той успя да установи добри отношения със своя колега Владимир Путин. Днес президентът Путин е още по-силен политически лидер отвсякога. Сегашните предизвикателства за сигурността на Финландия отново са Путин, Путин и отново Путин...

(рус.ез.)

Путин, Путин и еще раз Путин

В сентябре 2007 года тогдашний министр обороны Финляндии Юри Хякямиес (Jyri Häkämies) произнес в Вашингтоне речь, из-за которой в Финляндии поднялась шумиха.

Хякямиеса раскритиковали за заявление, которое было правдивым тогда и стало еще более правдивым сейчас. Что же сказал Хякямиес?

«Учитывая наше географическое расположение, три главных вызова для безопасности Финляндии на данный момент - это Россия, Россия и еще раз Россия». Россия - важный фактор для Финляндии. За последнее десятилетие значимость России в политике безопасности и внешней политике только возросла.

Очень важно и ценно, что Саули Ниинистё (Sauli Niinistö), вновь избранный на пост президента Финляндии при сильной поддержке народа, уже смог установить хорошие отношения со своим коллегой Владимиром Путиным. Президент Путин стал еще более сильным политическим лидером, чем раньше. Современные вызовы Финляндии в вопросах безопасности — это Путин, Путин и еще раз Путин.

Весной Путина опять изберут на пост президента, и уже привычная схема взаимоотношений наших стран просуществует еще шесть лет, если Путин не передаст власть в середине срока какому-нибудь своему фавориту.

Путин, вероятно, вновь получит большую поддержку на выборах. Его популярность достигла рекордных показателей благодаря военным действиям, и ей не помешала усталость от войны на Украине и в Сирии.

Поэтому кажется очень странным, что в России не допускают до участия в выборах самого известного кандидата оппозиции Алексея Навального.

На данный момент, кроме Владимира Путина, на пост президента свои кандидатуры выдвинули коммунист Павел Грудинин, а также завсегдатай выборов Владимир Жириновский.

Возможно, что в выборах также примут участие две женщины — популярные телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон. Отец Собчак в свое время был мэром Санкт-Петербурга и начальником Путина, а его дочь по некоторой информации приходится Владимиру Путину крестницей. Существует предположение, что Гордон привлекли к выборам, чтобы забрать у Собчак часть голосов.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели