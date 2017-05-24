/Поглед.инфо/ С новия президент Еманюел Макрон отношенията между Русия и Франция ще трябва да започнат от началото. Нито един френски политик не е бил обект на толкова подигравки в медиите и в изявленията на политиците. Макрон всячески го оскърбяваха, обливаха го с помия от началото на кампанията до встъпването му в длъжност.

След първия телефонен разговор на Владимир Путин с новия му колега на 18 май, Кремъл подчерта "взаимната готовност да развива традиционните приятелски руско-френски отношения в политическата, търговско-икономическата, хуманитарната, културната и другите сфери." Но какво се очаква в действителност?

На 29 април вторият по значимост канал НТВ представи репортаж за това, как "династията на Ротшилд" проправи пътя за Макрон към Елисейския дворец. За да илюстрира думите си, журналистът влезе в помещението на сейфовете, отвори един от тях и извади дебела пачка банкноти: "Така започна всичко", заключи той.

Медийните квалификации не секнаха: „прикрит хомосексуалист” (така го нарече агенция Sputnik, а също и френският депутат Никола Дюик от „републиканците”), съпруг на учителка-„педофилка” (Комсомолская правда), васал на Германия, където "отиде да се поклони на баба Меркел" (ултранационалистистът Владимир Жириновски).

По-малко приятелски настроен към Русия, проевропейски или дори атлантически, неразбираем, неизвестен и млад - всичките тези оценки представляват част от медийното отразяване на Макрон в Русия. Новият президент представят също като наследник на Оланд, по времето на който отношенията с Русия сериозно се влошиха.

(рус.ез.)

Макрон сбивает с толку Россию

Президентские выборы во Франции 2016-2017

При новом президенте Эммануэле Макроне отношения России и Франции начинают путь с самого дна. Еще ни один французский политик не становился объектом такого числа насмешек в связанных с властью СМИ и в заявлениях депутатов.

По итогам первой телефонной беседы Владимира Путина со своим новым коллегой 18 мая в Кремле подчеркнули «обоюдную готовность развивать традиционно дружественные российско-французские отношения в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах». Как бы то ни было, за всем этим кроется иная картина: Макрона всячески оскорбляли и поливали грязью с начала кампании до самой инаугурации.

По данным газеты «Коммерсант», глава российского государства должен будет отправиться с визитом в Париж 29 мая после отмененной поездки в октябре прошлого года. Но получится ли у него восстановить доверие?

«Династия Ротшильдов»

14 мая. В тот самый момент, когда Франсуа Олланд передавал эстафету преемнику, «Первый канал» посвятил избранному президенту 9 минут эфира под заголовком «Куда, Франция?» Как отметил звездный ведущий Дмитрий Киселев, Макрон — самый молодой французский лидер со времен Наполеона. «Впрочем, на этом параллели и заканчиваются, ведь Наполеон — ярчайшая личность, а о Макроне так не говорят даже те, кто, казалось бы, его поддерживает», — сразу же подчеркнул он. Дальше все идет в том же духе.

29 апреля. Второй по значимости в стране телеканал НТВ подготовил большой репортаж о том, как «династия Ротшильдов» прокладывает для Макрона путь в Елисейский дворец. Чтобы проиллюстрировать свои слова, журналист отправился в комнату с банковскими ячейками, открыл одну из них и достал толстую пачку банкнот: «Так все началось». 5 мая, перед вторым туром выборов, ведущая «Царьград ТВ», не моргнув глазом, заявила о возможной победе во Франции «содомита» Эммануэля Макрона.

Скрытый гомосексуалист (так утверждают прокремлевское агентство Sputnik и французский депутат Николя Дюик /Nicolas Dhuicq от «Республиканцев»), муж учительницы-«педофилки» («Комсомольская правда»), вассал Германии, куда он «отправился на поклон к старушке Меркель» (ультранационалист Владимир Жириновский): россиянам представили поразительный портрет нового президента Франции.

Желчные описания

Канал RT, голос России за границей, опубликовал 18 мая со ссылкой на одного из своих «экспертов» статью о победе Макрона, «первой цветной революции в Европе». Эта отсылка служит напоминанием о революциях в бывших советских республиках («революция роз» в Грузии в 2003 году, «оранжевая» на Украине в 2004 году…), которые стали результатом «сильнейших вмешательств со стороны западных правительств и в частности американцев, а также проплаченных ими и европейцами НКО». В тот же день депутат-коммунист Павел Дорохин сравнил Макрона с «антихристом».

Сейчас подобная враждебность вызывает вопросы. «Я говорил об этом с послом России во Франции Орловым перед первым туром», — сказал le Monde Жан-Пьер Шевенман (Jean-Pierre Chevènement), который сопровождал министра экономики Макрона в ходе его единственной рабочей поездки в Москву в январе 2016 года. «Совершенно обычная встреча», — уверяет Шевенман. Иначе говоря, ничего не предвещало последовавшего за всем этим желчного описания Макрона. СМИ и депутаты переступили через проведенную Кремлем черту?

Во всяком случае, именно так считает журналист «Коммерсанта» и эксперт по внешней политике Максим Юсин. По его словам, победа Макрона стала неожиданностью для профессиональных пропагандистов в Москве. «Они идут дальше, — уверяет он сегодня. — Это уже не вмешательство, а словно бы выбор между «Реалом» и «Барселоной». Тем не менее, он был единственным из четырех возможных финалистов, кто не поднимал вопрос отмены санкций».

Вал критики

За всеми кандидатами пристально наблюдали, и Макрон представлялся наиболее критически настроенным из них, — отмечает профессор кафедры международных отношений МГИМО Евгения Обичкина. — Однако двустороннее сотрудничество всегда сохранялось, в частности на уровне военных, несмотря на прекращение работы франко-российского совета безопасности. Макрон же представляется интересной личностью, особенно с учетом успеха его кандидатуры, которую он запустил как стартап».

Менее дружественный по отношению к России, проевропейский или даже атлантистский, непонятный, неизвестный и молодой — все эти черты объясняют обрушившийся на Макрона вал критики в России. Новый президент также представлялся наследником Олланда, при котором отношения серьезно ухудшились.

«Итак Макрон? В любом случае, это будет лучше… Но не так хорошо, как при Шираке!» Именно так Жан-Пьер Раффарен (Jean-Pierre Raffarin) описал в Twitter мнение российского лидера, которым тот поделился с ним на полях международной встречи в Пекине. В нем прослеживается разочарование, граничащее с поражением. Дело в том, что президент России изначально ставил на Франсуа Фийона, а затем открыто поддержал Марин Ле Пен. «Многие в России были убеждены, что она победит», — рассказывает Юсин, подчеркивая, что он выиграл 7 мая «несколько бутылок коньяка».

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели