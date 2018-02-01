/Поглед.инфо/ Замразяването на отношенията с Русия се дължи на пропагандистки лъжи: нападението на Русия срещу Грузия през 2008 г. и окупацията на Крим през 2014 г. Тези лъжи са част от пропагандата за сплашване, за мнима руска агресия, а целта им е да ни свържат [Швеция] с военния съюз НАТО.

Да започнем с Грузия. Разследващият екип на ЕС, ръководен от Хайди Талявини (Heidi Tagliavini) установи: "Конфликтът започна с масирана грузинска артилерийска атака." Около 2000 осетинците са убити, центърът на столицата на Южна Осетия Цхинвали е разрушен. Една трета от жителите на Южна Осетия трябваше да бягат. Една от целите на нападението бяха руските мироопазващи сили, които са в региона с одобрението на ООН. Русия мобилизира силите си, за да отблъсне атаката и след това оттегли войските си в пълно съответствие с международното право.

Заповедта да се започне агресията даде тогавашния грузински президент Михаил Саакашвили - военнопрестъпник под закрилата на НАТО, в продължение на години издирван с международна заповед за корупция.

(рус.ез.)

Пропагандистская ложь о Грузии и Крыме

Заморозка отношений с Россией основывается на двух примерах пропагандистской лжи: нападение России на Грузию в 2008 году и оккупация Россией Крыма в 2014. Эти утверждения то и дело возникают на передовицах газет, их повторяют политики, в том числе и на идущей прямо сейчас конференции «Народ и оборона».

Эти утверждения приводятся в рамках пропаганды запугивания как доказательства российской агрессии, цель — присоединить нас к военному альянсу НАТО. Начнем с Грузии. Расследовательская группа ЕС под руководством Хайди Тальявини (Heidi Tagliavini) постановила: «Открытые столкновения начались с массированной артиллерийской атаки Грузии».

Около 2000 осетин были убиты, а центр осетинской столицы Цхинвали лежал в руинах. Трети жителей Южной Осетии пришлось бежать. Одной из мишеней были российские миротворцы, которые находились в регионе с одобрения ООН. Россию все это застало врасплох, но она мобилизовала свои силы и отразила атаку, после чего вывела войска в полном соответствии с международным правом.

Приказ начать агрессию отдал тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили, военный преступник под защитой НАТО, уже несколько лет находящийся в международном розыске за коррупцию. В публичной беседе с Оливером Стоуном Путин сказал: «Саакашвили прилюдно заявил, что отдал приказ своим войскам начать операцию… Когда позже масс-медиа обвинили Россию, я не поверил своим ушам».

Утверждение, что Россия оккупировала Крым, не соответствует действительности. Россия не отправляла на полуостров войска, и не прозвучало ни единого выстрела. В ходе референдума, на котором присутствовали зарубежные наблюдатели, население с очень большим перевесом проголосовало за то, чтобы добиваться воссоединения с Россией. США и ЕС обвинили Россию в нарушении международного права, несмотря на то, что первый параграф Устава ООН (пункт 2) закрепляет право народов на самоопределение.

Крымское воссоединение приводилось как причина расширения санкций, введенных против России Евросоюзом и США. Западные СМИ умолчали о том, что стояло за мирным воссоединением Крыма с Россией. Его спровоцировал антиконституционный переворот в Киеве 22 февраля 2014 года, во главе которого стояли вооруженные фашисты-русофобы при поддержке Запада. Их называли более мягким словом «националисты», хотя сами они не отрицали своих фашистских взглядов.

Преобладающую у нас риторику вокруг Грузии и Крыма на сегодняшнем новоязе можно назвать «альтернативными фактами». Сокрытие информации о государственном перевороте на Украине можно было бы привести как пример «фейковых новостей», построенных на выборочных фактах. Еще лучше назвать это пропагандой лжи. И она не станет ни на йоту правдивее от того, что ее неустанно повторяют политики и официальные СМИ.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели