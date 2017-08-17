/Поглед.инфо/ Преди дни в Шарлотсвил, щата Вирджиния, избухнаха бунтове, в резултат на които един човек е убит и поне 19 са ранени. Разби се и полицейски хеликоптер.

Американската политическа проституспецка Моли МакКю заяви: "В събитията в Шарлотсвил трябва да видим влиянието на Русия и операциите на руските спецслужби в САЩ". Параноята, както е известно, трудно да се лекува.

А повода за сблъсъка е опитът на федералното правителство (заразено вероятно от укропитеците), да премахне паметника на генерал Ли, главнокомандващ армията на Конфедерацията по време на Гражданската война от средата на 19-ти век. Паметникът е на повече от 100 години и досега не е притеснявал никого. Но напоследък федералните власти започват да гледат на символите на южняците като на "заплаха за териториалната цялост".

Истинската причина за сблъсъците обаче е много ясно изразена в лозунга на протестиращите „Животът на белите също е важен” (White life matters). Англосаксонското население негодува срещу дискриминацията, писна му, че негри и латиноси, гейове и лесбийки, феминистки, инвалиди и "алтернативно надарени" имат многочислени привилегии, докато бялото мнозинство фактически е угнетеното.

Кръвта вече потече, прекъснат е и един живот. Изразът «гражданска война» (civil war) все по-често звучи в ефира на американските медии.

(рус.ез.)

Александр Роджерс: Шарлоттсвиль и гражданская война в США

Кровь уже пролита, жизнь оборвана. Стороны получают свои первые сакральные жертвы, своих первых героев. Взаимные счета и претензии растут.

Американский политический, простихоспеди, эксперт Молли МакКью заявила, что «Нам нужно обсудить события в Шарлоттсвилле, влияние на них России и операции российских спецслужб в США».

Напомним, на днях в Шарлоттсвилле, Виржиния, произошли массовые беспорядки, в результате которых один человек погиб и как минимум 19 получили ранения. Также потерпел крушение полицейский вертолёт.

Соединённые Штаты настолько привыкли вмешиваться во внутренние дела других стран, затевать там беспорядки и перевороты, что теперь уже не верят, что народные демонстрации и бунты могут быть спонтанными и вызванными естественными причинами. Паранойя, как известно, очень тяжело лечится.

Давайте же попробуем разобраться в истинных причинах беспорядков в Шарлоттсвилле (впрочем, массовые выступления происходят и в других городах Соединённых Штатов).

Формальным поводом для столкновений (надеюсь, все помнят из школьного курса истории разницу между поводом и причиной) стала попытка федеральных властей снести памятник (заразились от укропитеков) генералу Ли. Стоял себе этот памятник больше ста лет, никому не мешал. Но в последнее время федералы стали рассматривать символику южан как «угрозу для территориальной целостности». Если вашей власти угрожает памятник давно умершему генералу проигравшей стороны, то ваша власть – колосс на глиняных ногах.

Реальную же причину столкновений предельно чётко описывает лозунг, выдвинутый протестующими – «Белые жизни имеют значение» (White life matters). Англосаксонскому большинству (тем самым W.A.S.P.) надоела отрицательная дискриминация, надоело, что негры и латиносы, геи и лесбиянки, феминистки, инвалиды и «альтернативно одарённые» имеют многочисленные привилегии перед фактически угнетаемым белым большинством.

К тому же примерно 47% опрошенных американцев считают, что христианство в США является угнетаемой и преследуемой религией. Соответственно, мы имеем линии раскола американского общества:

— географическую (юг против севера);

— историческую (конфедераты против федералов);

— расовую (белые против «цветных»);

— религиозную;

— идеологическую (консерваторы против либералов);

— и туда же пытаются приплести ещё и гендерный фактор.

Для большинства гражданских войн в истории человечества вполне хватало любого из перечисленных факторов. И, самое главное, у нынешнего конфликта в США есть экономические основания.

И пока федеральные власти и мейнстрим-медиа Соединённых Штатов будут обвинять в происходящем Путина, русских хакеров, излучение из космоса или рептилоидов вместо выявления и устранения реальных причин конфликта, накал противостояния будет только нарастать.

Кровь уже пролита, жизнь оборвана. Стороны получают свои первые сакральные жертвы, своих первых героев. Взаимные счета и претензии растут, пропасть и ненависть ширятся. А за спинами у уличных бойцов маячат призраки генерала Ли и «освободителя чужих рабов» (своих не освобождали) Авраама Линкольна.

Федеральные же власти слишком заняты борьбой за власть и внешнеполитическими игрищами, демонстрируя полный неадекват. Выражение «гражданская война» (civil war) всё чаще звучит в эфире американских медиа.

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