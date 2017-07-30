/Поглед.инфо/ Популярният американски телевизионен канал Fox News съобщи, че републиканците в Конгреса на САЩ искат да се започне разследване за наличието на връзки между Националния комитет на Демократическата партия на САЩ и Украйна. По-специално, съпартийците на сегашния президент на Съединените щати Доналд Тръмп подозират съветника на Демократическата партия Александър Чалупа в сътрудничество с представители на украинския държавен апарат, за да работят за намаляване на шансовете на кандидата на Републиканската партия за спечелване на президентската надпревара.

Има доказателства, че Александър Чалупа се е срещнал с украинския посланик в Съединените щати, за да обсъди с него компрометиращи информации за Доналд Тръмп, с каквито, както се твърди, разполагали украинските служби. Във връзка с това, председателят на правната комисия на Сената на САЩ Чък Грасли изпрати до Министерството на правосъдието на САЩ питане, не вижда ли правителството на САЩ нарушение на закона в подобни действия на демократите? Впрочем и президентът на САЩ Доналд Тръмп се възмущава от обстоятелството, защо подобно разследване не е било образувано досега срещу демократите. „Украйна се опита да саботира кампанията на Тръмп и тайно работи в подкрепа на Клинтън. Така че, къде е разследването ви, г-н Главен прокурор?", пита държавният глава на САЩ в своя Twitter.

(рус.ез.)

Трамп: «Так, где же расследование, господин генеральный прокурор?»

По мере продвижения «расследования», инициированного Конгрессом США, всплывают интересные и впечатляющие факты, которые задевают интересы тех, кто, собственно, очень не хотел бы видеть Дональда Трампа на посту президента…

Популярный американский телеканал Fox News сообщил о том, что республиканцы в американском парламенте требуют инициировать расследование на предмет наличия связей между Национальным комитетом демократической партии США и Украиной. В частности, однопартийцы действующего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа подозревают советника демократической партии Александру Чалупу в сотрудничестве с представителями украинского чиновничьего аппарата с целью уменьшить шансы на победу на тот момент кандидата от республиканской партии в предвыборной гонке. Есть сведения, что Александа Чалупа встречалась с украинскими послом в США, чтобы обсудить с ним компрометирующее сведения о Дональде Трампе, которыми якобы располагают украинские чиновники. В связи с этим председатель юридического комитета сената США Чак Грассли отправил в министерство юстиции Соединённых Штатов запрос, не видит ли американское государство нарушение закона в подобных действиях демократов? Эту же повестку, разумеется, поддержал и действующий президент США Дональд Трамп, возмутившейся тем, почему аналогичное расследование не возбудили против демократов. «Украина пыталась саботировать кампанию Трампа — «незаметно работала, чтобы протолкнуть Клинтон». Так, где же расследование, господин генеральный прокурор?» - написал глава Соединённых Штатов у себя в Twitter.

Грассли в своем письме заявил, что, судя по действиям Александры Чалупы, она работала одновременно и на иностранное правительство (сотрудничество с украинским правительством), и на Национальный комитет демократической партии США. В таком случае, подчеркивает Чак, ей следовало зарегистрироваться в качестве иностранного агента, чего она, конечно же, не сделала. А это уже прямое нарушение американских законов, и с этим ничего не поделать…

В стане демократов, разумеется, отвергают все обвинения в свой адрес. В частности представитель Демократической партии США Адрианна Уотсон заявила, что республиканцы поднимают шумиху вокруг этой истории исключительно для того, чтобы отвлечь внимание от «сотрудничества» Трампа с Россией. И это, безусловно, самое простое, глупое и очевидное из всего, что могла сказать Уотсон на этот счет. Но даже ведь если это и так, и Трамп просто хочет отвлечь внимание общественности от собственного «дела», какая к черту разница?! Это никак не умоляет того факта, что демократы нарушили закон США (если это будет доказано, конечно). Более того, если обвинения в адрес Чалупы и всей Демократической партии США безосновательны, то чего же бояться в таком случае? Это наоборот может стать ещё одним козырем в руках демократов – Трамп попытался отвлечь внимание, но у него ничего не вышло, ибо мы ни в чем не виноваты! Вот, мол, посмотрите как «русский шпион» хочет отвлечь от себя внимание. Но что-то тут все-таки нечисто, раз демократы выбрали иную линию поведения…

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