/Поглед.инфо/ Международните организации за борба с разпространението на наркотичните вещества постоянно включват информация за Албания в своите годишни доклади. Международният комитет за контрол на наркотиците към ООН подчертава в доклада си за 2016: "В Източна и Югоизточна Европа продължават да се поддържа високо ниво на незаконен трафик на канабис и марихуана. По-голямата част от марихуаната, произвеждана в тези подрегиони, идва от Албания, Бившата югославска република Македония, Република Молдова, Сърбия, Украйна и Черна гора. По данни на ООН, през 2014 г. Албания е един от основните източници на доставка на марихуана за страните от Западна и Централна Европа.

През последните три години Албания се е превърнала в най-големият производител на канабис, наричан "зелено злато", който носи годишен доход от 5 милиарда евро. Това е половината от БВП на цяла Албания. В Западна Европа близо 27 милиона възрастни ежегодно употребяват марихуана. Те се нуждаят от стотици тонове канабис. Според официалната статистика 1% от европейското население ежедневно или почти ежедневно приема наркотици. При това положение, Албания, която е член на НАТО и се стреми да стане член на Европейския съюз, напълно „усвоява“ производството и търговията с „леки“ наркотици.

(рус.ез.)

Албания – королевство марихуаны

Международные организации, ведущие борьбу с распространением наркотиков, постоянно включают в свои ежегодные отчеты информацию об Албании. Международный комитет ООН по контролю за наркотиками в докладе за 2016 год особо отмечал: «В Восточной и Юго-Восточной Европе по-прежнему отмечается высокий уровень незаконного оборота как смолы каннабиса, так и марихуаны. Большая часть марихуаны, производимой в этих субрегионах, поступает из Албании, бывшей югославской Республики Македония, Республики Молдова, Сербии, Украины и Черногории. По данным УНП ООН, в 2014 году одним из основных источников марихуаны для стран Западной и Центральной Европы была Албания».

Албания за последние три года превратилась в самого крупного производителя конопли, которую называют «зелёным золотом» и которая приносит ежегодный доход в 5 миллиардов евро. Это половина ВВП всей Албании. В Западной Европе марихуану ежегодно употребляет почти 27 миллионов взрослых жителей. Этому количеству наркоманов нужны сотни тонн каннабиса. По официальной статистике, 1% населения Европы потребляет наркотик ежедневно или практически ежедневно. При таком спросе надо обеспечивать предложение. Поэтому Албания – государство-член НАТО, стремящееся стать членом и Европейского союза, основательно освоило производство и сбыт «лёгких» наркотиков.

Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости в докладе за 2016 год подчёркивает: «Производство каннабиса стало одним из основных источников дохода в среде организованной преступности. Импорт каннабиса из различных стран и увеличение его производства на внутренних рынках Европы является большой проблемой для правоохранительных органов, создавая дополнительную нагрузку для сил полиции и таможни, и без того перегруженных. На долю соответствующих правонарушений (а это преимущественно потребление каннабиса или его хранение без цели сбыта) приходится около трех четвертей всех преступлений, связанных с наркотиками».

В документах Государственного департамента США в 2017 году отмечалось, что Албания остаётся не только важным источником марихуаны, но и транзитным маршрутом для кокаина и героина, поступающих на европейские рынки. В 2016 году было изъято больше 30 тонн марихуаны, выявлено 2086 подозреваемых плантаций каннабиса, арестовано 1 349 человек. Результаты показательные, но Европа всё равно стонет от албанской мафии, от наркодилеров, которые уже завоевали Германию, Францию, Италию.

Килограмм марихуаны в Албании стоит 100-200 евро, в Италии за него дают 2000 евро. Рейды полиции, как правило, ничего не дают. Все друг друга знают, проще заплатить полицейскому и продолжать бизнес, чем потом разбираться с местной мафией, которая давно «поставила на счётчик» всю страну. Крышевание наркобизнеса в Албании укоренилось настолько, что на нём весной 2017 года попался бывший министр внутренних дел Саимир Тахири. После этого посол США в Тиране Дональд Лу заявил, что «у Албании есть проблема связей между криминальными группами и политиками». Называется, заметили. С лёгкой руки итальянцев, которые больше всего страдают от албанской мафии, Албанию прозвали «Каннабистаном» – конопля в стране-члене атлантического сообщества выращивается в промышленных масштабах, на сотнях гектаров. Отчёты о преступном албанском наркобизнесе пишутся регулярно, но ничего не меняется.

Полицейская служба Европейского союза констатирует: «Наркотики – это большой бизнес, на долю которого приходится примерно одна пятая глобальных доходов от преступной деятельности. В Европе доходы от наркобизнеса составляют 0,1–0,6% от ВВП восьми стран – участниц ЕС, для которых доступны опубликованные данные. Объем розничного рынка наркотиков в ЕС в 2013 году оценивался на уровне 24 миллиардов евро, при этом большую его часть составлял рынок каннабиса, на долю которого приходилось 38% рынка, на втором месте находился героин (28%), на третьем – кокаин (24%). Недавно в некоторых странах Евросоюза были обнаружены небольшие партии афганской смолы. Считается, что к этому причастны албанские группы. Из Албании в ЕС также поступают значительные объемы растительной массы каннабиса».

По данным ООН, в Албании наркотики являются самыми дешёвыми в Европе – один грамм марихуаны стоит всего 5 долларов, а в Черногории он стоит уже 26 долларов. Кокаин продаётся в Албании по 80 долларов, в Италии он дорожает до 100 долларов.

Американский Newsweek в статье, опубликованной 19 ноября 2017 года, утверждал, что проблема, которую представляет собой Албания как центр распространения наркотиков, с годами становится всё более серьёзной. Скромные победы над мелкими торговцами каннабисом достигаются лишь для отвода глаз. Растёт торговля тяжелыми наркотиками – кокаином и героином. Албания является не только самым высоким потребителем кокаина на душу населения в мире, но и крупным европейским экспортёром этого отравляющего зелья. Немецкое издание BR24 пишет о неспособности (точнее сказать – о нежелании) албанского правительства Эди Рамы бороться с ростом производства каннабиса из-за связей с организованными преступными сетями. «Разведение каннабиса, – подчёркивается в статье, – это многомиллиардный бизнес албанской мафии. Страна стала одним из главных производителей марихуаны благодаря коррупции, слабости правосудия и бедности».

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели