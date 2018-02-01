/Поглед.инфо/ Екстравагантен, богат, консервативен, неочакван чак до непредсказуемост политик – това е ...



„Разбира се Доналд Тръмп, ще каже човек, следящ ставащите в света събития. И няма да бъде прав. В смисъл, че да, Тръмп, но само той. Ако по-рано приведеното по-горе съчетание на прилагателни в характеристиките на политика се срещаше доста рядко, то днес такива лесно могат да бъдат изброени половин дузина. И всички те играят важна роля в Европа. Е, или близо до това“ - пише с известна тревога за съдбата на страните от ЕС берлинският кореспондент на испанския информационно аналитичен портал El Confidencial Антонио Мартинес.

Алогичен популист, който може да си позволи да прокара различна от идеите и мнението на Брюксел политика (защото е финансово осигурен, а значи, независим и уверен в себе си) е явление, което съвсем неотдавна изглеждаше изключение от правилата. Сега, изглежда, изключението се превръща в правило, заплашвайки да трансформира правилото в изключение.

Тръмп в един екземпляр, отделен от старицата Европа с океан – това вече е много. Това е презареждане за Европа. Но за сега търпима от нея. А ако такива като Доналд са няколко, а и своите, домашните...

Към списъка от негативни качества (тоест тези, благодарение на които тези хора не само няма да позволят на някого да им диктува условията, но даже просто да разговарят с тях отвисоко) които авторът е успял да изясни, следва да се добави и още едно - най-тревожното и неприятното за управляващите бала в Евросъюза. Много богати популисти искат да подобрят отношенията на своите страни с Владимир Путин (именно така: на страните лично с президента на РФ – бел. Авт.).

Те умеят да разговарят твърдо, тежко, видимо грубо, като правило не принадлежат към така наречения демократичен истаблишмент, не считат, че климатичните промени са по вина на човечеството и отказват да приемат орди от бежанци. Някои от тях са били женени по няколко пъти, някои са имали търкания с правосъдието, някой е създал университет и нескромно му присвоил своето име. Те са един такъв европейски бестиариум - група чудовища, които са готови да дойдат да управляват, да променят и да преустройват.

Виктор Орбан

На 54 години. Премиер министър на Унгария от 1998 до 2002 и от 2018 до днес. Въпреки че е начело на страна, която не влиза в редица евросъюзни лидерства, Орбан е ръководител, с когото в Европа се съобразяват. Именно той пръв в ЕС похвали Тръмп, заявявайки през лятото на 2016, че това е „най-добрия избор за Унгария и цяла Европа“: според Орбан, тръмповото „Америка над всичко“ дава право и възможност всяка от страните на ЕС да се съсредоточат върху своите собствени интереси и да се отдалечат от малкополезната „многостранна координация и търсене на общото благо“.

Виктор Орбан е евроскептик, популист, националист и консерватор. В испанската преса особено се подчертава, че „благодарение на опората върху мнозинството в парламента той е успял да внесе няколко промени в конституцията, намаляващи степента на зависимост на съдиите, Централната банка и пресата, а в момента централно място в живота му заема борбата с американския милиардер, унгарски евреин по произход, Джордж Сорос. Орбан има намерение да ограничи влиянието на Сорос в страната“.

(рус.ез.)

Венгерский лидер «сложен в восприятии» для элиты ЕС – он не раз вступал в перепалку с главой ЕК Жозе Мануэлем Дурау Баррозу и сменившим того на этом посту Жаном-Клодом Юнкером. Без колебаний критиковал Ангелу Меркель за ее политику открытых дверей для мигрантов. Венгрия Орбана беженцев принимать отказалась.

С момента второго пришествия на должность премьера постоянно держит курс на сближение с Путиным и выступает против санкций ЕС в отношении Москвы.

Борис Коллар

52-летний словацкий предприниматель, занявшийся политикой и создавший на собственные деньги политическую партию «Мы – семья» (правильнее сказать, купил развивающуюся структуру и переименовал ее на свой вкус – утверждает Антонио Мартинес). Партия в прошлом году набрала 6,6% голосов на выборах в парламент и получила там 11 мест из 150 возможных. Евроскептик, экономически независимый, жесткий (журналист El Confidencial употребляет даже прилагательное «бешеный» – прим авт) противник приема иммигрантов. Его девиз: «Поверьте мне. Я – не политик!» Имеет десять детей от девяти разных женщин.

Веселин Марешки

49-летний болгарский предприниматель, который начал заниматься политикой в своей стране и надеется занять в ней высокое место. Его прямой язык общения, "близость к Путину" и заявления о коррумпированности правящей в стране элиты так же хорошо известны, как и собственно его имя, повторяющееся в рекламных проспектах 350 аптек по всей Болгарии ему принадлежащих. Владеет также акциями одной из футбольных команд, а также сети автозаправочных станций. Сам себя считает «таким же, как Дональд Трамп, кандидатом против сложившегося типа стабильности».

Не имея политического опыта, Марешки набрал 11 процентов голосов на прошлогодних президентских выборах. В парламенте его партия получила 12 мест. Главным отличительным признаком Веселина Марешки считается его национализм – он настаивает на установлении строгого пограничного контроля и закрытии дверей на вход для иммигрантов. Безжалостно нападает на коррумпированных профессиональных политиков и крупные картели, которые, по его мнению, «наживаются за счет обычных бедных людей». У правоохранительных органов есть к нему вопросы, но пока ни одно из ведшихся против него расследований не принесло следователям успеха. В июне минувшего года прокуратура обратилась в парламент с ходатайством о лишении Марешки депутатской неприкосновенности, чтобы расследовать его предполагаемые преступления, выражающиеся в злоупотреблении властью и вымогательстве.

Боголюб Карич

63-летний сербский бизнесмен построил семейную империю, занимающуюся оказанием финансовых услуг, имеющую в своем распоряжении СМИ, телекоммуникационные и внешнеторговые компании. Открыл частный университет с акронимом БК (ВК в латинской транскрипции – прим авт). Вернувшись в конце прошлого года из России, где он пребывал в «изгнании» по собственной инициативе (на время проводившегося расследовании инкриминировавшегося ему мошенничества на сумму 22 миллиона долларов, которое в итоге не подтвердилось), пошел в политику. Возглавляет движение «Сила Сербии», которое только в последний год увеличило свою численность на 60 000 человек. Не значился в числе претендентов на президентских выборах прошлого года, но не исключено, что заявится на следующие.

Ярослав Качиньский

68-летний брат-близнец погибшего в авиакатастрофе польского президента Леха Качиньского (на фото справа. Или, может быть, слева). Лидер ультраконсервативной националистической партии «Право и справедливость». Государственную должность на данный момент не занимает, был премьером в 2006 – 2007 гг. Привык руководить из тени, где обычно и находится. Его партия обладает большинством в сейме, что позволяет ему влиять на управление государством. Партия политизировала общественное радио и телевидение, попыталась запретить аборты (многотысячные демонстрации женщин в итоге не позволили сделать запрет законом – прим авт).

Качиньский, как и Трамп в свое время, обещает почистить болото польского политического класса. Как и Трамп, скептически относится к влиянию человека на изменения климата на планете, с подозрением относится к мусульманам и потому настаивает на отказе в приеме беженцев-мусульман, считая, что они разрушат христианскую однородность страны.

Как и Трамп, Ярослав Качиньский – сторонник теории заговора и считает, что гибель его брата в авиакатастрофе под Смоленском – «результат маневра российских властей». Страшно горд тем, что Польша стала единственной европейской страной, куда совершил поездку Дональд Трамп (гамбургский саммит G20 не считается, поскольку это не было официальным визитом в Германию).

Андрей Бабиш

62-летний чешский предприниматель, занимает второе место в списке самых богатых людей Чехии. После создания империи, занимающейся всем, начиная от производства сельхозпродуктов и кончая СМИ, решил пойти в политику (2011 г.), сколотив с этой целью собственную платформу ANO («Акция недовольных граждан»), в основном посвящающая себя противодействию коррупцию. Намерен стать государственным лидером и управлять страной, как предприятием, в чем похож на Трампа, но критикует последнего, считая, что тот – «посредственный импресарио». Как и Трамп, настроен возвести пограничные барьеры и не любит себя сдерживать в высказываниях. Бабиш был министром финансов и вице-премьером Чехии в период с января 2014 по май прошлого года.

После того, как недавно платформа Бабиша с ощутимым преимуществом победила на парламентских выборах в Чехии, триумфальное возвращение предприннимателя в политику можно считать состоявшимся. В парламенте ему, правда, воспрепятствовали при первой попытке сформировать правительство. Однако победа Милоша Земана на президентских выборах означает, что Бабишу будет дана "вторая попытка".

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