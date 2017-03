/Поглед.инфо/ Преди години, руснаците, комунистите и либералите бяха тези, които, според тогавашните десни, заплашват западното мислене и начин на живот; днес тази тема е подхваната от левите. След като 17 милиона разсърдени британци се оттласнаха от любимия ЕС, а Хилъри загуби от някакъв си оранжев клоун, за когото, както очакваха, трябвало да гласуват само говедата, привържениците на празното бърборене и от двете страни на Атлантика окончателно си загубиха ума и се оказаха на крачка от полудяване.

Скоро обаче направиха и тази крачка и се сгромолясаха в помийната яма на страха и конспирациите. Трудно е да се каже, дали е трагично или комично. В класическата си студия от 1964 г. "Параноичният стил в американската политика", написана малко след ерата на макартизма, Ричард Хофстедтър идентифицира два важни елемента на пронизаното от страх и пренебрегващо фактите политическо съзнание. На първо място е придържане към "схема на поведение", внушаващо наличието на заговор; на второ място - вярата в съществуването на някаква външна сила, която заплашва целия политически ред. Както сочи Хофстедтър, политическите параноици винаги вярват, че цялата наша цивилизация е застрашена. Макарти често говорел за "загадъчната схема", стояща зад "изгодни за Кремъл" лудории на някои политици. "Параноикът може да ти конструира раждането и гибелта на цели светове, на цели политически организации", пише Хофстедтър.

Точно така стоят нещата сега. Днешните параноици виждат в поддръжниците на Тръмп благоприятни за Путин "схеми на поведение", превръщайки краткия телефонен разговор или поканата за обяд в доказателство, че Белият дом преди всичко обслужва интересите на Кремъл. И в същото време постоянно оплакват края на Америка или края на Европа...

(рус.ез.)

Левые и большая теория российского заговора

Классы «болтологов» окончательно тронулись умом. Причем по обе стороны Атлантики. После того, как 17 миллионов рассерженных британцев послали их любимый ЕС подальше, а Хиллари проиграла этому оранжевому клоуну, за которого — как они ожидали — должно было проголосовать только всякое быдло, они некоторое время балансировали на краю сумасшествия. Однако вскоре они сделали шаг вперед и рухнули вниз. Сейчас они стремительно удаляются от мира логики и падают в выгребную яму страха и конспирологии. Даже трудно сказать, трагично это или смешно.

Возьмем, например, последний номер The New Yorker. Это безумие. Наглядный образец маккартистского мышления, которым заразились леволибералы после победы Трампа. Перед нами The New Yorker из будущей антиутопической Америки, захваченной Империей Зла. Название журнала написано кириллицей, а его знаменитый символ — щеголь Юстас Тилли — превратился в Путина. Теперь он — «Юстас Владимирович Тилли». Под обложкой все еще хуже. Статья на 13 тысяч слов под названием «Трамп, Путин и новая холодная война» сопровождается иллюстрацией в черно-красных тонах, на которой Кремль, подобно летающей тарелке, завис над Белым домом и стреляет по нему лазером. Так голливудская фантастика сливается с Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности в оргии либерального ужаса перед грозящими погубить нацию русскими.

Раньше о том, что русские, коммунисты и либералы угрожают западному мышлению и образу жизни, беспокоились в основном правые, но теперь эту тему перехватили левые. Трампа то и дело называют «марионеткой Путина и «невольным агентом Москвы». The New York Times даже обозвала его «сибирским кандидатом», намекнув на триллер 1962 года «Маньчжурский кандидат», в котором корейские коммунисты промыли мозги американцу и превратили его в убийцу. Серьезно, именно так они и воспринимают Трампа. Для них он — созданный Путиным борец за российские интересы, который собирается уничтожать американский образ жизни — если не американских граждан. Vanity Fair напрямую спрашивает, может ли Трамп оказаться маньчжурским кандидатом.

Этим людям явно пора немного отдохнуть. При этом если очень внимательно читать занудную статью The New Yorker, можно обнаружить упоминание о том, что американские чиновники так и не привели доказательств, подтверждающих их заявления, согласно которым Путин приказал взломать почту демократов, чтобы облегчить приход Трампа к власти: «Рассекреченный доклад [о путинском вмешательстве] содержит больше утверждений, чем фактов».

Однако это не мешает нашим левым маккартистам, борющимся с «красной угрозой» в интернете, верить в любую чушь о предполагаемых попытках Путина привести Трампа в Белый дом. В декабре компания YouGov опросила избирателей демократов и выяснила, что, по мнению 50% из них, «Россия подтасовала итоги голосования, чтобы помочь Трампу». То есть путинцы, нацелившись на Белый дом, покопались в машинах для голосования или сфальсифицировали подсчет голосов? Только вот никаких доказательств этого почему-то не существует, а YouGov классифицирует подобные утверждения как «теорию заговора, осуществленного в день выборов». И подобный горячечный бред продолжает распространяться. Призрак путинизма теперь обвиняют во всем, что не нравится либеральной элите. По словам Бена Брэдшоу (Ben Bradshaw), «очень вероятно», что Россия вмешалась в референдум о членстве в Евросоюзе. «Очень вероятно» в данном случае означает: «У меня нет не единого доказательства, но так мне подсказывает моя левая пятка». Даже вполне серьезную проблему «фейковых новостей» подверстали к этому повсеместному страху перед коварными иностранцами, объявившими войну нашему чистому и невинному медийно-политическому миру. Очень характерно в этом смысле использование милитаристских метафор. Например, в заголовке вышедшей на выходных в The Guardian статье, посвященной богачу, который создает разные новостные сайты, говорится о «миллиардере и специалисте по "большим данным", воюющем с мейнстримной прессой».

Автор статьи рассуждает о «войне ботов» — в том числе «русских». «Кто их организовывает?» — многозначительно спрашивает он. Предполагается, что эти «автоматические боты» из Twitter и других социальных сетей — то есть компьютерные программы, все время повторяющие одни и те же реплики — распространяют лозунги и хэштеги, которые «переламывают ход дискуссии» и увеличивают популярность Трампа, Брексита и т. д. То есть российские боты (кто за ними стоит? Вы знаете, кто!) проникают в мой мозг, в ваш мозг и в мозг любого, кто не любит ЕС или не считает, что Хиллари стала бы хорошим президентом, и заставляют нас верить в определенные вещи. «Зловещие боты из социальных сетей читают мысли и манипулируют голосами. Кошмар! Это объясняет загадку Трампа и Брексита», — подытожил в своем твите о статье Guardian Ричард Докинз (Richard Dawkins)

Боже мой, боже мой! Что с ними случилось? Неужели они действительно верят, что Путин организовал Брексит? Что русские подтасовали подсчет голосов в США? Что российские сетевые боты «читают мысли»? Все, они свихнулись. С концами. Те самые люди, которые годами критиковали теории заговора, теперь усердно распространяют конспирологию. Те самые люди, которые месяцами рассуждали о «постправде» применительно к Брекситу и Трампу наглядно продемонстрировали, что они плохо представляют себе, что такое правда. Те самые люди, которые все время хвастались своей логикой, оказались обычными разносчиками паранойи.

В своей классической статье 1964 года «Параноидальный стиль в американской политике», написанной вскоре после эпохи маккартизма, Ричард Хофстедтер (Richard Hofstadter) выделил два важных элемента пронизанного страхом и пренебрегающего фактами политического сознания. Во-первых, это одержимость «схемами поведения», якобы указывающими на причастность к заговору, а во-вторых — вера в существование некоей внешней силы, которая угрожает всему политическому порядку. Он отмечал, что Маккарти часто говорил о «загадочной схеме», стоящей за «выгодными Кремлю» выходками некоторых политиков. Кроме этого он подчеркивал, что политические параноики всегда верят: под угрозой находится сама наша цивилизация. «Параноик рассуждает о рождении и гибели целых миров, целых политических укладов», — писал Хофстедтер.

Это точно обрисовывает нынешнее положение дел. Противники текущего политического порядка выискивают у сторонников Трампа выгодные Путину «схемы поведения», превращая любой краткий телефонный разговор и любое приглашение на обед в доказательство того, что Белый дом в первую очередь озабочен интересами Кремля. Кроме этого они постоянно оплакивают конец Америки или конец Европы — ту самую «гибель целых миров», конец всего. Таким образом, как мы видим, они уже покинули мир разума и теперь, сами того не осознавая, обитают в стране паранойи.