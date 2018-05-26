/Поглед.инфо/ Внимателно следя как гражданите на страната, включително моите редовни читатели, реагират на превратностите, свързани с преназначаването на правителството. Реакцията беше изключително негативна, при това, основната претенция към новото правителство, а по-скоро – към президента, който го сформира, е, че "лявият" поврат, за който аз (и не само аз) толкова много писах, според тяхното мнение, не се състоя.

Доста подробно вече анализирах състава на новото правителство от гледна точка на влиянието на либералната властова групировка върху ситуацията в страната. И отбелязах съответно, че това влияние значително е намаляло. Но намаляването на контрола на либералите върху икономическата политика (все още не е окончателно!) не означава "ляв" поврат. Може ли да се счита, че такъв поврат няма и няма да има, или, въпреки всичко, привържениците на промяна в политиката на нашата държава могат да се надяват на нещо по-добро?

(рус.ез.)

Михаил Хазин: Несколько слов о «левом повороте»

Я внимательно слежу за тем, как отреагировали граждане страны, в том числе мои постоянные читатели, на перипетии, связанные с переназначением правительства. Реакция оказалась крайне негативной, причем основная претензия к новому правительству, а точнее, к Президенту, который его сформировал, состоит в том, что «левый» поворот, о котором я (и не только я) довольно много писал, по их мнению, не состоялся. Я уже довольно много анализировал состав нового правительства с точки зрения влияния либеральной властной группировки на ситуацию в стране. И, соответственно, отмечал, что влияние это сильно сократилось. Но сокращение контроля либералов над экономической политикой (еще не окончательное!) вовсе не означает «левый» поворот. Так можно ли считать, что этого поворота нет и не будет, или все-таки сторонники этого изменения в политике нашего государства могут надеяться на лучшее?

Прежде всего отмечу, что революции, безусловно, не состоялось. Может быть, и хорошо — писать про революции всегда интересно, но вот жить при них… Но кое-что все-таки отметить можно, именно с точки зрения «левого» поворота.

Но — начнем от Адама. Прежде всего: Путин, как и всякий человек, который поднимался к вершинам власти с самых низов, человек очень и очень острожный. Я, с точки зрения своих личных наблюдений, могу это подтвердить, но обычно это правило исключений не знает: те, кто мог и хотел рисковать слетают с «лестницы в небо» на значительно более низких ступеньках. Ну, или недолго держатся на высоких. У Путина все не так, так что вывод здесь однозначный.

Второе – явное следствие из первого. Путин дважды (в 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности и осенью 2014 года на Валдайский конференции) предупредил обобщенный Запад, что он (Запад) не выполняет те условия «вассального» договора, который был утвержден между Западом и Россией в начале 90-х. Договора, составной частью которого были и принятые нами ограничения в развитии военной техники, и жесткие ограничения в части обязательной реализации либеральной финансово-экономической политики. Это может означать только одно: что Путин в текущей ситуации оценивает риск одностороннего (с нашей стороны) выполнения этого договора выше, чем риск отказа от него. При этом мы не знаем, какие альтернативные варианты он рассматривает с точки зрения политики. Но вот с точки зрения экономики ответ очевиден: любая страна может развиваться либо с опорой на внешние рынки, либо — с опорой на рынок внутренний. Первое сегодня, в условиях начинающихся торговых войн и санкций, просто невозможно, а второе неминуемо требует активизации того самого «левого» поворота в финансово-экономической политике (как минимум), поскольку этот внутренний спрос еще нужно сформировать, да еще и избавить его от засилья импорта.

Третье. Теоретически, этот переход мог произойти в неопределенном будущем. Но в своем последнем, предвыборном Послании Путин прямо сказал, что мы отказываемся от выполнения «вассального» договора, что ограничения в военной технике мы сняли (и продемонстрировал уже осуществленные образцы такой техники, причем именно в тех областях, которые до 2014 года не развивались), а значит — подошло время и поворота в финансово-экономической политике. «Партнеры» этот сигнал приняли и тут же организовали провокации со Скрипалями и с Сирией, опираясь на которые начали усиливать санкции. Практически исключающие для нас проведение успешной либеральной финансово-экономической политики (поскольку без внешних инвестиций она не может быть осуществима). То есть они («партнеры», то есть) Путину поверили. И, надо думать, у них есть и другие основания, кроме слов. Но посмотрим, что было дальше. А дальше Путин увольняет из правительства всех статусных либералов (Приходько, правда, не до конца, но его возможности настолько обрезаны, что с точки зрения влияния на управление процессами его можно не учитывать). Это, конечно, никак не гарантирует изменение курса (более того, шансов на это мало, поскольку носителей альтернативных финансово-экономических концепций в правительстве так и нет, а Центробанк по прежнему под полным контролем либералов). Но зато впервые с конца весны 1998 года появился институт, который должен и может жестко контролировать успехи правительства. Я имею в виду Счетную палату под руководством Кудрина. И с учетом личной неприязни Кудрина к Медведеву есть основания полагать, что она это будет делать не за страх, а за совесть, регулярно даже отказываясь кушать.

Возвращаясь к «левому» повороту. Если бы Путин его не планировал, ему совершенно не обязательно было «наезжать» на партнеров, причем даже не в этом году, а еще в 2014. Но приняв такую стратегию, он практически автоматически стал ее заложником. Можно даже предположить, что у него вообще не было стратегии, просто вожжа под хвост попала (хотя уж больно в регулярную картинку все укладывается; впрочем, конспирологи и не такую последовательность событий могут описать как случайную). Но заложником он все равно стал.

И сегодня у него есть два варианта. Первый — сказать: «Я устал, я ухожу!» и предложить в качестве, как говорит народ, приёмника, Волошина или Чубайса. Ну, разумеется, со всеми привходящими рисками. Причем не только для себя, но и для всей своей семьи. И вариант второй – всерьез продолжить смену курса, причем не только политического, что уже практически сделано, но и финансово-экономического. В сторону того самого «левого» поворота. Другое дело, что для этого нужно сколотить команду, поручить ей написать соответствующую программу, получить эту программу, найти исполнителей (они далеко не всегда совпадают с разработчиками), начать ее реализацию…

Это длительный и сложный процесс, причем в направлении Путину не очень приятном. Но, другое дело, риски-то, они же никуда не деваются. Если компас говорит, что нужно идти через болото, значит, нужно идти через болото… А иначе будут очень серьезные проблемы, куда более неприятные...

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