/Поглед.инфо/ На 30 януари 1801 г. император Павел I подписва Манифест за присъединяване на Източна Грузия към Русия. През XVI-XVIII век Грузия е в орбитата на влиянието на силните мюсюлмански съседи - Иран и Турция. Княжествата Имеретия, Мегрелия и Абхазия са били част от, или в зоната на, господството на Османската империя; а Картли-Кахетинската държава – в зоната на Персийската империя.

Грузия представлява периферен икономически регион, единствената конкурентна грузинска "стока" са хората. Търговията с роби се практикува от грузинските владетели, а и много грузинци попадат в робство в резултат на нахлуване на войнствените им съседи. Персийският шах Абас, например, само в един от походите си в Картли-Кахетия, отвежда в робство над 100 хиляди грузинци. Не по-малко беди предизвикват турците. В писмо до император Петър I, католикос-патриархът Доментий IV се оплаква от предизвиканите от османлиите разрушения, които "ограбиха икони, кръстове, изгориха църкви, унищожиха много християнски души, опустошиха градове и села." Спасение можело да се намери само в страна, която, както Грузия, изповядва православието. А единствената държава, която можела да предостави реална помощ, е Русия.

Проточилите се руско-грузински преговори най-сетне дават резултат в края на 18 век. Молбата на грузинския владетел Иракли II „да се удостои с покровителство Грузия” е удовлетворена през 1783 г. с Георгиевския трактат, по силата на който, Картли-Кахетия преминава под покровителството на руската корона. Този договор обаче не води до съществени промени в Грузия. Окончателното покровителство над повечето грузински княжества се осъществява с манифеста на император Павел I от 18 (30) януари 1801 г.

(рус.ез.)

30 января 1801 года - Грузия вошла в состав России

30 января 1801 года Павел I подписал Манифест о присоединении Восточной Грузии к России

В XVI-XVIII веках Грузия находились в орбите влияния могущественных мусульманских соседей – Ирана и Турции. Княжества Имеретия, Мегрелия, а также Абхазия принадлежали или были зоной доминирования Османской империи, Картли-Кахетинское государство – Персидской империи.

Для этих, экономически развитых держав, Грузия являлась периферийным в хозяйственном отношении регионом, единственным конкурентным грузинским «товаром» были люди. Работорговлей не гнушались грузинские правители, много грузин попадало в рабство в результате вторжений воинственных соседей.

Так, персидский шах Абасс залив кровью всю Картли-Кахетию, только в один из походов угнал в Иран свыше 100 тысяч грузин. Не меньше бед приносили турки, в письме Петру I Католикос-Патриарх Доментий IV жаловался на беспредел османов, которые «расхитили иконы, кресты, сожгли церкви, истребили много христианских душ, опустошили города и деревни».

Спасение можно было найти только в стране, исповедовавшей, как и Грузия, православие. Единственным государством, которое могло оказать реальную помощь, являлась Россия. Долгие российско-грузинские переговоры сдвинулись с мертвой точке лишь в конце XVIII века.

Неоднократные просьбы грузинского правителя Ираклия II «удостоить покровительством» Грузию, были удовлетворены. В 1783 году был заключен Георгиевский трактат, по которому Картли-Кахетинское государство перешло под покровительство российской короны. Впрочем, этот договор не принес Грузии больших перемен. Его следует рассматривать как документ, предшествующий манифесту Павла I.

Манифест был издан 18 (30) января 1801 года, он стал ответом на очередное обращение грузинской стороны.

«Сим объявляем императорским нашим словом, что по присоединении Царства Грузинского на вечные времена под державу нашу не только предоставлены и в целости будут \…\ все права, преимущества и собственность законно каждому принадлежащая, но что от сего времени каждое состояние народное вышеозначенных областей имеет пользоваться теми правами, вольностями, выгодами и преимуществами, каковыми древние подданные Российские по милости наших предков и Нашей наслаждаются под покровом Нашим».

По договору законодательная власть переходила в Петербург, туда же должны были платиться налоги, жители Грузии наделялись теми же правами, что и прочие подданные русского царя.

Просьба грузинского правителя Георгия XII о включении Грузии в состав России была услышана, но он сам не дождался послов из Петербурга, которые планировали провести вместе с ним торжественную церемонию. 28 декабря 1800 года последний царь Картли-Кахетии скончался.

Не смог поучаствовать в торжественных церемониях уже в Петербурге и император Павел (ему уже пошили одеяние грузинских царей), в марте 1801 года он был убит.

Политику в отношении Грузии продолжил сын Павла, император Александр I. Современники отмечают своевременность этих действий российской власти.

«Остается только сказать: слава Богу, — говорит военный историк Ростислав Фадеев, — что занятие совершилось именно в царствование Павла. Если бы промедлили три или четыре года, то в первой половине царствования Александра, в период непрерывных европейских войн, решавших участь более близких государственных интересов, нам было бы, конечно, уже не до Кавказа, а с 1815 года всякое посягательство с нашей стороны на этот край вызвало бы на свет кавказский вопрос в размерах вопроса уже европейского».

Включение сначала Картли-Кахетии, а затем и других грузинских княжеств в состав России было необходимым в первую очередь для самой Грузии. Как отмечает грузинский историк Зураб Авалишвили (Авалов), «присоединение Грузии не было целью, к которой издавна и сознательно стремились… Россия не имела в Грузии никаких экономических интересов, не могла она ее привлекать и в видах “исправления” границ…»

В составе сначала Российской империи, а затем Советского Союза, Грузия превратилась в цветущий край с развитым сельским хозяйством и популярными курортами. Границы, которые сегодня имеет Грузия, также как и другие страны Закавказья, заслуга именно России.

В XVII веке правители Грузии сделали правильный выбор, что подтверждает история, но, к сожалению, современные грузинские политики ориентируются не на Россию, которой Грузия обязана очень многим, а на Запад.

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