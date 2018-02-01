/Поглед.инфо/ Официаленото потвърждение на разрешението на Турция за изграждане на морската част на втората връзка на газопровода "Турски поток", направено от турското правителство на 19 януари, поставя на дневен ред пред участниците в проекта, както и пред страните от Югоизточна Европа, конкретни задачи, включително по отношение на определяне бъдещите посоки на тръбопроводите.

Председателят на УС на "Газпром" Алексей Милер каза: "Сега вече може да заявим, че двете връзки на газопровода ще бъдат пуснати в експлоатация до края на 2019 г. Строителните работи се извършват едновременно в трите сектора: руския, турския, както и по дъното на Черно море. На морското дъно са разположени над 760 км от двете връзки. Изграждането на изходящия руски крайбрежен терминал приключва. В Турция започна работата по приемащия терминал. Получени са всички необходими разрешения от правителството на Република Турция за морското полагане на тръбите". "Турски поток" е идеален за всяка страна, пише турският вестник "Милиет". „Газопроводът ще задоволява нуждите от природен газ на Турция, които през 2035 г. ще нарастнат на 71,8 милиарда куб. м, а от друга - ще гарантира създаването на 13,5 хиляди нови работни места и нарастване доходите от населението със 100 млн. долара, а национален доход - с 546 млн. долара.”

(рус.ез.)

«Турецкий поток» идеален со всех сторон

Официальное подтверждение Турцией разрешения на строительство морской части второй нитки газопровода «Турецкий поток» ставит на повестку дня перед участниками проекта, а также государствами Юго-Восточной Европы конкретные задачи, в том числе применительно к определению последующего направления трубопроводных поставок.

Соответствующее заявление турецкое правительство сделало 19 января. Одновременно Анкара передала российской стороне по дипломатическим каналам разрешение на укладку второй линии трубопровода в своих прибрежных водах. Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил: «Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 года… Реализация проекта «Турецкий поток» идет полным ходом. В соответствии с планом он реализуется одновременно на трех участках: на берегу в России и Турции, а также в Черном море. На морском участке уложено более 760 км суммарно по двум ниткам. Строительство участка берегового примыкания в России близится к завершению. В Турции начались работы на строительной площадке приемного терминала. Сегодня [19 января. – Ред.] было получено разрешение на укладку второй нитки в Исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции. Таким образом, все необходимые разрешения со стороны правительства Турецкой Республики для морской укладки газопровода «Турецкий поток» получены».

«Турецкий поток» идеален со всех сторон», – пишет турецкая газета Milliyet. Она указывает, что газопровод, «с одной стороны, сыграет важную роль в обеспечении потребности Турции в природном газе, которая в 2035 году достигнет 71,8 млрд кубометров, с другой – обеспечит создание 13,5 тысячи дополнительных рабочих мест, а также рост доходов населения на 100 млн долларов и национального дохода на 546 млн долларов».

Как отмечают в специальном отчёте эксперты турецкого Центра экономических и внешнеполитических исследований (EDAM), при «нормальном развитии событий» Турции к 2025 году будет не хватать 16 млрд кубометров природного газа, а в случае негативного сценария – 37 млрд кубометров. «Эта картина показывает, что Турция извлечет большую пользу из 15,75 миллиарда кубометров природного газа в год, которые будут поступать по трубопроводу «Турецкий поток»… Россия даже в периоды повышенной политической напряженности, как в ходе кризиса, возникшего в результате уничтожения Турцией самолета российских ВВС Су-24М в ноябре 2015 года, продолжала быть надежным поставщиком энергоресурсов и торговым партнером. Восстановление турецко-российских отношений отражает также масштабные геополитические изменения, в результате которых региональная интеграция и двусторонние отношения могут обрести гораздо большее значение», – уверены турецкие эксперты.

Проект «Турецкий поток» предусматривает поставки газа из России в Турцию по трубе, проложенной на дне Чёрного моря, и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд куб. м газа в год.

Строительство морского участка «Турецкого потока» началось 7 мая 2017 года, а к настоящему времени уже ясны расположение и сроки начала работы приёмного терминала российского газа, который поступит в Турцию. Согласно расчётам британской компании Petrofac, которая в сентябре 2017 года подписала контракт на строительство наземной инфраструктуры газопровода на сумму в 340 млн евро с оператором проекта компанией South Stream Transport B.V., приёмный терминал будет находиться в районе населённого пункта Кыйыкёй на северо-западе Турции и должен быть готов к вводу в эксплуатацию не позднее декабря 2019 года. Он будет рассчитан на приём и прокачку 31,5 млрд кубометров газа в год, что соответствует суммарной заявленной мощности двух ниток трубопровода. Как сообщили в середине января в компании «Газпром», строительство приёмного терминала в районе населённого пункта Кыйыкёй, куда должны прийти обе нитки «Турецкого потока», уже началось.

По свидетельству министра энергетики России Александра Новака, «изначально согласовывалась точка севернее поселка Кыйыкёй, об этом договорились, и турецкие партнеры подтвердили эту точку. Она наиболее эффективна, оптимальна с экономической и географической точек зрения». Что же касается дальнейшего экспортного продолжения газопровода, то, по словам министра, соответствующие переговоры ведутся со странами, «заинтересованными в получении российского газа», в том числе с Грецией, Италией и Болгарией.

Именно «в привязке» к экспортной нитке российско-турецкого газопровода к концу 2017 года были подписаны «дорожные карты» по развитию национальных газотранспортных систем между ПАО «Газпром» и профильными министерствами Болгарии, Сербии и Венгрии. Кроме того, в 2017 году российская компания заказала проведение технико-экономического анализа продолжения трубопровода «Турецкий поток» по маршруту Болгария – Сербия – Венгрия – Австрия.

Однако, по словам заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Медведева, среди возможных вариантов экспортного продолжения будущего газопровода фигурируют не только Болгария, но и Греция. В последнем случае речь идёт о выведении трубопровода на греко-турецкую границу и последующем его прохождении в широтном направлении в сторону Италии. Вариант с подключением газопровода «Турецкий поток» к южноевропейской газотранспортной системе в настоящее время активно лоббирует итальянское правительство и местный бизнес. Как подчёркивает итальянская газета La Stampa, «в национальной энергетической стратегии (SEN) правительство предусмотрело дальнейшие инвестиции в расширение возможностей импорта газа в нашу страну».

В сложившихся обстоятельствах особая ответственность ложится на правительства государств Юго-Восточной Европы и Балкан в плане обеспечения энергетической безопасности своих стран. Если они заинтересованы в своём подключении к новой инфраструктуре поставок газа в Европу, им следует более активно взаимодействовать с Москвой. В противном случае для них возрастёт опасность финансовых и энергетических потерь, тем более что роль России на мировом газовом рынке в ближайшие годы будет возрастать.

(Окончание следует)

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